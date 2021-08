Nữ lao công bị cướp được tặng 5 chiếc xe máy: "Tôi sẽ cho đi và chỉ giữ lại 1 chiếc"

Chiều 4/8, trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Trâm (sinh năm 1982; hiện là lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết, chị gửi lời cảm ơn đến Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và các nhà hảo tâm giúp đỡ sau khi bị 4 nam thanh niên cướp xe máy vào rạng sáng ngày 3/8.



Được nhận chiếc xe do các cán bộ chiến sĩ quyên góp trao tặng, chị Trâm phấn khởi

Chị Trâm cho hay, sau khi sự việc xảy ra, may mắn khi camera gần đó đã ghi lại toàn bộ diễn biến.

“Sau khi bị nhóm đối tượng cướp, tôi đã ra trụ sở công an gần đó trình báo và gọi điện cho chồng đến đón. Rất may vì trụ sở công an ở cách đó không xa” – chị Trâm nói.

Bày tỏ sự cảm kích, chị Trâm cho biết mình đã nhận được 5 xe máy từ lực lượng công an Nam Từ Liêm và các nhà hảo tâm trao tặng. Qua đây chị Trâm muốn gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an và các nhà hảo tâm, đồng thời xin được trao tặng lại 4 chiếc xe máy, chỉ giữ lại một chiếc.

“Trong số này tôi xin tặng lại cho 2 đồng nghiệp; một chiếc xe cho đồng nghiệp làm cùng tổ môi trường là chị Lân, người đã bị mất xe hai lần trong một tháng qua. Một chiếc xe xin được tặng cho đồng nghiệp là anh Phong, vì bị cháy mất xe khi đi làm. Tối hôm qua có một anh theo tôi được biết là thành viên của Cục cảnh sát nhắn tin cho chồng tôi, điện thoại trôi tin nhắn nên không để ý, hôm nay anh ấy đã đặt mua và tặng, tối nay nhà tôi lên nhận”, nữ lao công chia sẻ.

Chia sẻ thêm về kế hoạch của mình, chị Trâm cho hay, ngoài 2 chiếc xe đã tặng cho đồng nghiệp, còn lại chị sẽ tặng hết cho những hoàn cảnh thực sự khó khăn.

"Trước mắt ở quê Ninh Bình nhà tôi có người vô cùng éo le, tôi sẽ cho họ và qua đây tôi cũng sẽ tìm hiều ai khó khăn thực sự thì tặng. Chứ, tôi chỉ sử dụng 1 cái, để cũng hỏng, xã hội còn rất nhiều người khó khăn hơn mình", chị Trâm nói.

Nhớ lại giây phút đối mặt với các tên tội phạm, chị Trâm cho biết: “Ban đầu tôi có hơi sợ. Nhưng sau đó được các đồng chí công an hỗ trợ rất nhiệt tình, tôi tin rằng sẽ sớm tìm ra thủ phạm. Giờ đây, tôi cảm thấy yên tâm hơn vì dù sao mình vẫn được lực lượng công an, pháp luật bảo vệ. Sau việc này, tôi thấy trên cuộc đời còn nhiều người tốt”, chị nói.

Chìa khóa trao tặng, chị Trâm vô cùng xúc động

Nhận diện nhóm đối tượng gây án

Liên quan đến nhóm đối tượng nghi vấn, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra, truy bắt nhóm tội phạm.

Đặc điểm nhận dạng của nhóm đối tượng gây ra vụ cướp trên như sau: Nam thanh niên điều khiển xe máy wave màu cam mặc áo phông ngắn tay màu ghi, mặc quần sooc ngắn màu đen dáng người gầy, cao khoảng 1m65, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu xanh, bịt khẩu trang màu trắng.

Nam thanh niên ngồi sau mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần sooc bò màu xanh.

Nam thanh niên điều khiển xe máy Wave màu xanh lá cây mặc áo dài tay tối màu, mặc quần dài màu đen có vệt trắng ở đùi phải, khoảng 25 tuổi, tóc màu đen, cao khoảng 1m65, dáng người mảnh (người dùng vật dạng dao dí vào bị hại Trâm), bịt khẩu trang màu trắng.

Đối tượng ngồi sau mặc áo phông ngắn tay tối màu, quần dài tối màu, tóc màu đen cắt ngắn khoảng 25 tuổi, dáng hơi đậm bịt khẩu trang màu trắng. Tài sản bị cướp là chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen BKS 35N1-257.92.

Người dân phát hiện đối tượng hoặc tang vật có các đặc điểm nhận dạng như trên, đề nghị hỗ trợ, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để giúp cơ quan Công an nhanh chóng điều tra vụ án.