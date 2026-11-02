Nữ nghệ sĩ bán hết tài sản ở TP.HCM, về quê làm ruộng nuôi heo giờ ra sao?

Siu Black sinh năm 1967, là người dân tộc Ba Na, quê ở Kon Tum. Siu Black sở hữu chất giọng mạnh mẽ, giàu nội lực, có thể chinh phục những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và năng lượng trình diễn cao.

Tên tuổi nữ ca sĩ gắn liền với loạt ca khúc như Đôi Mắt Pleiku, Ly Cà Phê Ban Mê, Ngọn Lửa Cao Nguyên, Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời... Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Siu Black đều tạo dấu ấn bằng phong cách trình diễn phóng khoáng, đầy năng lượng.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Siu Black còn được đông đảo khán giả biết đến qua vai trò giám khảo của nhiều chương trình truyền hình như Vietnam Idol, The Winner Is hay Rock Việt. Sự thẳng thắn, hài hước cùng những nhận xét giàu chuyên môn giúp bà trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Siu Black sở hữu chất giọng đặc biệt, tính cách hào sảng làm nên thương hiệu khi ngồi "ghế nóng" các cuộc thi âm nhạc

Tuy nhiên, cuộc sống của nữ ca sĩ bắt đầu rẽ sang hướng khác khi cô quyết định kinh doanh quán cà phê tại TP.HCM. Năm 2009, Siu Black mở quán cà phê mong muốn tạo nên một không gian mang màu sắc Tây Nguyên, kết hợp thưởng thức cà phê và âm nhạc. Thế nhưng, việc kinh doanh không thuận lợi, quán liên tục thua lỗ trong khi chi phí vận hành lớn. Sau khoảng 3 năm, khoản đầu tư này khiến nữ ca sĩ rơi vào cảnh nợ nần.

Siu Black từng tiết lộ con số nợ lên đến hơn 40 tỷ đồng. Có thời điểm, chủ nợ tìm đến tận nơi nữ ca sĩ biểu diễn, khiến các đơn vị tổ chức chương trình dè dặt khi mời bà tham gia. Khi không còn khả năng xoay xở, cô buộc phải bán tài sản ở TP.HCM, cắt liên lạc với nhiều bạn bè trong giới và trở về Kon Tum để bắt đầu lại cuộc sống.

Siu Black kinh doanh thua lỗ, vay mượn gồng gánh khiến khoản nợ ngày càng lớn

Sau biến cố, Siu Black dần rút khỏi nhịp sống showbiz tại TP.HCM và trở về Kon Tum. Thay vì tiếp tục xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, nữ ca sĩ chuyển sang làm những công việc gắn với cuộc sống ở quê nhà như trồng rau, chăm vườn, chăn nuôi heo và phụ giúp gia đình. Có giai đoạn, nữ ca sĩ nuôi hàng chục con heo, mỗi ngày phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị thức ăn, dọn chuồng và chăm sóc vật nuôi.