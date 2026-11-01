Vũ Thúy Quỳnh lộ diện sau nghi vấn đã sinh con đầu lòng với thiếu gia Đức Phạm

Thời gian gần đây, người đẹp Vũ Thúy Quỳnh vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng với thiếu gia Đức Phạm. Theo dõi trang cá nhân có thể thấy cô không còn đăng tải hình ảnh, clip mới nữa mà đăng lại video đã quay từ trước. Nhiều dân mạng quan tâm, hỏi han về tình hình của Vũ Thúy Quỳnh nhưng cô chưa đưa ra câu trả lời.

Mới đây, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 lần đầu lộ diện sau nghi vấn đã sinh con. Người đẹp gặp gỡ hội chị em bạn dì trong một buổi trà chiều. Cô cùng thổi nến với những người bạn thân thiết và chia sẻ: "Chúc chị em luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình".

Vũ Thúy Quỳnh lộ diện bên hội chị em sau nghi vấn đã sinh con đầu lòng.

Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện với vóc dáng khá đẫy đà, có phần giống với phụ nữ mới sinh xong, đang ở cữ. Tuy vậy, người đẹp vẫn chưa chính thức lên tiếng về chuyện đã sinh con đầu lòng.

Trước đó, thông tin Vũ Thúy Quỳnh được cho là đã sinh con đầu lòng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Vũ Thúy Quỳnh cập nhật ảnh ở hồ bơi hồi giữa tháng 10.

Nghi vấn xuất phát từ việc cư dân mạng nhận thấy phần trần nhà và miếng lót chén trong một đoạn clip do người đẹp đăng tải có nhiều điểm tương đồng với không gian tại buổi tiệc chúc mừng mẹ tròn con vuông ở một bệnh viện quốc tế tại TP.HCM.

Đây là hoạt động thường được một số cơ sở y tế tổ chức để gia đình lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt khi em bé chào đời.

Ngoài ra, bối cảnh trong một số story gần đây của Vũ Thúy Quỳnh cũng khiến nhiều người liên tưởng đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh, nơi cô từng được đồn đoán sẽ lưu trú trong thời gian ở cữ.

Gần đây, Vũ Thúy Quỳnh không đăng ảnh mới nữa mà thường đăng lại ảnh cũ.

Một chi tiết khác làm dấy lên sự tò mò là khoảng 10 ngày qua, Á hậu gần như không chia sẻ hoạt động mới mà chỉ đăng lại các video cũ.

Từ những dấu hiệu này, khán giả cho rằng Vũ Thúy Quỳnh có thể đã đón con đầu lòng cùng bạn trai Đức Phạm. Dưới các bài đăng, nhiều người để lại lời chúc mừng và mong chờ thông tin chính thức từ người đẹp.

Trong suốt hành trình mang thai con đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ nhiều câu chuyện đáng chú ý về sự thay đổi trong cuộc sống.

Vũ Thúy Quỳnh hạnh phúc khi được bạn trai Đức Phạm luôn quan tâm, chia sẻ khi mang bầu.

Người đẹp cho biết cô ăn khoảng 4-5 bữa mỗi ngày, song cũng gặp không ít khó khăn do thay đổi nội tiết tố, như dễ hụt hơi khi trò chuyện, da mặt ửng đỏ và sưng húp.

Những thay đổi ngoại hình này từng khiến cô buồn bã, thậm chí bật khóc và suy nghĩ nhiều. Ở giai đoạn đầu thai kỳ, khi chưa biết mình có tin vui, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì thói quen vận động và tham gia chơi pickleball.

Cô cũng từng thẳng thắn tiết lộ tình hình tài chính không còn thoải mái như trước trong thời gian bầu bí.

Dù đối mặt với những lời bàn tán và sự chú ý từ dư luận, người đẹp vẫn hạnh phúc khi được bạn trai quan tâm, chăm sóc.