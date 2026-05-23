Sốc với mỹ nhân Việt đẹp như hoa như ngọc: Sắc vóc xứng đáng thi Hoa hậu, nói tiên nga giáng thế không ngoa

Không cần thêm bất kỳ danh xưng mỹ miều nào, chỉ riêng bộ ảnh mới này cũng đủ khiến dân tình hiểu vì sao Lamoon đang được gọi là một trong những “visual bùng nổ” nhất Gen Z Vpop hiện tại. Trong loạt ảnh vừa đăng tải, mỹ nhân sinh năm 2003 xuất hiện như một “tiên nga giáng thế”.

Bộ ảnh sốc visual của Lamoon:

Lamoon diện đầm ôm sát cơ thể được đính kết dày đặc chất liệu ánh bạc, tạo hiệu ứng lấp lánh như vảy ngọc dưới ánh đèn. Thiết kế cổ yếm khoe trọn bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ và tấm lưng ngọc ngà. Giữa phông nền đen hoàn toàn, Lamoon đứng dưới dòng cát trắng đổ thẳng từ trên cao xuống như một sân khấu trình diễn nghệ thuật đương đại.

Thiết kế cổ yếm khoe trọn bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ và tấm lưng ngọc ngà

Ở nhiều góc chụp cận mặt, visual của nữ ca sĩ càng gây chú ý. Gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú, sống mũi cao cùng đôi môi sắc nét giúp Lamoon sở hữu vẻ đẹp vừa hiện đại vừa có chút cổ điển Á Đông. Đặc biệt, đôi mắt cười và thần thái mềm mại khiến cô không mang cảm giác sắc lạnh kiểu “high fashion” thuần túy mà vẫn giữ được nét ngọt ngào rất riêng.

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, nhiều fan nhanh chóng edit hình ảnh Lamoon vào format của Miss Grand International. Những bức ảnh fanmade nhận về lượng tương tác lớn nhờ thần thái “beauty queen” quá thuyết phục của nữ nghệ sĩ sinh năm 2003. Lamoon cho thấy tiềm năng của một nàng hậu nếu thật sự bước vào đường đua sắc đẹp.

Những bức ảnh fanmade nhận về lượng tương tác lớn nhờ thần thái “beauty queen” quá thuyết phục của nữ nghệ sĩ sinh năm 2003

Quả thật, Lamoon đang ở giai đoạn nhan sắc nở rộ nhất từ trước đến nay. Không còn hình ảnh dễ thương, hơi “hoạt hình” thời Vietnam Idol 2023, nữ nghệ sĩ hiện tại trưởng thành hơn rõ rệt cả về visual lẫn khí chất. Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh ngày 18/08/2003, hiện là một trong những nghệ sĩ Gen Z được chú ý của showbiz Việt khi hoạt động đa năng ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất. Ban đầu, cô được biết đến qua Vietnam Idol 2023. Tuy nhiên, phải đến năm 2025, Lamoon mới thật sự bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, tạo dựng vị thế rõ nét trên thị trường giải trí.

Lamoon có năm 2025 thắng lớn

Một trong những yếu tố giúp Lamoon được đánh giá cao là nền tảng học vấn và đào tạo bài bản. Cô từng là học sinh chuyên Văn của THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam). Không chỉ vậy, Lamoon còn đậu Á khoa chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 2021. Việc được đào tạo chính quy về biểu cảm, đài từ và hình thể giúp cô linh hoạt hơn trong cả biểu diễn sân khấu lẫn diễn xuất trước máy quay.

Chú thích ảnh

Năm 2025 trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Lamoon khi cô đồng thời phủ sóng ở cả điện ảnh lẫn âm nhạc thực tế. Tháng 4/2025, nữ nghệ sĩ có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với nhân vật cô du kích Út Khờ. Bộ phim đạt doanh thu hơn 172 tỷ đồng, góp phần giúp tên tuổi Lamoon tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả đại chúng.

Giữa năm 2025, Lamoon tiếp tục tạo nhiệt khi tham gia Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên. Từ một nhân tố từng bị đánh giá khá mờ nhạt hậu Vietnam Idol, cô cho thấy màn “lột xác” toàn diện về kỹ năng hát, rap, nhảy lẫn visual. Lamoon gây chú ý qua những tiết mục viral như Cầm Kỳ Thi Hoạ, Cách Yêu Đúng Điệu, Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời,... Hành trình tiến thẳng vào Top 5 chung cuộc bên cạnh những gương mặt nổi bật như Bích Phương, Orange, Phương Mỹ Chi hay Lyhan đã giúp Lamoon có cú bật truyền thông rõ rệt.

Lamoon trở thành hiện tượng sau Em Xinh Say Hi:

Không bỏ lỡ sức nóng sau chương trình, tháng 9/2025, Lamoon phát hành album debut Là Moon gồm 12 ca khúc tự sáng tác. Lamoon theo đuổi định hướng âm nhạc pha trộn giữa dân gian đương đại và chất liệu điện tử, xây dựng tư duy concept rõ ràng. Tháng 10/2025, Lamoon tiếp tục ghi dấu khi thắng giải “Nghệ sĩ âm nhạc của năm” tại TikTok Awards Việt Nam 2025. Đây được xem là cột mốc quan trọng, phản ánh sức hút lớn của nữ nghệ sĩ trên các nền tảng số cũng như khả năng tạo viral mạnh mẽ trong cộng đồng khán giả trẻ.

Lamoon đang sở hữu bộ kỹ năng khá hiếm của thế hệ Gen Z: có thể sáng tác, biểu diễn, diễn xuất và xây dựng hình ảnh cá nhân tốt. Khả năng tự viết nhạc giúp cô giữ được màu sắc riêng, trong khi nền tảng diễn xuất lại hỗ trợ mạnh cho tư duy visual - yếu tố ngày càng quan trọng trong thị trường giải trí hiện nay.

Không bỏ lỡ sức nóng sau chương trình, tháng 9/2025, Lamoon phát hành album debut Là Moon gồm 12 ca khúc tự sáng tác

Tuy nhiên, Lamoon vẫn chưa có sản phẩm đủ phổ biến với công chúng để định vị tên tuổi. Để chuyển từ một hiện tượng bùng nổ thành ngôi sao có giá trị thương mại bền vững, Lamoon vẫn còn nhiều bài toán cần giải. Trong năm nay, Lamoon đang ấp ủ nhiều dự án lớn. Với những gì đang thể hiện ở tuổi 22, Lamoon rõ ràng là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ Gen Z đáng chú ý nhất hiện nay. Và sau bộ ảnh đẹp nức nở đang gây sốt, chuyện khán giả liên tục gọi tên cô trong các cuộc thảo luận về “visual Hoa hậu” có thể cho thấy Lamoon và ekip đang đi đúng hướng trong việc xây dựng hình ảnh.

Lamoon và ekip đang đi đúng hướng trong việc xây dựng hình ảnh ngọc nữ sang xịn mịn: