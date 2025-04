Chiều 4-4, tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đang làm rõ đơn trình báo của 1 nữ hiệu trưởng trường mầm non ở huyện Krông Năng về việc bị cắt ghép hình ảnh rồi tống tiền.

Theo trình báo, ngày 18-3, nữ hiệu trưởng này nhận được tin nhắn messenger hỏi thăm từ một tài khoản Facebook. Sau đó, cô và người này nhắn tin qua lại với nội dung hỏi về việc mua đất (trên trang Facebook cá nhân này có đăng thông tin bán đất).

Đến ngày 19-3, sau khi 2 bên thỏa thuận mua bán đất tại TP HCM, tài khoản Facebook nói nữ hiệu trưởng kết bạn Zalo tên "Mặt Trời" để gửi vị trí bán đất nên cô đồng ý.

Sau đó, tài khoản Zalo "Mặt Trời" một vài lần nhắn tin, thao túng tâm lý nữ hiệu trưởng với mục đích thu thập thông tin, hình ảnh cá nhân và tin nhắn qua lại.

Đến ngày 24-3, "Mặt Trời" gửi cho cô 1 đường link, bảo đăng nhập tài khoản và mật khẩu nhưng nữ hiệu trưởng không đồng ý.

Sau đó, "Mặt Trời" thách thức, đe dọa, bắt nữ hiệu trưởng phải chuyển 300 triệu đồng. Nếu cô không thực hiện, người này dọa sẽ gửi lên tất cả các trang Facebok.

Cũng theo đơn trình báo, thời điểm đó, nữ hiệu trưởng hoảng loạn và xóa bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội.

Tiếp theo đó, "Mặt Trời" tiến hành bịa đặt, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm và các thông tin rồi gửi cho con dâu của nữ hiệu trường và một số trang mạng xã hội về nội dung tin nhắn…