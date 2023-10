“Nữ hoàng cổ trang” Bella Ranee và ê-kíp sau vụ xả súng ở Siam Paragon: “Chúng tôi đã an toàn”

Chiều ngày 3/10, một vụ nổ súng bất ngờ xảy ra tại trung tâm thương mại Siam Paragon khiến hàng trăm người tháo chạy khỏi đây. Đáng chú ý, lúc xảy ra vụ việc kinh hoàng này, Bella Ranee cùng các diễn viên của đài 3 đang có mặt ở đây để chuẩn bị tham gia sự kiện Vic Big 3 (ra mắt các bộ phim sắp chiếu). Ngay sau đó, nữ diễn viên Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh đã lên tiếng về vụ nổ súng này.

Trên trang cá nhân, Bella Ranee cho biết bản thân và các diễn viên khác đều an toàn trong vụ nổ súng ở trung tâm thương mại: "Lúc đó, tôi và mọi người đều an toàn, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho chúng tôi. Xin chia buồn với gia đình các nạn nhân và xin gửi lời động viên đến những người bị thương sau sự việc này. Mong mọi người đều bình an". Phía dưới bài đăng của Bella, rất đông netizen đã bày tỏ sự lo lắng cho nữ diễn viên và mọi người có mặt tại Siam Paragon lúc xảy ra vụ nổ súng.

Bella Ranee lên tiếng trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân sau vụ nổ súng ở Siam Paragon

Được biết, cô cùng các diễn viên đài 3 cùng rất đông người hâm mộ có mặt tại đây để tham gia sự kiện Vic Big 3. Sau đó, sự kiện này cũng chính thức thông báo hủy bỏ sau vụ xả súng kinh hoàng

Trước đó, các phương tiện truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin hàng trăm người đã tháo chạy khỏi Trung tâm mua sắm nổi tiếng Siam Paragon vào chiều ngày 3/10 sau khi nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên gần các cửa hàng bán lẻ cao cấp. Nghi phạm bị bắt là một thiếu niên 14 tuổi. Sau khi vụ nổ súng xảy ra, ít nhất đã có 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.



Hiện trường vụ nổ súng ở Siam Paragon vào chiều ngày 3/10

