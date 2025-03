Nữ diễn viên Oh Yoon Ah (44 tuổi), thành viên trong hội bạn thân gồm nhiều nữ diễn viên nổi tiếng của Son Ye Jin. chính thức ra mắt làng giải trí xứ Kim chi vào năm 1999. Trước khi chuyển hướng sang đóng phim, người đẹp từng là người mẫu xe hơi được biết đến với hình tượng xinh đẹp, bốc lửa. Trong suốt hơn 20 năm miệt mài đóng phim, người đẹp họ Oh đã ghi dấu ấn bằng nhiều vai diễn ấn tượng ở các tác phẩm như Tối Nay Ăn Gì?, Cao Thủ Học Đường, Surgeon Bong Dal Hee…

Mới đây, Oh Yoon Ah gây chú ý khi tiết lộ rằng chỉ số tuyến giáp của cô tăng cao do tập luyện quá nhiều. Thông tin này được chia sẻ trong video có tiêu đề "Những vật dụng thiết yếu Oh Yoon Ah luôn mang theo khi đi du lịch", đăng tải trên kênh YouTube "Oh! Yoon Ah" vào ngày 7/3.

Trong video, nữ diễn viên cho biết cô luôn mang theo nhiều loại vitamin mỗi khi đi du lịch và tiết lộ lý do đằng sau thói quen này: "Tình trạng sức khỏe của tôi không tốt lắm, chỉ số tuyến giáp đang tăng cao". Cô cũng nói về quá trình tập luyện gần đây: "Dạo này tôi tập luyện rất chăm chỉ và thực sự cảm thấy vui. Nhưng huấn luyện viên của tôi nói rằng tôi đang luyện tập quá mức và tuyến giáp hoạt động mạnh hơn bình thường".

Dù không bị cấm tập luyện, nhưng Oh Yoon Ah cũng thừa nhận rằng cơ thể cô đang chịu nhiều áp lực: "Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Có vẻ như khi có tuổi, việc tập luyện quá sức lại trở thành gánh nặng thay vì mang đến lợi ích".

Đáng chú ý, nữ diễn viên từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp và đã trải qua phẫu thuật vào năm 2009 khi mới 30 tuổi. Vì vậy, cô cần thường xuyên theo dõi tình trạng tuyến giáp của mình. Điều này đặt ra một câu hỏi đáng quan tâm: Liệu chỉ số tuyến giáp và cường độ tập luyện có mối liên hệ gì với nhau?

Các bệnh lý tuyến giáp phổ biến bao gồm suy giáp, cường giáp và ung thư tuyến giáp. Tuyến giáp là một cơ quan hình con bướm nằm ở phía trước cổ. Tuyến giáp sản xuất hormone tuyến giáp, có vai trò thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể và giúp duy trì hoạt động bình thường của tất cả các cơ quan. Suy giáp xảy ra khi cơ thể thiếu hormone tuyến giáp, trong khi cường giáp là tình trạng tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp, khiến năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao nhanh chóng.

Đối với những người mắc bệnh lý tuyến giáp, việc điều chỉnh cường độ vận động rất quan trọng

Bệnh nhân suy giáp có thể tăng cường sản xuất hormone tuyến giáp nếu không tập luyện khoa học. Ngoài ra, do chán ăn nên bệnh nhân suy giáp thường bị phù và tăng cân mặc dù ăn ít. Tập thể dục đều đặn có thể giúp cải thiện các triệu chứng này.

Theo trang thông tin y tế Medical Daily, những người bị suy giáp tập các bài tập aerobic tác động thấp, chẳng hạn như đi bộ hoặc bơi lội sẽ tốt hơn. Một số loại bài tập sức mạnh, chẳng hạn như yoga và Pilates, cũng có thể làm giảm các triệu chứng, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa

Đối với bệnh nhân cường giáp, trong giai đoạn đầu khi nồng độ hormone tuyến giáp quá cao và các triệu chứng nghiêm trọng, nên tránh vận động mạnh. Điều này là do năng lượng bị tiêu hao nhanh chóng, gây mệt mỏi và khó thở. Khi bắt đầu điều trị và nồng độ hormone tuyến giáp trở về mức bình thường, người bệnh có thể tập luyện ở mức độ vừa phải, không gây kiệt sức.

Bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau phẫu thuật nên bắt đầu với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ từ 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày. Các hoạt động mạnh như nâng vật nặng hoặc bơi lội nên được thực hiện sau 4 tuần và sau 2 tháng thì có thể tập luyện bình thường.

Sau khi điều trị ung thư tuyến giáp như trường hợp của nữ diễn viên Oh Yoon Ah, việc theo dõi nồng độ hormone tuyến giáp và hormone kích thích tuyến giáp (TSH) là rất cần thiết. Nồng độ hormone tuyến giáp thấp hoặc TSH cao cho thấy cơ thể đang thiếu hormone. Đặc biệt, nếu nồng độ TSH liên tục tăng kèm theo các triệu chứng khác, có thể đã có vấn đề xảy ra với tuyến giáp và cần được xử lý kịp thời.