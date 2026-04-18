Nữ MC nổi tiếng Vbiz hẹn hò cầu thủ điển trai nhất nhì làng bóng Việt sau 3 năm ly hôn

Sau 3 năm kể từ khi xác nhận ly hôn, MC HA hồi tháng 2/2026 đã khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi úp mở về hạnh phúc mới. Nữ MC công khai khoảnh khắc tình tứ bên một chàng trai kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào: "Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì bạn đã ở đây" . Dù nữ MC khéo léo giấu kín diện mạo bạn trai, song cộng đồng mạng đã nhanh chóng khoanh vùng và tìm ra những điểm trùng khớp bất ngờ với một thủ môn điển trai đang thi đấu tại V.League.

Nghi vấn nữ MC nổi tiếng hẹn hò cầu thủ

Sở dĩ thủ môn LG rơi vào tầm ngắm của dân tình bởi loạt chi tiết trùng khớp trong các khung hình mà HA chia sẻ. Chiếc đồng hồ và vòng tay mà người đàn ông trong ảnh đeo có kiểu dáng, màu sắc giống với những phụ kiện mà chàng thủ môn này thường xuyên sử dụng từ sân cỏ đến đời thường.

Ảnh nữ MC đăng và ảnh cầu thủ LG đăng có điểm trùng hợp

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều nguồn tin từ người hâm mộ bóng đá cho biết đã từng bắt gặp nữ diễn viên, MC xuất hiện trên khán đài sân vận động Thống Nhất cổ vũ cho bạn trai trong những trận đấu quan trọng tại V.League.

Trên các nền tảng Facebook và Instagram, cặp đôi này cũng không ngần ngại thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Cả hai công khai theo dõi đối phương và LG thường xuyên là người đầu tiên "thả tim" hoặc để lại những tương tác đầy ẩn ý dưới các bài đăng của HA. Động thái này càng củng cố thêm niềm tin về một mối tình mới đang nảy nở giữa nàng MC tài sắc và chàng "gác đền" điển trai nhất nhì làng túc cầu Việt.

Nữ MC và cầu thủ theo dõi nhau, tương tác trên MXH

LG hiện đang là một trong những thủ môn có phong độ ổn định tại V.League. Với kỹ thuật tốt và thể hình lý tưởng, anh được cho là đang nằm trong danh sách cân nhắc triệu tập lên đội tuyển quốc gia của HLV Kim Sang-sik sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý về việc nhập tịch.

Trong khi đó, HA sau những thăng trầm của cuộc hôn nhân cũ, đang ở độ chín muồi về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp. Dù người trong cuộc vẫn chọn cách im lặng và chưa chính thức lên tiếng xác nhận nhưng đa số ý kiến cho rằng cả hai rất xứng đôi và việc họ ở bên nhau sẽ tạo ra nguồn động lực lớn để cùng phát triển sự nghiệp cá nhân.