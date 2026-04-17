Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4 đang dần nóng lên với sự góp mặt của nhiều dự án đa dạng thể loại. Mở màn cho không khí sôi động này là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng - bộ phim kinh dị nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn điện ảnh. Không chỉ tạo được hiệu ứng thảo luận nhờ màu sắc u ám, kịch tính, tác phẩm còn nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt là dành cho phần thể hiện của NSƯT Hạnh Thúy.

Trong phim, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu với một vai diễn nặng tâm lý, mang màu sắc bí ẩn và ám ảnh. Dù không phải nhân vật trung tâm, nhưng mỗi lần xuất hiện, Hạnh Thúy đều khiến người xem phải chú ý bởi ánh mắt, biểu cảm "quỷ dị" và tạo hình đáng sợ. Không ít ý kiến cho rằng chính những phân đoạn có sự góp mặt của chị đã góp phần đẩy cao không khí căng thẳng, giúp bộ phim giữ được sức hút xuyên suốt.

Tạo hình NSƯT Hạnh Thuý trong phim điện ảnh kinh dị Phí Phông

Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ

NSƯT Hạnh Thúy sinh năm 1976 tại Bến Tre, được biết đến là một diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu và giáo viên thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Xuất thân từ sân khấu kịch, nghệ sĩ Hạnh Thúy bắt đầu con đường nghệ thuật từ những vai nhỏ, tích lũy kinh nghiệm qua từng đêm diễn. Chính môi trường sân khấu đã rèn cho chị nền tảng diễn xuất chắc chắn, khả năng làm chủ cảm xúc và sự linh hoạt khi hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Ở vai trò biên kịch và đạo diễn, nghệ sĩ Hạnh Thúy để lại dấu ấn với Dòng Nhớ , giành 7 giải thưởng trong đó có giải: Đạo diễn xuất sắc, giải Bạc tác phẩm sân khấu 2009.

Về mảng diễn viên, nghệ sĩ Hạnh Thuý đã có hơn trăm vai diễn trong suốt 30 năm hoạt động. Dù thường bị "đóng khung" trong kiểu vai khắc khổ ở phim truyền hình, nghệ sĩ Hạnh Thúy vẫn biết cách tạo dấu ấn riêng cho từng nhân vật. Từ những bà mẹ nghèo, người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh đến các vai diễn gai góc, phức tạp hơn, chị luôn mang đến cảm giác chân thật, gần gũi nhưng không hề một màu. Một vài bộ phim truyền hình nghệ sĩ Hạnh Thuý tham gia: Ai Xuôi Vạn Lý, Mùi Ngò Gai, Cái Bóng Bên Chồng, Linh Lan Trắng, Dù Gió Có Thổi, Nữ Bác Sĩ, Hai Gia Đình, Mua Láng Giềng Gần, Cây Táo Nở Hoa,...

NS Hạnh Thuý ghi dấu ấn mạnh qua bộ sưu tập vai diễn đồ sộ

Ở mảng điện ảnh, nghệ sĩ Hạnh Thúy lại chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất gai góc, khác biệt. Thậm chí, càng vào những vai "xấu", nữ nghệ sĩ càng khiến người xem khó rời mắt bởi sự nhập tâm và độ chân thật hiếm có.

Trên màn ảnh rộng, Hạnh Thúy ghi dấu qua loạt vai diễn mang màu sắc u tối và nặng tâm lý. Từ người phụ nữ nhặt ve chai trong Trái Tim Quái Vật , người vợ bệnh tật trong Nhà Không Bán , đến những nhân vật đầy ám ảnh trong Vong Nhi , Tết Ở Làng Địa Ngục , Quỷ Cẩu hay tạo hình gây lạnh gáy trong Cám , chị gần như trở thành "gương mặt quen" của dòng vai tâm linh, quỷ dị hoặc những nhân vật đứng giữa ranh giới thực - ảo.

Điểm chung trong các vai diễn này là không cần xuất hiện dày đặc hay chiếm nhiều thời lượng, Hạnh Thúy vẫn đủ sức tạo dấu ấn mạnh. Chỉ với ánh mắt, biểu cảm và cách xử lý tinh tế, nữ nghệ sĩ có thể khiến khán giả cảm nhận rõ sự bất an, rợn người, thậm chí ám ảnh sau khi phim kết thúc. Đây cũng chính là lý do mỗi lần nghệ sĩ Hạnh Thúy góp mặt trong một dự án điện ảnh, khán giả đều kỳ vọng vào những phân đoạn "đắt giá" về mặt cảm xúc mà chị mang lại.

Nghệ sĩ Hạnh Thuý như "gương mặt quen thuộc" của dạng vai quỷ dị, nặng đô về tâm lý

Năm 2015, chị nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Hạnh Thúy còn được trao Huân chương Lao động vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao & Du lịch.

Hạnh Thúy dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật nước nhà. Năm 2021, chị từng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM tại đơn vị bầu cử TP. Thủ Đức.

Đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp nhưng Hạnh Thúy chưa bao giờ ngừng học tập và trau dồi chuyên môn. Hồi tháng 6 năm nay, chị tốt nghiệp lớp Thạc sĩ Nghệ thuật cùng khóa với NSND Trịnh Kim Chi và Hoàng Mập.

Nhan sắc ở độ tuổi 50 của NSƯT Hạnh Thuý

"Tôi nuôi cả gia đình bằng nghề"

Về đời tư, nữ NSƯT kết hôn với nhà điêu khắc Phan Nhất Phương và có hai con gái: Phan Thúy Anh (sinh năm 2006, tên thân mật là Xí Muội) và Phan Tuệ Anh (sinh năm 2013, tên ở nhà là Đậu Rồng). Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ Hạnh Thúy cho biết dù làm nhiều công việc trong nghề như diễn xuất, dạy học, viết kịch bản, đạo diễn… nhưng bản thân vẫn sống ổn định và tự nuôi được gia đình hoàn toàn bằng nghề, không làm thêm công việc ngoài. Nhờ tích cóp nhiều năm, chị đã sở hữu 3 mảnh đất tại TP.HCM. Nữ nghệ sĩ sống rất tiết kiệm, trân trọng từng đồng tiền kiếm được. Từ việc chọn xe ôm giá rẻ hơn vài chục nghìn đến hạn chế chi tiêu cho những hoạt động không cần thiết, tất cả đều xuất phát từ thói quen tích lũy.

"Bảo nghèo thì cũng không phải. Thật ra, tôi mua đất. Chỉ 3 năm nay, tôi không mua đất thôi. Hiện tại tôi có 3 miếng đất ở Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn, dưới quê không kể (cười). Nếu nói làm nghề như thế mà không sống được thì oan quá. Tôi sống được. Tôi nuôi cả gia đình bằng nghề. Tôi lo cho bản thân mình cũng đều bằng nghề đi dạy, đi diễn, viết kịch bản, đạo diễn... Tôi không hề làm bất cứ một công việc gì khác ngoài nghề. Cho nên nói không sống được với nghề là nói sai.

Làm nghề này, nếu bạn không sống được với nghề thì một là vì bạn không giỏi, người ta không cần hoặc bạn quá xui xẻo. Mọi thứ tôi xây đắp được đều bằng nghề, dù rất vất vả, phải dành dụm từng đồng. Thậm chí, có những lúc, tôi ngồi vuốt từng tờ tiền rồi đếm, 5 triệu mà hụt 500.000 là lòng mình chênh chao đi một tí. Nghĩa là, tôi trân trọng từng đồng tiền nhỏ mà mình kiếm được.

Cho nên nếu lúc nào đó, có ai nói với bạn là tôi keo kiệt, bủn xỉn thì cũng bình thường. Đi xe ôm, tôi sẵn sàng cân nhắc xem đặt app nào để rẻ hơn được 12.000 đồng. Thay vì phải trả 50.000, tôi sẵn sàng đi app rẻ hơn 12.000 để dùng khoản tiền đó để bo cho tài xế, để mình không phải chi thêm", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Nghệ sĩ Hạnh Thuý có lối sống giản dị, tiết kiệm

Nghệ sĩ Hạnh Thúy chia sẻ từng nhiều lần được mời dự tiệc tại nhà các đại gia nhưng chỉ uống nước suối, không ăn uống để tránh "mang nợ".

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Rất nhiều lần, tôi được mời dự tiệc của đại gia. Tôi nhìn thấy rằng, trong số những nghệ sĩ ở đó, chắc chắn không ai trả tiền mà vị đại gia kia sẽ chi tiền. Vậy là tôi đến nhưng không ăn. Và điều đó rất an toàn.

Cụ thể, tôi có quen một cặp vợ chồng đại gia. Ngày nào anh chị ấy cũng mời nghệ sĩ ăn uống, hóa đơn 5 triệu, 10 triệu, đều như vắt tranh. Một lần, họ mời tôi. Tôi đến nhưng không ăn, lấy lý do đang ăn chay. Tôi chỉ uống chai nước suối và lúc ra về, lén đặt lại 200.000 đồng để khỏi mang nợ.

Tôi bị anh chị ấy rầy 'em chơi với anh chị mà kỹ quá'. Tôi nói thật với anh chị ấy: 'Em không có tiền. Em mời anh chị đi uống cà phê thì làm sao xứng với một bữa nhậu của anh chị. Mà không mời được anh chị thì em ngại lắm'.

Một ngày nọ, anh chị ấy hỏi mượn tiền tôi. Tôi nói, 'Em không có tiền. Vì không có tiền nên em mới chơi với anh chị kỹ như vậy'. Và tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì mình đã không ăn gì của họ, không nợ họ".

Nghệ sĩ Hạnh Thuý vẫn bền bỉ với nghề, ngoài đi diễn còn đứng lớp "truyền lửa" cho thế hệ diễn viên trẻ

