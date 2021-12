"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori khóc nức nở khi cãi nhau với chồng xấu trai vì lý do này

Lee Sang Soon và Lee Hyori đã xuất hiện với tư cách khách mời trong tập đầu tiên của chương trình Foodie and Beardie.

MC Noh Hong-chul bất ngờ hỏi Lee Hyori: "Gần đây em có bao giờ khóc không?". Ngay sau đó, Lee Hyori thú nhận rằng: "Em đã khóc khi cãi nhau với anh ấy (Lee Sang Soon) một thời gian trước. Nhà em có 6 con chó, vì vậy rất khó để tôi xử lý chúng một mình. Em đã nói với anh ấy nên dừng công việc lại sau khi thực hiện đợt quảng bá lần này. Tuy nhiên, anh ấy đột ngột lớn giọng: "Không, anh muốn tiếp tục phát hành album và làm việc". Sau đó, em phàn nàn rằng nếu anh định đến Seoul thường xuyên thì tại sao không kiếm một căn nhà cho thuê, dắt 2 con chó đến Seoul và sống ở đó? Tại sao anh lại kết hôn và muốn đến đảo Jeju làm gì?".

Lee Hyori và chồng cãi nhau vì lý do chăm sóc chó.

Bên cạnh đó, gia thế giàu có của Lee Sang Soon cũng bất ngờ được tiết lộ khi Lee Hyori kể câu chuyện về một nhà hàng nổi tiếng ở Busan. Rain và Noh Hong Chul đều ngạc nhiên khi biết đó là nhà hàng do gia đình Lee Sang Soon làm chủ. Theo lời của Lee Sang Soon, anh và Lee Hyori thường đến đó sống hầu như mỗi mùa hè.

Gia thế giàu có của Lee Sang Soon được tiết lộ.

Được biết nhà hàng của gia đình Lee Sang Soon là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Busan. Thậm chí, nhà hàng còn có chi nhánh ở Manhattan, New York và được chọn là một trong 10 nhà hàng hàng đầu tại New York do New York Times công bố. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã thể hiện sự bất ngờ về gia thế của Lee Sang Soon: "Điều đó giải thích tại sao anh ấy luôn tỏ ra rất thoải mái", "Lee Sang Soon hóa ra là một người đàn ông giàu có", " Tôi không sống ở Busan, nhưng tôi biết nơi đó. Chẳng phải nó cực kỳ nổi tiếng sao? ".

https://afamily.vn/nu-hoang-goi-cam-lee-hyori-khoc-nuc-no-khi-cai-nhau-voi-chong-xau-trai-vi-ly-do-nay-2021122111372468.chn