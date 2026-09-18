Nữ diễn viên dính scandal ngoại tình trùm kín mít ở công viên, 2 tháng trước vừa bại lộ chuyện có con 3 tuổi

Lý Tiểu Lộ từng là một trong những minh tinh hàng đầu của showbiz Trung Quốc. Năm 17 tuổi, cô làm nên lịch sử khi trở thành Ảnh hậu trẻ nhất tại giải Kim Mã, và được truyền thông ca ngợi là "thiên tài diễn xuất". Từ đó, nữ diễn viên trở thành gương mặt được săn đón, sở hữu sự nghiệp rộng mở và vị thế đáng mơ ước trong giới giải trí. Thế nhưng, hào quang đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 2017 khi Lý Tiểu Lộ vướng scandal ngoại tình với rapper PG One. Ồn ào này không chỉ khiến hình ảnh của Lý Tiểu Lộ lao dốc mà còn kéo theo cuộc hôn nhân giữa cô và tài tử Giả Nãi Lượng tan vỡ. Từ một ngôi sao hạng A, nữ diễn viên biến mất khỏi màn ảnh và đối mặt với những hệ lụy nặng nề trong sự nghiệp.

Tháng 7 vừa qua, Lý Tiểu Lộ bị paparazzi quay được cảnh xuất hiện cùng 1 bé gái sau nhiều năm ở ẩn. Các nguồn tin trong showbiz cho biết bé gái ấy là con thứ 2 của Lý Tiểu Lộ, đã tròn 3 tuổi. Nữ diễn viên đã giấu kín chuyện mang thai, sinh con cũng như danh tính cha của đứa trẻ suốt thời gian qua. Đến sáng nay (17/9), mạng xã hội lại xôn xao trước video Lý Tiểu Lộ cùng 2 bảo mẫu đưa con gái đi chơi công viên. Nữ diễn viên mặc áo khoác chống nắng, đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Đáng chú ý, tháp tùng mẹ con Lý Tiểu Lộ là 1 chàng trai có dáng người cao lớn, gương mặt điển trai. Truyền thông nghi vấn đây là tình mới của sao nữ bị ghét nhất Cbiz.

Lý Tiểu Lộ đưa con gái đi chơi cùng trai lạ. Clip: Sohu

Lý Tiểu Lộ đưa con gái đi chơi công viên. Ảnh: Sohu.

Tháp tùng mẹ con nữ diễn viên ngoài bảo mẫu còn có 1 chàng trai lạ mặt. Ảnh: Sohu.

Dựa vào hình xăm trên cơ thể chàng trai, cư dân mạng nhanh chóng xác định được danh tính của người đàn ông đi công viên cùng mẹ con Lý Tiểu Lộ. Đối phương chính là rapper Triệu Đào (tên thật Triệu Dục Đào), từng tham gia chương trình The Rap of China 2020 và kém nữ diễn viên 12 tuổi. Năm 2022, Lý Tiểu Lộ từng bị bắt gặp thân mật trên phố, cùng đi mua sắm nội thất với rapper này. Trên mạng xã hội, netizen để lại nhiều bình luận châm chọc rằng thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, chỉ có gu bạn trai của Lý Tiểu Lộ là không thay đổi. Cô vẫn thích các nam rapper trẻ tuổi dù trước đây từng vướng scandal ngoại tình với rapper đến nhà tan cửa nát, mất trắng danh tiếng.

Người đàn ông xuất hiện bên mẹ con Lý Tiểu Lộ được cho là rapper Triệu Đào. Năm 2022, cặp sao từng bị bắt gặp bắt gặp thân mật trên phố, cùng nhau đi mua sắm đồ nội thất. Ảnh: Weibo.

Bê bối tình ái khiến Lý Tiểu Lộ đánh mất hôn nhân, sự nghiệp

Lý Tiểu Lộ từng có sự nghiệp rực rỡ và tổ ấm được nhiều người ngưỡng mộ. Cô kết hôn với tài tử Giả Nãi Lượng vào tháng 7/2012 và cùng năm đó đón con gái Điềm Hinh chào đời. Trong những năm đầu hôn nhân, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau, xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc trước công chúng.

Thế nhưng, cuộc sống tưởng như viên mãn ấy bất ngờ đứng trước sóng gió lớn vào cuối năm 2017. Khi đó, truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh Lý Tiểu Lộ qua đêm tại nhà rapper PG One - em trai kết nghĩa của Giả Nãi Lượng. Đáng nói là ngay thời điểm vợ ra ngoài ngoại tình, Giả Nãi Lượng đang livestream trò chuyện cùng fan. Nam diễn viên cười nói vui vẻ và còn khoe rằng bà xã đang đi salon làm đẹp khi được netizen đặt câu hỏi về việc Lý Tiểu Lộ đang ở đâu. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, Giả Nãi Lượng biến thành người đàn ông đáng thương nhất showbiz Hoa ngữ, thậm chí bị không ít người chế giễu là "kẻ ngốc" bị vợ và PGone cắm sừng mà không hề hay biết.

Lý Tiểu Lộ ngoại tình với em trai kết nghĩa của chồng - rapper PGone. Ảnh: Sina.

Ban đầu, Lý Tiểu Lộ phủ nhận mối quan hệ tình cảm với PG One và cho rằng giữa hai người không có chuyện vượt quá giới hạn. Giả Nãi Lượng cũng không lập tức công khai phản ứng gay gắt. Thậm chí, hai người từng cùng xuất hiện trên sân khấu đón năm mới, khiến khán giả chú ý đến bầu không khí gượng gạo giữa họ.

Đến năm 2019, những đoạn video và hình ảnh riêng tư liên quan đến Lý Tiểu Lộ và PG One tiếp tục bị phát tán trên mạng xã hội. Ngay lập tức, PG One đăng bài xin lỗi và thừa nhận đã có hành vi không phù hợp trong mối quan hệ với Lý Tiểu Lộ, đồng thời cho biết anh đã làm tổn thương Giả Nãi Lượng. Vụ bê bối khiến hình ảnh của Lý Tiểu Lộ và PG One chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ đều bị cấm sóng, đuổi khỏi showbiz Hoa ngữ.

Sau những ồn ào kéo dài, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn. Con gái Điềm Hinh được mẹ chăm sóc, trong khi Giả Nãi Lượng thực hiện nghĩa vụ chu cấp và duy trì việc thăm nom con. Sau khi bị "phong sát" vĩnh viễn, Lý Tiểu Lộ chuyển sang bán hàng online để kiếm sống. Những năm qua, cô thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò với những chàng trai trẻ tuổi.

Cuộc hôn nhân của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng tan vỡ vì nữ diễn viên "cắm sừng" chồng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina



