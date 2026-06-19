Nữ diễn viên Việt sở hữu cốt cách sang chảnh, dù có đóng vai nghèo cũng thần thái hết mình

Mới đây, một đoạn clip phỏng vấn cũ của nữ diễn viên được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, trong đó cô thẳng thắn thừa nhận: "Em xin mấy vai xấu đạo diễn không cho, tại vì em không thể nào trông nghèo được. Vì vậy em đã xin mấy diễn mấy vai ác."

Câu nói tưởng chừng hài hước nhưng lại phản ánh đúng thực tế mà Thân Thúy Hà phải đối mặt suốt nhiều năm làm nghề, ngoại hình quá nổi bật vô tình trở thành "rào cản" khiến cô bị từ chối hàng loạt nhân vật bình dân.

Nhìn vào diện mạo của Thân Thúy Hà, không khó để hiểu vì sao đạo diễn lại khó lòng giao cho cô một vai áo vá, tóc rối. Ở tuổi 47, mỹ nhân gốc Tiền Giang vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, vẻ ngoài tươi tắn khiến nhiều người phải "xin vía."

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay thảm đỏ, cô đều thu hút mọi ánh nhìn bằng thần thái kiêu sa tự nhiên, không cần cố gắng hay chỉnh chu quá mức.

Tại buổi họp báo ra mắt phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ hồi tháng 5/2026, giữa một dàn sao đình đám, Thân Thúy Hà trong chiếc đầm đỏ dáng ôm vẫn là tâm điểm được netizen nhắc đến nhiều nhất, với bình luận lan truyền rộng rãi: "Việt Nam ai sang bằng chị."

Điều thú vị là khí chất phú quý ấy không xuất phát từ xuất thân nhung lụa. Thân Thúy Hà sinh năm 1978 trong một gia đình không mấy khá giả tại Cái Bè, Tiền Giang, từ nhỏ đã theo mẹ ra chợ buôn bán, 1 giờ sáng đã phải dậy dọn hàng.

Chính cô từng chia sẻ thẳng thắn: "Nhìn tôi sang chảnh thế thôi chứ quần áo của tôi không có cái nào quá 1,5 triệu đồng." Đó chính là nghịch lý thú vị nhất của Thân Thúy Hà, một người xuất thân bình dân nhưng mang dáng vẻ của một mệnh phụ bẩm sinh.

Năm 1995, cô tham dự cuộc thi Người đẹp sông Tiền và bất ngờ giành danh hiệu Hoa khôi, mở ra cánh cửa vào nghề người mẫu.

Những năm 1990, Thân Thúy Hà nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang. Sau đó cô chuyển hướng sang diễn xuất và dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt phim truyền hình như Tình Yêu Còn Lại, Nếu Còn Có Ngày Mai, Cung Đường Tội Lỗi, Lâu Đài Tình Ái, Giọt Nước Mắt Hận Thù, Mộng Phù Hoa...

Vì không thể "trông nghèo," Thân Thúy Hà đành rẽ sang con đường của những vai phụ nữ quyền lực, sắc sảo, thậm chí là phản diện. Và ở địa hạt đó, cô tỏa sáng. Không phải vì cô không muốn đa dạng vai, mà vì ngoại hình và thần thái của cô tự nhiên đã phù hợp nhất với những nhân vật có địa vị, bí ẩn, đầy nội tâm phức tạp. Khán giả ghét nhân vật do cô đóng, nhưng lại không thể rời mắt khỏi màn hình mỗi khi cô xuất hiện. Cái sức hút đó, không phải diễn viên nào cũng có được.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2024, khi Thân Thúy Hà giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh nhờ vai bà Thanh trong phim Mùa Sậy Trổ Bông. Đây là vai một người phụ nữ giàu có từng đổ vỡ hôn nhân, xen vào cuộc sống của gia đình người khác, và dĩ nhiên, Thân Thúy Hà đóng nhân vật đó như thể vai được viết ra chính cho cô. Năm 2025, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai bà Kiều trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng.

Ngoài màn ảnh, Thân Thúy Hà hiện là mẹ đơn thân của hai con, tự mình gây dựng cuộc sống ổn định với phong cách sống giản dị, thanh lịch và tinh thần lạc quan. Cô không ngóng chờ một mối tình mới, không để sóng gió cuộc sống làm mờ đi nét kiêu sa vốn có.

Có những người sinh ra đã mang sẵn một cốt cách mà không trường lớp nào dạy được. Với Thân Thúy Hà, đó là sự sang trọng từ bên trong, thứ khí chất mà dù cô mặc đồ dưới 1,5 triệu hay khoác lên mình bộ trang sức lộng lẫy, người ta vẫn phải thốt lên: "Chị này sang thật."