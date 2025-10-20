“Bác sĩ, chắc là không nhầm chứ? Tôi chỉ đến làm kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi mà…”, đó là phản ứng đầu tiên của cô giáo Lưu Minh, 36 tuổi, khi nghe bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Cô là giáo viên ở một trường mầm non tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), sức khỏe luôn tốt, cuộc sống hôn nhân ổn định. Thế nhưng, chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ sụp đổ. Với Lưu Minh, đây là cú sốc lớn nhất đời mình, còn với nhiều người, đó là lời cảnh báo không thể phớt lờ.

Khi bệnh viện kiểm tra thêm, kết quả cho thấy chồng cô cũng nhiễm HIV. Sau khi được bác sĩ khuyên trao đổi thẳng thắn, người chồng thú nhận đã từng có “một lần lầm lỡ” trong chuyến công tác xa nhà. Chỉ một phút sai lầm, cả gia đình phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Khi được chẩn đoán, lượng tế bào miễn dịch CD4 của Lưu Minh vẫn còn trong giới hạn cho phép, bệnh mới ở giai đoạn đầu. Thế nhưng bác sĩ cho biết HIV có thể âm thầm tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt, khiến người bệnh chủ quan.

Nhìn lại, Lưu Minh nhớ mình từng bị sốt nhẹ, đổ mồ hôi đêm, sụt cân không rõ nguyên nhân, nhưng vì bận việc giảng dạy nên bỏ qua. Những dấu hiệu tưởng nhỏ ấy lại chính là lời cảnh báo sớm của cơ thể.

HIV không nằm trong các gói kiểm tra sức khỏe định kỳ, vì vậy đa số người nhiễm chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Sau giai đoạn hoang mang, Lưu Minh dần lấy lại bình tĩnh. Dưới hướng dẫn của bác sĩ, cô bắt đầu điều trị kháng virus (ARV). Sau 3 tháng, lượng virus trong máu giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện.

Các bác sĩ nhấn mạnh HIV không thể chữa khỏi, nhưng có thể kiểm soát như bệnh mạn tính nếu điều trị đều đặn suốt đời. Người bệnh tuân thủ tốt có thể sống khỏe mạnh và không lây nhiễm cho người khác.

Bài học cho tất cả chúng ta

HIV không lây qua bắt tay, ôm, ăn chung hay muỗi đốt nhưng vẫn còn nhiều người hiểu sai, dẫn đến kỳ thị và xa lánh người bệnh. Điều này khiến nhiều người nhiễm sợ đi khám, sợ bị phát hiện.

Cách phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách, và kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt trước hôn nhân.

Nguồn và ảnh: QQ