Nữ diễn viên Việt mắc suy thận bị khán giả ghét cay đắng, nay xuất hiện thông báo tình hình sau 1 năm chữa trị

Sau khoảng thời gian khiến nhiều khán giả lo lắng vì thông tin mắc suy thận mạn giai đoạn 3, diễn viên Ngân Hoà mới đây đã có những chia sẻ trực tiếp về tình trạng sức khoẻ hiện tại khi xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim ở TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết bản thân đang dần ổn định và sẵn sàng quay trở lại với công việc nghệ thuật.

Tại sự kiện, Ngân Hoà xuất hiện với tinh thần tươi tắn, thoải mái giao lưu cùng truyền thông và khán giả. Khi được hỏi về sức khoẻ sau thời gian điều trị, cô cho biết: "Bây giờ sức khoẻ của tôi rất ổn rồi. Tôi sẽ trở lại các dự án nghệ thuật, rất mong mọi người sẽ ủng hộ các dự án tiếp theo của Hoà. Mọi người luôn yên tâm về sức khoẻ của tôi nhé. Khi trở lại tôi sẽ thật mạnh mẽ, cống hiến nhiều cho khán giả".

Diễn viên Ngân Hoà chia sẻ về tình trạng bệnh khi tham gia sự kiện. Nguồn: thamdoshowbizviet

Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng khiến nhiều người quan tâm bởi trước đó, câu chuyện sức khoẻ của cô từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Việc Ngân Hoà xuất hiện trở lại tại một sự kiện đông người cũng được xem là tín hiệu tích cực sau quãng thời gian tập trung chăm sóc bản thân.

Dù chưa tiết lộ cụ thể các dự án sắp tới, nhưng qua phát biểu mới nhất, có thể thấy nữ diễn viên đã sẵn sàng cho hành trình tái xuất nghệ thuật. Nhiều khán giả cũng để lại bình luận động viên, mong cô giữ gìn sức khoẻ và sớm trở lại màn ảnh với hình ảnh mạnh mẽ, tích cực hơn sau biến cố vừa qua.

Nữ diễn viên cho biết bản thân đang dần ổn định và sẵn sàng quay trở lại với công việc nghệ thuật. Nguồn: thamdoshowbizviet

Giữa năm 2025, Ngân Hoà từng khiến nhiều người bất ngờ khi công khai tình trạng sức khoẻ và cho biết đang điều trị suy thận mạn ở giai đoạn nặng. Nữ diễn viên chia sẻ cô phát hiện bệnh từ năm 2023 nhưng đến đầu năm 2025, tình trạng sức khoẻ có diễn biến xấu hơn, phải theo dõi sát sao và thực hiện lọc máu định kỳ trong thời gian chờ phương án điều trị tiếp theo.

Đầu tháng 6 vừa qua, Ngân Hoà tiếp tục cập nhật về hành trình hồi phục trên trang cá nhân. Cô cho biết sức khoẻ hiện đã cải thiện đáng kể và bản thân đã có thể dần quay lại công việc cũng như nhịp sống quen thuộc. Nữ diễn viên chia sẻ sau biến cố, cô càng trân trọng cơ hội được sống, được làm nghề và gặp gỡ khán giả. Với Ngân Hoà, quãng thời gian vượt qua bệnh tật giống như một hành trình bắt đầu lại với nhiều thay đổi tích cực hơn trong suy nghĩ và cuộc sống.

"Hiện tại sức khoẻ của Hoà đã tiến triển rất tích cực. Hoà đã có thể trở lại với công việc, những dự án nghệ thuật và nhịp sống hằng ngày mình luôn yêu quý". Nữ diễn viên cho biết sau biến cố vừa qua, cô càng trân trọng hơn việc được sống, được làm nghề và tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với cô, quãng thời gian vượt qua bạo bệnh giống như một "sự tái sinh", cô cho hay.

Giữa năm 2025, diễn viên từng chia sẻ bản thân mắc suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và chờ ghép thận để duy trì sự sống. Ảnh: FBNV

Trong hành trình điều trị bệnh, Ngân Hoà nhận được sự động viên và hỗ trợ từ nhiều đồng nghiệp trong giới như Trấn Thành, NSND Hồng Vân, Diễm My 9X… Đầu tháng 6/2025, Trấn Thành từng đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ về hoàn cảnh của nữ diễn viên khi cô đang điều trị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và cần chi phí lớn cho việc ghép thận.

Nam MC cho biết đã hỗ trợ trước 100 triệu đồng, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp Ngân Hoà có thêm điều kiện chữa bệnh. Chỉ sau hơn một ngày bài đăng lan truyền, nữ diễn viên thông báo tạm dừng nhận quyên góp vì số tiền nhận được đã đủ cho giai đoạn điều trị trước mắt. Cô cũng cho biết sẽ tự chủ động lo liệu những chi phí về sau và cam kết sẽ công khai, minh bạch các khoản hỗ trợ khi sức khoẻ ổn định hơn.

Khi đó, Ngân Hoà đã đăng bức ảnh trên giường bệnh, thông báo ngừng nhận tiền và tiết lộ đang trong quá trình điều trị. Ngân Hoà hứa hẹn: "Em sẽ cố gắng chiến đấu hết sức với căn bệnh này để mau khoẻ và trở lại với cuộc sống, trở lại với công việc và được gặp gỡ quý vị!".