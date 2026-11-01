Kém "nhiệt" hơn phim của Lưu Hạo Tồn, Gia Nghiệp của Dương Tử vẫn cán mốc gần 1 tỷ lượt xem

Theo bảng xếp hạng nửa đầu năm 2026 của nền tảng dữ liệu Đăng Tháp, Gia Nghiệp đạt khoảng 941 triệu lượt xem, đứng thứ 8 trong các phim truyền hình có lượng xem cao nhất giai đoạn này. Cùng bảng xếp hạng, Chủ Giác đứng thứ 3 với khoảng 1,264 tỷ lượt xem. Đây là 2 phim truyền hình Hoa ngữ được chú ý nhất năm nay ở dòng phim gia đình tôn vinh nghệ thuật và di sản văn hóa, nhưng mỗi phim có lợi thế và cách tiếp cận khán giả riêng.

Dương Tử trong vai Lý Trinh, con gái út của gia tộc làm mực thời Minh. Ảnh: THVL

Chủ Giác thắng thế nhờ nguyên tác và ê-kíp

Chủ Giác chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải Mao Thuẫn của nhà văn Trần Ngạn, do Trương Nghệ Mưu làm giám chế, với sự tham gia của Trương Gia Ích, Tần Hải Lộ và Lưu Hạo Tồn. Phim còn khai thác Tần khang, loại hình hí khúc đặc trưng của vùng Thiểm Tây, tạo dấu ấn riêng với khán giả. Khi 2 phim phát sóng cùng thời điểm, những lợi thế này giúp Chủ Giác có sức cạnh tranh đáng kể.

Gia Nghiệp chọn hướng đi khác khi đặt nghề làm mực Huy Châu vào trung tâm câu chuyện. Phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả khen hình ảnh, tạo hình và diễn xuất của dàn diễn viên, số khác cho rằng kịch bản đôi lúc phóng đại năng lực của nữ chính và xây dựng xung đột thiếu tự nhiên.

Nghề làm mực Huy Châu là trung tâm câu chuyện của Gia Nghiệp. Ảnh: THVL

Trên Douban, Gia Nghiệp được chấm 7,3 điểm, thấp hơn mức 8,1 của Chủ Giác. Dù vậy, điểm số này chỉ phản ánh phản hồi của người dùng một nền tảng, không đại diện cho mọi nhóm khán giả. Việc Gia Nghiệp chưa phổ biến bằng Chủ Giác cũng chưa đủ để kết luận chất lượng 2 phim chênh lệch tương ứng.

Dương Tử phồng rộp tay vì cảnh giã mực

Trong Gia Nghiệp, Dương Tử vào vai Lý Trinh, con gái út của một gia tộc làm mực danh tiếng thời Minh. Sau biến cố khiến gia đình suy tàn, cô quyết phá bỏ định kiến chỉ nam giới mới được nối nghiệp, từng bước khôi phục cơ nghiệp. Đồng hành cùng cô là Lạc Văn Khiêm do Hàn Đông Quân thủ vai. Từ những màn đối đầu trên thương trường, 2 người dần thấu hiểu và cùng tìm cách vực dậy nghề làm mực Huy Châu.

Lý Trinh được xây dựng trẻ trung, thẳng thắn, khác Hà Duy Phương trong Quốc Sắc Phương Hoa. Ảnh: THVL

Trước đó, Dương Tử từng ghi dấu ấn với Hà Duy Phương thông minh, quyết đoán trong Quốc Sắc Phương Hoa. Việc tiếp tục nhận một vai nữ mạnh mẽ khiến một bộ phận khán giả lo cô lặp lại hình ảnh cũ. Tuy nhiên, Lý Trinh được xây dựng trẻ trung, thẳng thắn và đôi lúc bộc trực hơn Hà Duy Phương, nhờ đó tạo khác biệt trong cách thể hiện.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Dương Tử dành khoảng 3 tháng tìm hiểu nghề làm mực tại Huy Châu và trải nghiệm 36 công đoạn chế tác thủ công. Trong một cảnh giã mực, bàn tay cô bị phồng rộp và chảy máu.

Dương Tử dành khoảng 3 tháng tìm hiểu nghề làm mực trước khi bấm máy. Ảnh: THVL

Cát-xê được cho là chỉ bằng 1/4 so với Quốc Sắc Phương Hoa

Theo Tinh Đảo Nhật Báo, cát-xê của Dương Tử trong Gia Nghiệp được cho là khoảng 5 triệu NDT (khoảng 19,4 tỷ đồng), còn Hàn Đông Quân nhận khoảng 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ đồng). Các con số này được truyền thông dẫn lại từ thông tin lan truyền trên mạng, chưa được đoàn phim xác nhận chính thức.

So với các dự án trước, mức thù lao được đưa tin của Dương Tử giảm mạnh. Nữ diễn viên từng được cho là nhận 20 triệu NDT (khoảng 77,4 tỷ đồng) với Quốc Sắc Phương Hoa và 12 triệu NDT (khoảng 46,4 tỷ đồng) với Cây Sinh Mệnh. Nếu các số liệu này chính xác, cát-xê của cô trong Gia Nghiệp chỉ bằng 1/4 so với Quốc Sắc Phương Hoa và chưa bằng một nửa so với Cây Sinh Mệnh.

Theo truyền thông Trung Quốc, Gia Nghiệp có kinh phí đầu tư vượt 320 triệu NDT (khoảng 1.238 tỷ đồng). Đoàn phim dành khoảng 90 ngày quay tại An Huy để tái hiện xưởng làm mực truyền thống, chú trọng không gian và quy trình chế tác. Tuy nhiên, thông tin cho rằng Dương Tử chủ động giảm thù lao để dồn ngân sách cho bối cảnh chưa được xác nhận độc lập.

Đoàn phim dành khoảng 90 ngày quay tại An Huy. Ảnh: THVL

Gia Nghiệp gồm 42 tập, đang phát sóng tại Việt Nam trên kênh THVL1 lúc 21h từ thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần.