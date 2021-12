Không vượt mặt phim của Song Hye Kyo, Snowdrop mở đầu với rating đáng thất vọng

Sau thời gian gián đoạn vì sự cố, Nielsen Korea đã hoạt động trở lại và công bố rating tập mở màn của Snowdrop đạt 2,985% trên phạm vi toàn quốc.

Con số này cao hơn 2,312% tỉ lệ người xem tập cuối cùng của tác phẩm trước đó trên đài jTBC là Inspector Koo (Lee Young Ae đóng chính). Tập 2 đạt 3,8%, tăng 0,9% so với tập 1. Tờ Newsis phân tích rằng tranh cãi về việc xuyên tạc lịch sử nảy sinh khiến sự quan tâm của người xem gia tăng. Trước đó, đài jTBC từng vướng nghi vấn cố tình dàn xếp rating cho Snowdrop để che giấu kết quả đáng thất vọng.

Thành tích rating hai tập đầu tiên của bộ phim Snowdrop không đạt như kỳ vọng.

Thành tích rating của Snowdrop khác xa so với những dự đoán ban đầu. Trước đó, bộ phim từng được kỳ vọng sẽ vượt mặt Now, We Are Breaking Up do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đóng chính. Vào thời điểm chưa ra mắt, Snowdrop đã đứng vị trí số 9 trên bảng xếp hạng giá trị top 10 bộ phim có giá trị thương hiệu cao trong tuần đầu tiên của tháng 12.

Trong khi đó, dự án Now, We Are Breaking Up tiếp tục rớt hạng khi chỉ xếp ở vị trí thứ 5 dù có sự xuất hiện của Song Hye Kyo. Chính vì lý do này mà nhiều người không khỏi hoang mang cho dự án của Song Hye Kyo sẽ sớm bị Snowdrop hất cẳng ra top 10.

Snowdrop từng đứng vị trí số 9 trong top 10 bộ phim có giá trị thương hiệu cao.

Nhiều người cho rằng những lùm xùm xuyên tạc lịch sử là nguyên nhân khiến Snowdrop không đạt thành tích ấn tượng. Thậm chí, bộ phim còn phải đối mặt với nguy cơ bị tạm ngừng phát sóng.

