Bật cười với lý do Puka không dám đăng ảnh chụp cùng con gái Anya

Mới đây, gia đình Puka, Gin Tuấn Kiệt và bé Anya đã tổ chức sinh nhật ấm cúng cho Puka nhân dịp cô tròn 37 tuổi.

Puka và con gái đều đầm hồng nữ tính, khoe vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Tuy vậy, trong loạt ảnh mừng sinh nhật của Puka, nhiều khán giả thắc mắc không thấy cô đăng ảnh chụp riêng với con gái.

Nữ diễn viên đã chính thức có câu trả lời. Cô hóm hính chia sẻ: :"Sáng giờ mọi người hỏi sao mẹ không chụp hình chung với Anya . Thì đây…. Xem có tấm nào ok không mà kêu đăng ha ha".

Trong loạt ảnh chụp chung với mẹ Puka, cô bé Anya đều bày tỏ chán nản, buồn ngủ, gượng ép... thậm chí bỏ chạy.

Trong loạt ảnh chụp chung với mẹ Puka, cô bé Anya đều bày tỏ chán nản, buồn ngủ, gượng ép... thậm chí bỏ chạy. Tuy vậy, khi chụp cùng với ba Gin Tuấn Kiệt, bé Anya lại vui vẻ hơn hẳn. Cũng bởi vậy, Puka không dám đăng ảnh chụp cùng con gái Anya.

"Không có ba Gin là Anya không hề cười", một người dùng bình luận.

"Có papa là Anya khác hẳn luôn. Mẹ Pu chỉ là cái tên", một người dùng khác viết.

Trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt cùng dành những lời yêu thương, chúc mừng sinh nhật Puka.

Gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt nâng ly, thổi nến mừng sinh nhật Puka tròn 37 tuổi.

Kèm theo đó, anh đăng ảnh gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt nâng li và thổi nến mừng sinh nhật Puka. Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nữ diễn viên nhận nhiều lời chúc mừng từ dân mạng.

Puka sinh con gái đầu lòng, bé Anya, vào tháng 3/2025. Tuy vậy, đến khi con gái tròn 1 tuổi, cô mới chia sẻ hình ảnh và những câu chuyện về con gái với khán giả.

Từ khi làm mẹ, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đáng yêu trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là chuyện ái nữ quấn bố Gin Tuấn Kiệt hơn mẹ.

Puka chỉ biết "ngậm ngùi" vì con gái quấn bố hơn quấn mẹ.

Puka từng hài hước cho biết cô vốn mong có con gái để thêm một “đồng minh” trong nhà, nhưng thực tế lại nhiều lần rơi vào cảnh bị con cho ra rìa. Anya đặc biệt quấn quýt bố, thích được anh bế ẵm, ôm ấp và ngồi trong lòng.

Thậm chí, cô bé từng hồn nhiên khẳng định Gin Tuấn Kiệt mới là người sinh ra mình, khiến Puka vừa bất lực vừa bật cười. Ngay cả trong những dịp đặc biệt như sinh nhật mẹ, Anya vẫn nhất quyết bám lấy bố.

Những tình huống dở khóc dở cười được Puka kể lại với giọng điệu dí dỏm, khiến khán giả thích thú trước sự gắn bó đáng yêu của hai bố con.