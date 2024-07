Nữ diễn viên nổi tiếng lộ ảnh hẹn hò người yêu kém tuổi

Sáng 24/7, tờ Post Seven đưa tin nữ diễn viên hạng A Nhật Bản Ayase Haruka đã hẹn hò nam thần tượng Jesse (nhóm nhạc SixTONES) kém 11 tuổi từ năm 2022 đến nay. Theo nguồn tin, cặp đôi lần đầu quen biết trên trường quay của bộ phim Revolver Lily cách đây 2 năm. Theo thời gian, họ dần trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm dành cho nhau nhờ những buổi tụ họp của đoàn làm phim.

Truyền thông xứ sở mặt trời mọc cũng vừa đăng tải loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi diễn viên - ca sĩ nổi tiếng. Trong ảnh, nam thần tượng sinh năm 1996 vội vã di chuyển tới căn hộ của bạn gái hơn 11 tuổi sau khi hoàn thành 1 buổi ghi hình. Trong khi đó, mỹ nhân hạng A Ayase Haruka lọt vào ống kính khi đang trên đường trở về nhà. Cô không giấu nổi vẻ rạng rỡ, hạnh phúc trước thời điểm gặp gỡ người yêu. 1 nguồn tin thân cận cho biết thêm: "Cặp đôi ngày càng trở nên nghiêm túc trong mối quan hệ này. Gần đây, họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn trước".

Nam idol Jesse vội vã tới căn hộ của bạn gái Ayase Haruka để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn

Anh đi vào nhà bạn gái bằng cửa sau nhằm tránh gây sự chú ý

Nữ diễn viên Ayase Haruka tỏ ra vô cùng rạng rỡ khi sắp được gặp gỡ bạn trai kém 11 tuổi

Chuyện tình của cặp đôi Ayase Haruka - Jesse hiện nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ sở hoa anh đào

Tới trưa 24/7, đại diện đã chính thức lên tiếng về thông tin Ayase Haruka - Jesse hẹn hò bí mật suốt 2 năm qua. Phía nữ diễn viên sinh năm 1985 tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi không đưa ra phản hồi nào vì đó là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ". Trong khi đó, đại diện của nam idol Jesse lại có động thái ngầm thừa nhận thông tin hẹn hò: "2 người họ hiện rất hợp nhau".

Phía nam thần tượng nhóm nhạc SixTONES có động thái ngầm thừa nhận chuyện tình cảm với nữ minh tinh sinh năm 1985

Ayase Haruka bước chân vào con đường diễn xuất khi mới 16 tuổi. Cô vươn lên hàng ngũ sao hạng A tại xứ sở mặt trời mọc nhờ loạt phim ăn khách như Byakuyako, Hero SP, Love of my Life, Hotaru no Hikari, Jin, Never Let Me Go... Bên cạnh diễn xuất, Ayase Haruka cũng thành công trong lĩnh vực âm nhạc khi ra mắt đĩa đơn đầu tay Period vào năm 2006, và nhanh chóng oanh tạc các bảng xếp hạng tại Nhật Bản. Cách đây 4 năm, nữ minh tinh dính tin đồn hẹn hò với tài tử No Min Woo (Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly) nhưng đã lên tiếng phủ nhận.

Trong khi đó, Jesse có tên đầy đủ là Jesse Masaya Lewis, mang trong mình 2 dòng máu Mỹ - Nhật Bản. Anh hoạt động cùng nhóm nhạc thần tượng SixTONES từ năm 2015 và nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng công chúng nhờ khả năng ca hát. Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, nam nghệ sĩ 9X còn tham gia diễn xuất trong khá nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Ayase Haruka từng vướng nghi vấn hẹn hò tài tử xứ Hàn No Min Woo cách đây 4 năm