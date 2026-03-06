Nữ diễn viên hạng A mang tiếng bỏ bạn nghèo vì đại gia, giờ sự tình kinh hoàng phía sau mới sáng tỏ

Tại showbiz Trung Quốc, Lý Tiểu Nhiễm từng được biết đến là mỹ nhân đình đám của dòng phim ngôn tình. Cô gây ấn tượng với loạt tác phẩm nổi danh như Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân, Không Kịp Nói Yêu Em… Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn là 1 trong những nữ thần sắc đẹp nổi tiếng, sở hữu khuôn ngực hấp dẫn nhất showbiz Hoa ngữ.

Đúng như câu "hồng nhan bạc phận", Lý Tiểu Nhiễm khổ trăm đường vì tình yêu. Vì cuộc tình với đại gia Tôn Đông Hải, cô đánh mất tình bạn đáng quý với nữ MC Tạ Na, đồng thời rơi vào bi kịch suốt 1 thập kỷ.

Lý Tiểu Nhiễm được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp có vòng 1 hấp dẫn nhất Cbiz. Ảnh: Weibo.

Mỹ nhân mang tiếng xấu tham giàu bỏ bạn nghèo

Có một thời, nếu nhắc đến tình bạn đẹp nhất showbiz Hoa ngữ, công chúng gần như sẽ lập tức gọi tên Lý Tiểu Nhiễm và Tạ Na. Họ từng thân thiết đến mức coi nhau như chị em ruột, gắn bó từ những ngày còn chật vật mưu sinh và xây dựng sự nghiệp trong showbiz. Thế nhưng, sau nhiều năm, tình bạn tưởng chừng “không gì có thể chia cắt” ấy của họ lại tan vỡ một cách khó hiểu.

Theo tờ Sohu, đầu những năm 2000, khi Lý Tiểu Nhiễm bắt đầu gây chú ý nhờ thành công của bộ phim Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, thì Tạ Na vẫn đang ở giai đoạn vô cùng chật vật, thất nghiệp, không tiền cũng chẳng có nhà để ở. Giữa lúc Tạ Na khó khăn nhất, Lý Tiểu Nhiễm không hề do dự đón bạn thân về nhà sống cùng và chăm lo cho cuộc sống của đối phương. Dù Tạ Na không hề góp 1 đồng phí sinh hoạt cả năm trời, Lý Tiểu Nhiễm cũng chẳng kêu ca. Trong mắt công chúng khi ấy, Lý Tiểu Nhiễm và Tạ Na có tình bạn hiếm có giữa showbiz đầy thị phi.

Lý Tiểu Nhiễm và Tạ Na từng có 1 tình bạn đẹp trong giới giải trí Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Năm 2005, Lý Tiểu Nhiễm rơi vào lưới tình của đại gia bất động sản Tôn Đông Hải. Khi đó, Tôn Đông Hải là nhà sản xuất của bộ phim Đồng Thoại Paris mà "nữ thần mặt mộc" đóng chính. Lý Tiểu Nhiễm yêu Tôn Đông Hải say đắm, và dành nhiều thời gian ở bên bạn trai đại gia. Chính điều này đã trở thành bước ngoặt khiến tình bạn của Lý Tiểu Nhiễm và Tạ Na đi đến hồi kết, tan đàn xẻ nghé.

Kể từ sau khi Lý Tiểu Nhiễm yêu Tôn Đông Hải, Tạ Na được cho biết luôn cảm thấy cô bị người chị em tốt bỏ rơi. Một thời gian, Lý Tiểu Nhiễm đột nhiên xa lánh, từ chối gặp mặt và không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của Tạ Na. Tình bạn của 2 sao nữ Cbiz cũng vì thế mà rạn nứt. Lý Tiểu Nhiễm từ đó mang tiếng xấu bỏ bạn nghèo chạy theo đàn ông giàu.

Mối quan hệ chị - em của Lý Tiểu Nhiễm và Tạ Na tan nát vì đại gia Tôn Đông Hải. Ảnh: Sina.

Ác mộng tình yêu, 10 năm sống trong địa ngục của Lý Tiểu Nhiễm

Sau hơn một thập kỷ mang tiếng xấu bỏ bạn nghèo vì yêu đại gia, Lý Tiểu Nhiễm đã tiết lộ sự thật chấn động bị che giấu đằng sau. Theo mỹ nhân Cbiz, năm xưa cô bắt buộc phải cắt đứt liên lạc, tránh xa Tạ Na vì chịu sự kiểm soát gắt gao của Tôn Đông Hải. Lúc mới yêu, Tôn Đông Hải nâng niu, chiều chuộng Lý Tiểu Nhiễm như công chúa, thường xuyên đưa cô đi du lịch, tặng quà cáp đắt tiền hay thậm chí đưa cô về ra mắt cha mẹ.

Ngờ đâu, chỉ sau khoảng 6 tháng gắn bó, đại gia này đã bộc lộ bản chất tồi tệ, có máu xã hội đen, ghen tuông mù quáng. Tôn Đông Hải khống chế mọi hoạt động của Lý Tiểu Nhiễm , từ theo dõi các ứng dụng trên MXH, mối quan hệ với đồng nghiệp và bạn bè tới lịch trình hằng ngày của cô. Vì vậy, Lý Tiểu Nhiễm hoàn toàn mất đi quyền tự do đi lại, không thể gặp gỡ hay liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè thân thiết trong giới, kể cả Tạ Na.

Lý Tiểu Nhiễm bị Tôn Đông Hải khống chế, kiểm soát đời tư. Vì vậy, cô mất quyền tự do, không thể gặp gỡ hay liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè thân thiết trong giới. Ảnh: Sohu.

Quá mệt mỏi và áp lực khi ở bên 1 người đàn ông có tính cách gia trưởng cực đoan, Lý Tiểu Nhiễm yêu cầu chia tay nhưng ai ngờ chỉ nhận được 1 chiếc kim tiêm dính máu HIV kề sát cổ với lời đe dọa: "Em mà dám chia tay, dám ngoại tình, anh sẽ tạt axit, tiêm HIV cho em" . Quá sợ hãi, nữ diễn viên chỉ có thể khóc lóc cầu xin Tôn Đông Hải tha cho mình.

Sau vụ việc, mỗi khi đi quay phim, Lý Tiểu Nhiễm đều phát hiện có một chiếc xe màu đen bám đuôi phía sau, theo sát cô mọi lúc mọi nơi. Chẳng những vậy, điện thoại của nữ thần sắc đẹp cũng bị Tôn Đông Hải nghe lén, trong nhà cô bị gắn camera giám sát 24/7.

Để tránh tiếp xúc và thoát khỏi sự kiểm soát của Tôn Đông Hải, Lý Tiểu Nhiễm chỉ có thể nhận các dự án quay phim ở nơi xa. Mãi đến năm 2009, Lý Tiểu Nhiễm mới được Tôn Đông Hải giải thoát. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn không dám tiếp xúc, qua lại với các đồng nghiệp trong nghề. Lý do là Lý Tiểu Nhiễm sợ làm liên lụy người vô tội sau vụ Tôn Đông Hải cho người tấn công, đe dọa Yên Pha sau khi hay tin cô hẹn hò với đạo diễn này.

Theo công bố của cảnh sát, đạo diễn Yên Pha bị 4 người đàn ông hành hung, trên người có 20 vết dao chém, hơn 10 chỗ gãy xương. Tức nước vỡ bờ và không muốn tiếp tục sống trong cảnh địa ngục vì Tôn Đông Hải, Lý Tiểu Nhiễm đã lên vạch trần tội trạng của tình cũ đại gia, nộp đơn kiện ra tòa.

Lý Tiểu Nhiễm héo mòn vì luôn sống trong cảnh sợ hãi vì bị người tình đại gia giám sát, đe dọa suốt 10 năm. Ảnh: Sohu.

Đến lúc này, Tạ Na và công chúng xứ tỷ dân mới biết về quãng thời gian đen tối mà Lý Tiểu Nhiễm phải chịu đựng, cũng như việc mỹ nhân Cbiz chịu tiếng oan suốt 10 năm trời. Trên truyền thông, Tạ Na cũng phải thở dài khi biết chuyện của bạn thân 1 thời: "Quãng thời gian đó, Tiểu Nhiễm biến mất hoàn toàn, chẳng thể liên lạc được. Sau này, khi biết mọi chuyện, tôi thấy thật đau lòng thay cho cô ấy" .

Dù vậy, tình bạn của cả 2 vẫn không thể trở lại như trước. Năm 2014, khi xuất hiện trên show Happy Camp, Tạ Na bị phát hiện không còn lưu số của Lý Tiểu Nhiễm. Đến năm 2015, khi Lý Tiểu Nhiễm kết hôn, Tạ Na cũng không được mời.

Dù nguyên nhân Lý Tiểu Nhiễm đột ngột bỏ rơi Tạ Na đã sáng tỏ, song 2 nghệ sĩ đình đám showbiz vẫn không thể hàn gắn tình bạn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu