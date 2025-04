Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Đặng Tuấn Dũng (SN 1984, trú quận Long Biên) về tội " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị hại trong vụ án là cháu L. (SN 2008) bị khuyết tật trí tuệ. Khoảng 12h50 ngày 26/4/2023, cháu L. được mẹ đưa đi ăn tại quán phở trên phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên. Sau bữa ăn, người phụ nữ để con gái ở lại quán chờ bà ngoại đến đón, còn chị đi làm.

Gần một tiếng ngồi chờ không thấy bà ngoại tới, do quán sắp đóng cửa, cháu L. đi bộ ra đường Nguyễn Sơn. Đúng thời điểm đó, bị can Đặng Tuấn Dũng làm nghề lái xe ôm tự do điều khiển xe máy đi ngang qua, thấy cháu bé liền mời đi xe.

Thấy vậy, cháu L. bảo Dũng chở đến trường học, trên đường đi, tài xế xe ôm thấy L. có biểu hiện không "minh mẫn" nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Bị can chở bé gái đến một nhà nghỉ thực hiện hành vi đồi bại, mặc cháu chống cự.

Tối cùng ngày, trong lúc tắm thấy con có biểu hiện lạ, người mẹ đã gặng hỏi thì cháu bé kể lại toàn bộ sự việc.

Tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, điều tra, xác định bị can Đặng Tuấn Dũng đưa cháu L. vào nhà nghỉ.

Tại cơ quan công an, Dũng xuất trình bệnh án điều trị tâm thần, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần.

Ngày 5/10/2023, Viện KSND quận Long Biên ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Đặng Tuấn Dũng.

Đến tháng 8/2024, kết luận giám định sức khỏe tâm thần sau điều trị bắt buộc xác định, Dũng đã khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không cần tiếp tục áp dụng biện pháp bắt buộc. Công an quận Long Biên đã quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Dũng.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình cháu L. yêu cầu kẻ xâm hại tình dục con gái mình phải bồi thường số tiền 1 tỷ đồng, đề nghị xử lý bị can theo quy định của pháp luật.