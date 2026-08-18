Mặc váy cô dâu nhưng vẫn tan vỡ, nữ diễn viên phim 100 tỷ hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

Tín Nguyễn hiện được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên sau loạt phim điện ảnh ăn khách, đặc biệt là Ma xó – tác phẩm đánh dấu lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính xuyên suốt. Nhưng trước khi được nhắc đến như một gương mặt mới của màn ảnh, cô từng có một câu chuyện tình cảm khá đặc biệt mà chính mình lựa chọn nói ra một cách thẳng thắn: đã từng tổ chức đám cưới, từng có một mái ấm nhưng chưa bao giờ đăng ký kết hôn và cũng không có con.

Điều đáng chú ý không nằm ở chuyện Tín Nguyễn từng đổ vỡ, mà ở cách cô nhìn về nó.

Tín Nguyễn là tiktoker khá thành công khi lấn sân sang điện ảnh

Từng mặc váy cưới nhưng không gọi đó là một cuộc hôn nhân

Khi trở thành gương mặt hot sau sự thành công của vai diễn trong phim Lý Hải, Tín Nguyễn cho biết cô từng có một mái ấm tại Nha Trang. Thời điểm dịch COVID-19, hai bên gia đình đã nói chuyện và tổ chức đám cưới, nhưng cả hai chưa đăng ký kết hôn và chưa có con. Vì vậy, về mặt pháp lý, đây không phải một cuộc hôn nhân được đăng ký.

Cô cũng thẳng thắn kể lý do mối quan hệ không thể đi tiếp. Có giai đoạn Tín Nguyễn quá bận rộn với công việc và tập trung theo đuổi ước mơ, khiến người bạn đời cảm thấy thiếu thốn tình cảm và sau đó có người khác. Tín Nguyễn quyết định vào TP.HCM lập nghiệp, bắt đầu lại với hai bàn tay trắng.

Điều đáng nói là khi kể lại, cô không dành quá nhiều lời để trách móc người cũ. Cô cũng không cố tạo ra hình ảnh một người phụ nữ đáng thương sau đổ vỡ. Với Tín Nguyễn, chuyện đã xảy ra thì đó là một phần của cuộc đời, không cần phải che giấu nhưng cũng chẳng cần mang ra khoe.

Cô từng phải lên tiếng giải thích cả tin đồn mình đã có con. Tín Nguyễn cho biết bản thân có nhiều cháu và thường xưng "mẹ" với các cháu trong gia đình nên mới dẫn đến những hiểu lầm như vậy.

Có lẽ chính sự thẳng thắn ấy khiến câu chuyện của Tín Nguyễn khác với nhiều câu chuyện đời tư thường thấy trên mạng xã hội. Cô không tìm cách "tẩy trắng" quá khứ, bởi theo cách cô nhìn nhận, một lựa chọn từng không đi đến cuối cùng cũng không phải điều đáng xấu hổ.

Không xóa quá khứ, cũng không để quá khứ định nghĩa mình

Quan điểm này càng rõ hơn khi nhìn vào cách Tín Nguyễn bước sang điện ảnh. Cô từng nói mình không có ý định xóa danh xưng TikToker, bởi đó chính là cánh cửa đầu tiên đưa cô đến với nghệ thuật và khán giả. Thay vì phủ nhận xuất phát điểm, cô chọn học hỏi để chứng minh rằng mình có thể làm tốt một công việc khác.

Tín Nguyễn cũng từng thừa nhận ngoại hình không phải thế mạnh và vì vậy càng phải tập trung vào diễn xuất. Cô chủ động đi casting, không tự đặt mình vào vị trí "đã nổi tiếng thì phải được chọn", đồng thời học thêm nhiều kỹ năng như bơi, piano, lái xe, võ thuật để có thể đáp ứng yêu cầu của các vai diễn.

Cách cô nói về tình yêu và cách cô làm nghề thực ra khá giống nhau: thẳng thắn nhìn nhận mình đang ở đâu, không tô vẽ bản thân nhưng cũng không tự phủ nhận giá trị của mình.

Sau Lật mặt 7, Lật mặt 8, Thám tử Kiên, Tín Nguyễn có bước tiến lớn với vai nữ chính trong Ma xó. Đến tháng 6/2026, phim vượt mốc 100 tỷ đồng và sau 10 ngày đạt hơn 115 tỷ đồng.

Hiện cô tiếp tục xuất hiện trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập, vào vai Thảo Liên. Nhìn vào Tín Nguyễn hiện tại, câu chuyện đáng chú ý có lẽ không phải "cô gái từng bị người yêu bỏ vì quá mải mê sự nghiệp". Quan trọng hơn là sau một mối quan hệ không đi đến cuối, cô vẫn tiếp tục chọn công việc mình yêu thích, học thêm, thử sức và tự xây dựng lại cuộc sống.

Một cuộc tình từng dang dở không làm một người phụ nữ kém giá trị. Cách cô ấy bước ra, nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra và tiếp tục sống theo lựa chọn của mình mới là điều quyết định cô ấy trở thành ai sau đó.