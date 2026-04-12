Cận cảnh nhan sắc nữ diễn viên Gen Z tốt nghiệp thủ khoa, 4 năm nhận học bổng của VTV

Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, nữ diễn viên Yến My còn khiến dân mạng ngả mũ với bảng thành tích học tập cực khủng. Cô nàng từng 4 năm nhận học bổng và tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trước khi gây sốt trong "vũ trụ" VTV.

"Con nhà người ta" phiên bản đời thực

Diễn viên Yến My (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến My, SN 2000) đang trở thành gương mặt Gen Z đầy triển vọng của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Ít ai biết rằng, cô nàng không hề sinh ra trong nhung lụa hay gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lớn lên tại một vùng quê nghèo, chính cuộc sống nông thôn giản dị đã tôi luyện cho Yến My một ý chí độc lập và kiên định đến đáng nể.

Quyết tâm theo đuổi đam mê một cách bài bản, Yến My đã thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trong suốt 4 năm ngồi trên ghế nhà trường, cô không chỉ đảm nhận vai trò lớp trưởng gương mẫu mà còn khiến bạn bè nể phục khi duy trì học bổng liên tiếp suốt 4 năm. Kết quả ngọt ngào nhất chính là danh hiệu Thủ khoa đầu ra lớp Diễn viên kịch - Điện ảnh K40.

Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, nàng Thủ khoa từng bôn ba làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Chính những trải nghiệm sương gió này đã giúp cô có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời, bồi đắp vốn sống cho các vai diễn sau này.

Bước ngoặt "hắc hóa" và màn kết hợp cùng đàn anh Thanh Sơn

Sau khi tốt nghiệp, Yến My về công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ – nơi cô được rèn giũa bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội. Dù từng xuất hiện trong các dự án như "Cuộc chiến không giới tuyến", "Gặp em ngày nắng" hay "Không thời gian", nhưng phải đến khi hóa thân vào vai Minh Anh trong bộ phim giờ vàng "Đồng hồ đếm ngược", cái tên Yến My mới thực sự bùng nổ trên mạng xã hội.

Trong phim, cô vào vai bạn gái của nhân vật do nam thần Thanh Sơn thủ diễn. Khác với hình ảnh gái ngoan thuần khiết trước đây, nhân vật của Yến My có sự chuyển biến tâm lý phức tạp, đầy thực dụng khi đặt vật chất lên trên tình cảm. Chính những lựa chọn gây tranh cãi của Minh Anh trên màn ảnh đã giúp Yến My nhận về cơn mưa lời khen cho khả năng diễn xuất biến hóa, không hề bị lép vế trước dàn sao đàn anh, đàn chị.

Lối sống kín tiếng: Tập trung 100% "công lực" cho sự nghiệp

Giữa lúc tên tuổi đang lên như diều gặp gió, Yến My lại lựa chọn lối sống cực kỳ kín tiếng. Cô chưa từng công khai chuyện tình cảm hay tham gia vào những ồn ào showbiz. Đối với nữ diễn viên sinh năm 2000, việc giữ khoảng cách giữa đời tư và công việc là cách tốt nhất để cô giữ được sự cân bằng và tập trung toàn bộ năng lượng cho diễn xuất.

Hiện tại, nàng thơ mới của VTV vẫn đang hoạt động năng nổ tại cả sân khấu kịch lẫn phim truyền hình, hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho khán giả trong tương lai.