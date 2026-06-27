Nữ diễn viên Việt bị đuổi khỏi sân khấu vì “quá xấu”, mang danh Hoa hậu nhưng không ai công nhận bây giờ ra sao?

Thu Trang (tên đầy đủ: Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984 tại TP.HCM) là một trong những nghệ sĩ thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất của điện ảnh - hài kịch Việt Nam. Từ một diễn viên sân khấu, cô vươn lên trở thành gương mặt nổi bật của phòng vé với vai trò diễn viên, nhà sản xuất và đồng sáng lập một trong những thương hiệu phim thương mại ăn khách nhất Việt Nam cùng chồng là Tiến Luật. Thế nhưng, ít ai biết rằng, cô từng trải qua quãng thời gian đầy tủi nhục chỉ vì ngoại hình không nổi bật.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2002, Thu Trang khởi nghiệp bằng những vai quần chúng, vai phụ trên sân khấu kịch. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, làn da ngăm và gương mặt không theo chuẩn mỹ nhân, cô thường xuyên bị khán giả chê bai, thậm chí có lần vừa bước ra sân khấu đã bị la ó, yêu cầu đi vào vì "xấu quá". Nữ diễn viên từng nghẹn ngào kể lại rằng có người ví cô "như con cá mắm", "xấu lạ", khiến cô nhiều lần muốn từ bỏ nghề.

Chính nghịch cảnh ấy lại trở thành bước ngoặt. Thay vì theo đuổi hình tượng nữ chính xinh đẹp, Thu Trang chuyển hẳn sang diễn hài. Lối diễn duyên dáng, khả năng tung hứng thông minh cùng nét mộc mạc rất riêng giúp cô dần khẳng định tên tuổi, trở thành gương mặt đắt show trên sân khấu và truyền hình. Từ một diễn viên từng bị chê vì ngoại hình, Thu Trang vươn lên thành một trong những "chị đại" của làng hài phía Nam.

Bước ngoặt đến khi cô tham gia hàng loạt chương trình hài truyền hình như Cười Xuyên Việt, Ơn Giời Cậu Đây Rồi!, Danh Hài Đất Việt... nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên hài được khán giả yêu thích. Danh xưng "Hoa hậu hài" cũng gắn liền với Thu Trang từ năm 2014 sau lễ trao giải HTV Awards. Trong lúc giao lưu, MC Bình Minh đã ngẫu hứng gọi cô là "Hoa hậu hài" sau màn đối đáp dí dỏm bằng hàng loạt từ bắt đầu bằng chữ "H". Cái tên nhanh chóng được khán giả yêu thích, đến mức Thu Trang dùng luôn để đặt tên kênh YouTube chính thức là "Hoa hậu hài Thu Trang".

Tuy nhiên, danh xưng này cũng từng gây nhiều tranh cãi. Không ít người cho rằng Thu Trang "không đủ nhan sắc để làm hoa hậu", thậm chí phản đối cách gọi vì hiểu theo nghĩa một cuộc thi sắc đẹp. Nữ nghệ sĩ nhiều lần phải lên tiếng giải thích đây chỉ là biệt danh dành cho một diễn viên hài được yêu mến, hoàn toàn không phải danh hiệu sắc đẹp. "Nhiều người cứ nghĩ hoa hậu là phải đăng quang, phải được bầu chọn, phải chân dài, mặt đẹp... nhưng đây thật ra chỉ là một biệt danh thôi, chứ không phải tôi đi thi hoa hậu", cô từng chia sẻ.

Không chỉ dừng ở hài kịch, Thu Trang sớm chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng khi chuyển sang điện ảnh. Cô ghi dấu ấn qua các phim như 49 Ngày, Chí Phèo Ngoại Truyện, Tiệc Trăng Máu, Nghề Siêu Dễ, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi, đồng thời liên tục thử sức với những dạng vai có chiều sâu tâm lý thay vì chỉ đóng khung ở hình tượng gây cười.

Năm 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Thu Trang lần đầu đảm nhận vai trò nhà sản xuất với Chị Mười Ba: Phần Kết Thập Tam Muội. Bộ phim chuyển thể từ web-drama cùng tên đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, đưa cô trở thành một trong số ít nữ nghệ sĩ Việt thành công ở vai trò sản xuất phim thương mại. Thành công này giúp thương hiệu Chị Mười Ba phát triển mạnh với nhiều phần phim và web-drama tiếp theo, đồng thời khẳng định Thu Trang có tư duy nhạy bén về thị trường điện ảnh.

Trong những năm sau đó, Thu Trang liên tục mở rộng hoạt động sản xuất. Cùng Tiến Luật, cô thành lập công ty giải trí riêng, đầu tư nhiều dự án điện ảnh, web-drama và chương trình giải trí. Không chỉ đứng trước ống kính, nữ nghệ sĩ còn trực tiếp tham gia phát triển kịch bản, tuyển chọn diễn viên, điều hành sản xuất và quảng bá phim.

Giai đoạn 2023-2025 chứng kiến Thu Trang đạt đỉnh cao mới trong sự nghiệp khi Nụ Hôn Bạc Tỷ - bộ phim do cô đạo diễn kiêm nhà sản xuất - trở thành hiện tượng phòng vé, cán mốc hơn 200 tỷ đồng doanh thu, lọt nhóm phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Thành tích này giúp Thu Trang trở thành nữ đạo diễn đầu tiên của Việt Nam sở hữu tác phẩm vượt mốc 200 tỷ đồng, đồng thời khẳng định cô không chỉ thành công với vai trò diễn viên mà còn là nhà làm phim có năng lực thương mại nổi bật.

Bước sang năm 2026, Thu Trang suy giảm phong độ khi Ai Thương Ai Mến và Mùi Phở gặp thất bại doanh thu, trở thành 2 trong những "bom xịt" đáng tiếc đúng dịp Tết Dương lịch. Song, vị thế và tầm ảnh hưởng của cô đối với showbiz Việt là không thể phủ nhận Với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thu Trang được xem là hình mẫu hiếm hoi thành công đồng thời ở cả ba lĩnh vực: diễn xuất, sản xuất và kinh doanh điện ảnh và sở hữu lượng khán giả ổn định.