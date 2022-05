Nữ giáo viên mầm non dùng túi ni lông trùm đầu, đánh cháu bé 2 tuổi ở Yên Bái nói gì?

Liên quan đến vụ giáo viên mầm non trùm túi ni lông vào đầu trẻ tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã có văn bản yêu cầu báo cáo làm rõ vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Theo đó, Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ thông tin về vụ việc trên; có biện pháp làm ổn định tình hình trước những thông tin và dư luận xã hội để việc dạy và học ở các nhóm trẻ ngoài công lập diễn ra bình thường.

Phòng GD&ĐT Trấn Yên phải báo cáo giải trình làm rõ sự việc giáo viên mầm non vi phạm đạo đức nhà giáo tại Nhóm trẻ Bông Sen, xã Báo Đáp với Sở GD&ĐT, UBND huyện Trấn Yên trước ngày 18/5/2022.

Đồng thời, Phòng GD&ĐT phải rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện nghiêm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo các văn bản đã ban hành của Sở về chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở mầm non: Kế hoạch chuyên đề "Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non", Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Sở GD&ĐT Yên Bái cũng đề nghị UBND huyện Trấn Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của giáo viên và Nhóm trẻ Bông Sen, xã Báo Đáp. Đồng thời, có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm khắc nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về đạo đức, trách nhiệm của nhà giáo, chủ cơ sở nhóm trẻ tư thục.

(Hình minh họa)

Nữ giáo viên là chủ cơ sở

Cũng liên quan đến vụ việc, ngay sau khi được mời lên làm việc với cơ quan chức năng, nữ giáo viên đồng thời cũng là chủ cơ sở nhóm trẻ Bông Sen, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên thừa nhận hành vi dùng túi ni lông trùm vào đầu cháu bé.

Theo đó, trưa 14/5 là giờ nghỉ trưa của nhóm trẻ nên các giáo viên phải cho các cháu đi ngủ. Quá trình này, có cháu bé 27 tháng tuổi quấy, khóc và tè dầm nên giáo viên phải ôm, dỗ. Lúc này, cháu bé không nín và chịu ngủ nên giáo viên đã ra ngoài lấy một túi ni lông đen trùm vào đầu để cháu bé thấy "tối, dễ ngủ".

Về nhóm trẻ Bông Sen, ông Phạm Anh Đức, Chánh văn phòng UBND H.Trấn Yên, sự việc xảy ra tại điểm mầm non tư thục Bông Sen (thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp) mới đi vào hoạt động hôm 5/5.

Theo ông Đức, cháu bé hiện ở trong viện, gia đình đang chăm sóc cháu nên chưa thể làm việc với công an. Cháu bé bị bệnh lý trước đó, không phải vì cô giáo đánh dẫn đến nhập viện.

Ông Đức cho hay, hành vi của cô giáo đã gây phản cảm, tạo dư luận không tốt. Công an đang làm việc với cô giáo và gia đình, làm rõ thêm sự việc để xem xét xử lý hành vi của nữ giáo viên.

"Cháu bé không ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên sự việc gây phản cảm. Khi công an có kết luận chính thức về vụ việc chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí", ông Đức nói.

https://afamily.vn/nu-giao-vien-mam-non-dung-tui-ni-long-trum-dau-danh-chau-be-2-tuoi-o-yen-bai-noi-gi-20220517124935733.chn