Nữ diễn viên nóng bỏng bậc nhất showbiz Việt diện bikini khoe body cực "cháy" ở tuổi 40 PV, 23:30 15/04/2026

Dù đã 40 tuổi, sắc vóc của mỹ nhân này vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải ghen tị.

Mới đây, Sĩ Thanh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng biển. Ở ngưỡng tuổi 40, người đẹp vẫn giữ được phong độ nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Sĩ Thanh diện bikini trắng, tạo nên hình ảnh vừa gợi cảm, vừa sang trọng. Không gian hồ bơi và biển phía sau càng làm tăng thêm sự sang chảnh cho bộ ảnh. Khi mặc bikini hồng nhạt, nữ diễn viên nổi bật với làn da trắng và đường cong quyến rũ. Cô khéo léo khoe vòng eo thon gọn cùng thần thái nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy cuốn hút. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m55, Sĩ Thanh vẫn nổi bật nhờ vóc dáng cân đối và được mệnh danh là một trong những mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất showbiz Việt. Bí quyết của cô là chế độ ăn uống khoa học kết hợp yoga và gym đều đặn để giữ vòng eo 58cm. Nhiều khán giả nhận xét rằng, ở tuổi 40, vẻ đẹp của cô ngày càng mặn mà và cuốn hút. Những bộ ảnh bikini gần đây liên tục nhận được "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội. Sĩ Thanh sinh năm 1986, được biết đến là nghệ sĩ đa năng khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và làm beauty blogger. Người đẹp ghi dấu ấn với khán giả qua loạt ca khúc trẻ trung, các vai diễn trong những bộ phim như Chiến dịch chống ế, Căn hộ 69, Yêu trước ngày cưới... Đồng thời, cô cũng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cá tính, hiện đại. Những năm gần đây, phong cách thời trang của Sĩ Thanh ngày càng táo bạo, hiện đại. Cô không ngại thử nghiệm những thiết kế gợi cảm để tôn lên lợi thế hình thể. Chính sự tự tin này giúp Sĩ Thanh luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện và giữ được sức hút ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Theo Phụ Nữ Mới