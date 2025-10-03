Kỳ hành kinh, hay thường gọi những ngày “tới tháng” luôn là giai đoạn nhạy cảm, mệt mỏi, dễ cáu gắt với nữ giới. Đặc biệt, phụ nữ bước vào tuổi tiền mãn kinh thường đối diện nhiều thay đổi hơn. Kinh nguyệt thất thường, lượng máu kinh bất ổn, cơ thể dễ bị lạnh và mất cân bằng nội tiết khiến những ngày “tới tháng” trở nên nặng nề hơn.

Nhưng ít ai biết đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt, giúp tử cung và cơ thể thải độc tự nhiên. Nếu biết làm 4 việc dưới đây, chị em vừa giảm triệu chứng khó chịu, vừa giữ tử cung khỏe mạnh và lâu dài còn có lợi cho hệ sinh sản.

1. Vận động nhẹ nhàng

Ảnh minh họa

Hầu hết chị em có thói quen nằm yên một chỗ trong kỳ “tới tháng”, nhưng thực tế vận động nhẹ nhàng lại mang đến nhiều lợi ích. Các bài tập như yoga đơn giản, thiền, đi bộ chậm giúp cơ thể tiết endorphin - hoạt chất giúp giảm đau và cải thiện tâm trạng. Đồng thời, vận động vừa phải giúp tử cung co bóp nhịp nhàng, tăng đào thải huyết ứ và điều chỉnh nội tiết tố hiệu quả.

Theo Tiến sĩ Lindsey Mathews - Giám đốc điều hành Trung tâm sức khỏe sinh sản phụ nữ tại Los Angeles (Mỹ) thì tập luyện hợp lý trong kỳ kinh không chỉ giúp giảm khó chịu mà còn hỗ trợ cơ thể thải độc, duy trì sự cân bằng hormone. Đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh, vận động nhẹ nhàng có thể giảm căng thẳng, hạn chế tăng cân và phòng ngừa các rối loạn chuyển hóa. Nó cũng là cách điều hòa kinh nguyệt hiệu quả. Nhưng nhớ đừng tập nặng sẽ phản tác dụng nhé!

2. Uống nhiều nước và chú ý giữ ấm

Trong kỳ kinh, cơ thể mất máu dẫn tới thiếu nước, dễ gây uể oải, mệt mỏi. Uống đủ nước, nhất là nước ấm, không chỉ bù lại lượng nước thiếu hụt mà còn cải thiện tuần hoàn máu, thúc đẩy đào thải niêm mạc tử cung bong tróc. Nhờ đó, tử cung được “làm sạch” một cách tự nhiên và hiệu quả.

Ngoài nước lọc, chị em có thể bổ sung nước ép trái cây hoặc rau củ, nhưng nên hạn chế cà phê, trà đặc, nước ngọt và tuyệt đối tránh đồ uống lạnh. Song song đó, việc giữ ấm bụng, bàn chân và vùng cổ giúp ngăn khí lạnh xâm nhập, giảm đau bụng kinh và bảo vệ sức khỏe tử cung. Với phụ nữ tiền mãn kinh, giữ ấm còn giúp hạn chế cơn bốc hỏa, đau nhức và tình trạng rối loạn vận mạch thường gặp.

Ảnh minh họa

3. Ngâm chân với nước ấm nhẹ

Ngâm chân trong nước ấm dưới 50 độ khoảng 10 - 30 phút trước khi ngủ vừa giúp thư giãn, vừa cải thiện tuần hoàn máu. Thói quen này không chỉ làm giảm đau bụng kinh, nhức mỏi mà còn hỗ trợ đẩy nhanh quá trình đào thải máu kinh, cục máu đông và giảm nguy cơ viêm nhiễm tử cung.

Các chuyên gia cho rằng ngâm chân còn có khả năng điều hòa hormone, cải thiện rối loạn nội tiết. Trong khi đây là vấn đề mà nhiều phụ nữ tiền mãn kinh phải đối diện. Khi tuần hoàn máu ổn định, tử cung được giữ ấm, cơ thể cũng dễ ngủ hơn, từ đó giảm căng thẳng và tăng cường sức đề kháng, ngủ ngon hơn nên bớt mệt mỏi khi hành kinh.

4. Ăn thêm một số thực phẩm giảm đau, thải độc

Trong những ngày “tới tháng”, chế độ ăn đóng vai trò quan trọng để giúp cơ thể phục hồi nhanh và tử cung khỏe mạnh hơn. Các loại rau xanh, trái cây giàu vitamin C, thực phẩm giàu chất xơ hay sắt sẽ bù máu, hạn chế mệt mỏi và tăng cường thải độc tự nhiên. Ngoài ra, gừng, nghệ, trà hoa cúc ấm còn có tác dụng làm dịu cơn đau bụng, hỗ trợ tuần hoàn máu và cải thiện giấc ngủ.

Ảnh minh họa

Phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh càng cần chú ý tận dụng nguồn dinh dưỡng này, bởi họ dễ thiếu hụt nội tiết và thiếu máu hơn bình thường. Các thực phẩm trên còn giúp ổn định hormone, làm giảm cảm giác bốc hỏa, căng thẳng và tốt cho giấc ngủ, làm chậm lão hóa.