Nữ diễn viên "Reply 1997" nhà YG chiếm trọn Top 1 Naver từ tối qua đến giờ, tất cả là nhờ màn lột xác nude 100% trên bìa tạp chí

Ahn Young Mi là một trong những gương mặt hài mới nổi 1 - 2 năm trở lại đây bên cạnh những cái tên như Jang Do Yeon, Park Na Rae. Cô hoạt động dưới trướng "ông lớn" YG Entertainment, gây tiếng vang nhờ chất hài cực lạ, khả năng diễn xuất không vừa qua các chương trình như "Real Men", "Radio Star", loạt phim hot hòn họt gồm "Kill Me, Heal Me", "I Can See Your Voice", "Reply 1997". Vì hình tượng hài hước, ít ai biết được rằng Ahn Young Mi sở hữu body cực kỳ nóng bỏng, nuột nà không kém gì siêu mẫu dù chỉ cao 1m62.

Mới đây, Ahn Young Mi đã tung ra liên tiếp 2 bộ hình tạp chí mới nhất với Elle và Cosmopolitan Hàn Quốc. Ai ngờ tên tuổi mới nổi này lại gây bão xứ Hàn, chiếm đóng Top 1 tin hot nhất Naver từ tối qua cho đến tận bây giờ nhờ 2 bộ ảnh nude 100% khoe ngực đầy táo bạo, cách tạo dáng đầy khiêu khích. Netizen không thể ngờ được rằng, Ahn Young Mi lại có được thân hình hoàn hảo đến thế.

Màn thả rông khoe vòng 1 bốc lửa, body nuột nà của Ahn Young Mi trên bìa tạp chí khiến dân tình choáng váng

Hình ảnh táo bạo của nữ diễn viên, danh hài nhà YG trở thành chủ đề nóng

Màn nude táo bạo trên tạp chí Elle của cô cũng được "đào" lại, gây xôn xao dư luận

Bài đăng chễm chệ trên top 1 Naver từ tối qua đến giờ

Ahn Young Mi vốn đi theo phong cách tomboy nên không có nhiều người chú ý đến nhan sắc hay body của cô

Lần này, Ahn Young Mi đã được công chúng công nhận về đẳng cấp body

Nguồn: Naver