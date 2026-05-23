Nữ diễn viên vội cưới sau 45 ngày hẹn hò rồi ly hôn chỉ sau 2 tháng: Tôi bị mê muội, không phải cưới chạy bầu!

Chiều 22/5, tờ Sports Chosun cho hay, nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Seon Jeong vừa làm khách mời trên kênh YouTube Doctor Shin của Shin Jung Hwan và có những chia sẻ gây sốt về cuộc hôn nhân buồn bã. Theo lời mỹ nhân họ Lee, cô kết hôn với nam phát thanh viên LJ chỉ sau 45 ngày hẹn hò. Và họ chỉ chung sống với nhau vỏn vẹn được 2 tháng rưỡi trước khi chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Nhớ lại về giây phút bồng bột vội đưa ra quyết định kết hôn trong nháy mắt, Lee Seon Jeong cho biết: “Thực ra đó không phải 1 đám cưới chạy bầu do mang thai đâu. Đơn giản là vì tình yêu thôi. Vào thời điểm đó, anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi nghĩ mình đã bị mê muội bởi sự ấm áp đó nên mới đưa ra quyết định kết hôn vội vàng” . Rồi cô giải thích rõ ràng hơn mọi chuyện: “Ngay trước ngày đưa ra quyết định kết hôn, tôi đã uống rất nhiều rượu. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên tặng tôi 1 món quà bằng pha lê. Nhìn thấy món quà đó, tôi đã thầm nghĩ ‘Đây chính là chân ái của đời mình rồi’ và thế là quyết định tiến tới hôn nhân ngay lập tức”.

Quyết định vội vàng tiến tới hôn nhân đã khiến Lee Seon Jeong phải hối hận. Cuộc hôn nhân của cô với nam phát thanh viên chẳng kéo dài được bao lâu và nhanh chóng kết thúc trong buồn bã. Lee Seon Jeong thẳng thắn tiết lộ về lý do ly hôn: “Đôi khi người ta ly dị chỉ vì không hợp nhau còn gì. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có sự kết nối về mặt tâm trí lẫn thể xác”.

Lee Seon Jeong cưới LJ sau 45 ngày hẹn hò rồi vội vã ly hôn chỉ sau hơn 2 tháng chung sống với nhau. Ảnh: Nate

Đến tận giờ phút này, Lee Seon Jeong vẫn chưa hết hối hận vì quyết định yêu nhanh cưới vội ngày đó của mình: “Ngay cả tới tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi ‘Tại sao hồi đó mình lại làm như vậy?’ trong sự nuối tiếc”.

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, Lee Seon Jeong đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Trước ống kính, mỹ nhân họ Lee trải lòng: “Hậu ly hôn, tôi đã bị stress đến mức lao vào tập thể dục thể thao điên cuồng như 1 kẻ điên. Tôi cứ quanh quẩn trong vòng lặp giữa tập luyện rồi lại đi uống rượu. 6 tháng hậu ly hôn, tôi đã mắc phải chứng rối loạn hoảng sợ. Tôi không thể đến những nơi đông người và luôn có cảm giác như mình sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Tôi đã nghe thấy những thứ âm thanh kỳ lạ trong tai mình, và thậm chí suýt ngất xỉu ngay tại siêu thị”.

Do quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bản thân hậu ly hôn nên cô đã tới bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, người đẹp đã tiến hành chụp cộng hưởng từ và làm các xét nghiệm tổng quát, nhưng các bác sĩ lại thông báo rằng sức khỏe của cô vẫn bình thường. Dù vậy nhưng Lee Seon Jeong vẫn vô cùng bất an, tự cảm thấy trong người bất ổn: “Dù bác sĩ có nói là không sao nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập thình thịch bên tai. Mặt tôi cứ đỏ bừng lên và có khi còn không thể thở nổi”.

Cuối buổi trò chuyện, Lee Seon Jeong thú nhận cô cảm thấy hối hận vô cùng sau cuộc hôn nhân vội vã: “Tôi đã hối hận rất nhiều trong suốt 5 năm. Tôi cứ tự hỏi ‘Tại sao mình lại kết hôn để rồi lại ra nông nỗi như vậy. Cuối cùng, tôi là người duy nhất phải chịu thiệt thòi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang nỗ lực tự mình vượt qua những khó khăn của bản thân”.

Lee Seon Jeong và LJ là 1 trong những cặp vợ chồng ly hôn nhanh nhất lịch sử showbiz Hàn. Ảnh: Naver

Lee Seon Jeong sinh năm 1978, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chiều cao lý tưởng 1m70 vào thời điểm lúc bấy giờ. Sau đó, người đẹp trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ bộ phim sitcom đình đám 1 thời của đài MBC mang tên Three Guys and Three Girls.