Trưa 17/4, Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) phát sóng tập công bố thứ hạng, chia đội và chọn bài hát chuẩn bị cho Công diễn 2 (dự kiến phát sóng vào 24-25/4). Theo công bố bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân sau Công diễn 1, Trang Pháp đứng vị trí 22 trên tổng số 31 Chị Đẹp, với 818 điểm. Cô tụt 2 hạng so với vòng thi solo trước đó. Người dẫn đầu bảng là Lý Tiểu Nhiễm với 926 điểm. 4 Chị Đẹp còn lại nằm trong top 5 là Trương Nguyệt (922), Vương Mông (915), Ô Lan Đồ Nhã (907) và Tăng Bái Từ (900).

Thứ hạng này của Trang Pháp gây sốc cho nhiều khán giả bởi cô là thí sinh phủ sóng MXH Weibo, được cộng đồng mạng Việt Nam và cả Trung Quốc đồng lòng bảo vệ sau Công diễn 1. Do đó, việc xếp hạng chẳng những không tăng mà còn giảm của nữ ca sĩ 8X gây bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, theo các netizen, thành tích cá nhân out top 20 của Trang Pháp nhiều khả năng bị ảnh hưởng từ việc cô để thua trắng ở 2 vòng thi nhóm và solo tại Công diễn 1, dẫn đến team có người bị loại. Tuy nhiên, với thực lực được đánh giá toàn diện, người hâm mộ vẫn tin vào cơ hội "lội ngược dòng" của Trang Pháp. Cô được kỳ vọng sẽ giành được thứ hạng cao trong vòng thi nhóm ở Công diễn 2 tới đây để qua đó cải thiện thành tích cá nhân.

Lý Tiểu Nhiễm dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích cá nhân tại Đạp Gió. Khoảng cách điểm số của Trang Pháp và Chị Đẹp top 1 lên đến 108 điểm. Ảnh: Sina.

Dù Trang Pháp nhận kết quả thất bại ở Công diễn 1 Đạp Gió, cô vẫn được các Chị Đẹp trong chương trình tin tưởng bầu chọn để tiếp tục giữ vai trò đội trưởng ở Công diễn 2. Nhóm của cô sẽ trình diễn ca khúc Ego - Holic. Ở vòng Công diễn 2, Trang Pháp chiêu mộ được các con tướng có kỹ năng vũ đạo và trình diễn cực mạnh An Kỳ về đội của mình.

Trước đó, ở vòng Công diễn 1, tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại do Trang Pháp, Giang Ngữ Thần, Duy Nina thể hiện, được đánh giá tốt hơn rất nhiều so với màn biểu diễn Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông, nhưng lại bị xử thua. Kết quả này buộc Trang Pháp phải PK với Tiêu Tường. Dù hát tốt hơn Tiêu Tường, Trang Pháp vẫn tiếp tục nhận điểm số thấp, và thất bại trước "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài". Điều này khiến đội Trang Pháp phải bước vào vòng loại người, và Duy Nina là Chị Đẹp phải dừng bước. Kết quả của đội Trang Pháp khiến dân tình xứ Trung phẫn nộ, chỉ trích dữ dội ekip Đạp Gió dàn xếp tỷ số khiến team của đại diện Việt Nam chịu ấm ức.

An Kỳ về đội của mình. Ảnh: Sina.

Là đại diện Việt Nam đồng thời là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất góp mặt trong đội hình Đạp Gió 2026, hành trình của Trang Pháp tại xứ tỷ dân đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn. Mới đây, tờ Global Times của Trung Quốc đã khen ngợi, gọi Trang Pháp là nhân tố thành công của Đạp Gió, góp phần đưa show âm nhạc này dẫn đầu lượt thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội tại đất nước tỷ dân.

Trước đó, khi thông tin Trang Pháp góp mặt trong dàn Chị Đẹp Đạp Gió 2026 được công bố, truyền thông Trung Quốc như tờ QQ, Sina, Sohu cũng đã có những bài viết dành lời khen, đánh giá cao thực lực của đại diện Việt Nam.

Trong đó, tờ Sina gọi Trang Pháp là "Thái Y Lâm phiên bản Việt" vì sở hữu năng lực ca hát, nhảy múa, sáng tác toàn diện và có thể biến hóa với đa dạng hình ảnh, thể loại âm nhạc trên sân khấu. Còn tờ 163 và nhiều blogger giải trí hàng đầu cũng dự đoán Trang Pháp nằm trong top 5 "hắc mã" sẽ làm nên bất ngờ, có khả năng tiến sâu và giành được thứ hạng cao tại Đạp Gió năm nay, cùng với nữ diễn viên Đào Hân Nhiên, nghệ sĩ Kinh kịch Hầu Vũ, ca sĩ thần tượng Từ Mộng Khiết hoặc An Kỳ, vận động viên trượt băng tốc độ Vương Mông. Vì vậy, Trang Pháp được kỳ vọng sẽ tiến xa, hoặc làm nên chuyện giống Chi Pu năm nào.

Màn thể hiện của Trang Pháp trên sân khấu Đạp Gió đang nhận được rất nhiều lời khen của truyền thông lẫn khán giả Trung Quố.c

Nguồn: Weibo