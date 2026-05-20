Mới đây, Lý Hải và bà xã Minh Hà bất ngờ bị réo tên giữa lúc mạng xã hội lan truyền tin đồn một nam ca sĩ đình đám đã ly hôn vợ sau gần 15 năm chung sống. Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu bật chế độ “thám tử online”, gọi tên hàng loạt sao nam có hôn nhân kín tiếng và gia đình kiểu mẫu của Vbiz. Trong số đó, Lý Hải - Minh Hà cũng bất ngờ bị kéo vào danh sách nghi vấn.

Giữa lúc tin đồn còn đang lan truyền rầm rộ, Lý Hải và Minh Hà đã có động thái được xem như ngầm phủ nhận mọi nghi vấn. Cụ thể, trên trang cá nhân, cả hai đồng loạt đăng tải loạt ảnh du lịch cùng gia đình với những khoảnh khắc tình tứ, vui vẻ và thoải mái bên nhau. Trong ảnh, Lý Hải và Minh Hà liên tục xuất hiện cạnh nhau, giữ năng lượng hạnh phúc quen thuộc khiến nhiều người nhanh chóng "quay xe".

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, khi có netizen để lại ý kiến: "Không cần giải thích nhiều, chỉ cần đăng ảnh thế này là hiểu vẫn hạnh phúc rồi", Minh Hà và Lý Hải đều để lại phản hồi "Cảm ơn em" mang tính hưởng ứng như ngầm thể hiện sự đồng tình.

Thực tế, thời gian qua Lý Hải và Minh Hà vẫn thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Từ các sự kiện điện ảnh, hoạt động gia đình cho tới những chuyến du lịch riêng, cả hai gần như luôn có mặt cạnh đối phương.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra một chi tiết khác biệt với tin đồn đang lan truyền: Lý Hải và Minh Hà kết hôn từ năm 2010, tính đến nay đã bước sang năm thứ 16 bên nhau chứ không phải gần 15 năm cặp đôi ẩn danh nhắc tới.

Hôn nhân của Lý Hải - Minh Hà

Lý Hải và Minh Hà quen nhau thông qua công việc khi cô còn là sinh viên. Thời điểm đó, Lý Hải đã là ca sĩ nổi tiếng với loạt hit đình đám, trong khi Minh Hà sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thành tích học tập đáng nể. Cô từng theo học ngành luật thương mại quốc tế và lấy bằng thạc sĩ tại Anh. Ban đầu, mối quan hệ của cả hai từng khiến nhiều người bất ngờ vì khoảng cách tuổi tác khá lớn. Minh Hà sinh năm 1985, kém Lý Hải tới 17 tuổi. Tuy nhiên, vượt qua những lời bàn tán, cả hai vẫn quyết định gắn bó và kết hôn vào năm 2010.

Sau khi về chung một nhà, Minh Hà gần như lui về phía sau để đồng hành cùng chồng. Từ một cô gái có định hướng phát triển riêng, cô dần trở thành “cánh tay phải” quan trọng trong sự nghiệp của Lý Hải. Không chỉ chăm sóc gia đình, Minh Hà còn đảm nhận nhiều vai trò trong các dự án phim Lật Mặt như sản xuất, quản lý tài chính, truyền thông và hậu cần.

Trong nhiều bài phỏng vấn, Lý Hải từng thừa nhận anh may mắn khi có một người vợ hiểu chuyện, chu toàn và biết quán xuyến mọi thứ. Nam đạo diễn cho biết nhờ Minh Hà đứng sau hỗ trợ mà anh có thể yên tâm tập trung hoàn toàn vào chuyên môn và sáng tạo nghệ thuật. Về phía Minh Hà, cô nhiều lần chia sẻ bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự tôn trọng và không hơn thua trong cuộc sống vợ chồng. Dù cả hai cũng từng có lúc bất đồng quan điểm hay áp lực vì công việc và chuyện chăm sóc 4 con nhỏ, nhưng cuối cùng luôn chọn cách ngồi lại lắng nghe nhau.

Điều khiến gia đình Lý Hải - Minh Hà được nhiều khán giả yêu mến là hình ảnh giản dị dù sở hữu cuộc sống khá sung túc. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên các con như đi du lịch, tự chăm sóc con cái hay những bữa cơm gia đình đơn giản.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Minh Hà vẫn được nhiều người khen ngợi bởi visual trẻ trung, vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ 4 con. Không ít khán giả nhận xét bà xã Lý Hải có nhan sắc “lão hoá ngược”, đồng thời ghi điểm bởi cách cư xử nhẹ nhàng, kín tiếng và không phô trương giữa showbiz nhiều thị phi. Với nhiều khán giả, điều đáng ngưỡng mộ nhất ở cả hai không nằm ở sự giàu có hay nổi tiếng, mà là cách họ âm thầm đồng hành và giữ được sự bền bỉ suốt nhiều năm giữa showbiz đầy biến động.

