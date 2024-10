Khi nhắc đến những “bom sex” đình đám thế giới, không thể không nhắc đến Dita Von Teese - vũ công thoát y với vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ và đầy gợi cảm.

Dita Von Teese sinh năm 1972 tại Mỹ, ngay từ nhỏ đã được mẹ nuôi dưỡng niềm đam mê với những bộ phim điện ảnh kinh điển của Hollywood. Những thước phim ấy ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách thời trang lẫn quan niệm về cái đẹp của Dita Von Teese khi trưởng thành.

Xuất phát điểm là một vũ công ballet, Dita Von Teese sớm phát triển sự nghiệp của mình và trở thành vũ nữ thoát y nổi tiếng bậc nhất thế giới, được biết đến với vòng eo siêu thực 42cm khi mặc corset.

Ở tuổi 52, Dita vẫn giữ được thân hình gợi cảm với vòng eo tự nhiên khoảng 56cm, điều mà rất ít phụ nữ có thể đạt được ở độ tuổi này. Dita Von Teese bây giờ vẫn là mỹ nữ trong mơ của biết bao cánh đàn ông và trở thành niềm ngưỡng mộ của không ít phụ nữ tôn sùng cái đẹp.

2 thức uống buổi sáng giúp nữ hoàng múa thoát y Dita Von Teese sở hữu vòng eo 56cm

Để duy trì vóc dáng thon gọn, Dita Von Teese tuân thủ một chế độ tập luyện nghiêm ngặt và thói quen ăn uống điều độ. Trong đó, có hai loại thức uống mà cô hiếm khi bỏ qua mỗi sáng:

1. Nước lọc với vài lát chanh tươi

Dita chia sẻ rằng việc đầu tiên cô làm mỗi khi thức dậy là uống một cốc nước lọc to, đôi khi thêm vài lát chanh tươi để tăng hương vị và lợi ích.

Nước chanh không chỉ giúp cung cấp nước cho cơ thể sau một đêm dài mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa và thải độc. Chanh chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (2008) đã chỉ ra rằng polyphenol trong chanh có tác dụng hỗ trợ giảm cân và ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa.

Lưu ý khi dùng:

Mặc dù nước chanh giúp thải độc và hỗ trợ hệ tiêu hóa, axit trong chanh có thể gây kích ứng dạ dày nếu bạn uống khi bụng đang rỗng hoàn toàn. Người có vấn đề về dạ dày, như viêm loét, nên uống sau khi ăn một chút thức ăn nhẹ.

2. Sinh tố rau xanh

Sinh tố rau xanh là thức uống không thể thiếu trong thực đơn buổi sáng của Dita Von Teese. Thức uống này được cô áp dụng nguyên tắc chứa 70% rau xanh và 30% trái cây, thay đổi đa dạng nguyên liệu theo mùa. Loại sinh tố này giúp tăng cường hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Rau xanh như cải bó xôi, cần tây, hoặc cải xoăn chứa nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và ngăn ngừa cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân. Một nghiên cứu được công bố trên The American Journal of Clinical Nutrition (2015) cho thấy việc bổ sung rau xanh thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và duy trì cân nặng ổn định.

Dita cũng bổ sung các loại trái cây như táo, chuối, quả mọng vào sinh tố để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Sau khi uống ly sinh tố rau xanh, nếu chưa đủ no, cô thường ăn thêm chút hạt kê hoặc một lát bánh mì nướng kèm quả bơ, giúp bổ sung năng lượng mà không gây tăng cân.

Lưu ý khi dùng:

Dù trái cây giúp tăng vị ngon và cung cấp dinh dưỡng nhưng hãy giới hạn lượng trái cây để tránh tăng lượng đường không cần thiết. Tuân thủ tỷ lệ 70% rau và 30% trái cây như Dita Von Teese là lý tưởng.

Để đảm bảo cơ thể nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng, hãy thay đổi loại rau và trái cây thường xuyên, tránh việc sử dụng quá nhiều một loại nguyên liệu.