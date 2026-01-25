Drama nữ diễn viên hạng A Trung Quốc - Trương Vũ Kỳ (phim Mỹ Nhân Ngư) giật chồng của MC Cát Hiểu Thiến đã khiến cộng đồng mạng khắp châu Á dậy sóng. Trong diễn biến mới nhất vào tối 24/1, tờ 163 đưa tin, nữ diễn viên họ Trương lại tiếp tục dính cáo buộc thuê 2 người đi đe dọa chính thất Cát Hiểu Thiến. Loạt hành động không chuẩn mực khiến minh tinh Mỹ Nhân Ngư bị gán mác tiểu tam trơ trẽn nhất Cbiz hiện tại.

Trương Vũ Kỳ bị tố thuê người dằn mặt, tấn công Cát Hiểu Thiến (bên trái). Ảnh: Sohu

Theo nguồn tin, nữ MC họ Cát đăng đàn công bố thông tin cô và người nhà đã nhận được những cuộc điện thoại đe dọa từ 2 nhân vật bí ẩn hồi tháng 10/2024. Ngay tại thời điểm đó, cô đã trình báo vụ việc tới cảnh sát. Đáng nói, 2 kẻ đe dọa còn biết rõ họ tên, địa chỉ nơi sống của cô và người thân trong gia đình. Tới nay, MC xinh đẹp mới chính thức thông báo kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Cát Hiểu Thiến cho biết phía cảnh sát xác định 2 người gọi điện đe dọa cô là... 2 luật sư. Đồng thời, nữ MC cũng đăng tải bức thư xin lỗi của 2 luật sư nói trên. Trong thư, cả 2 đều thừa nhận có hành vi gọi điện tới cho Cát Hiểu Thiến nhưng họ lại khẳng định không có quan hệ thuê mướn với Trương Vũ Kỳ. 2 luật sư giải thích, họ có nghe được tin tức từ bạn bè rằng "ông lớn đứng phía sau nữ nghệ sĩ họ Trương muốn gây bất lợi cho Cát Hiểu Thiến", vậy nên, họ mới gọi điện tới cho MC họ Cát để nhắc nhở cô chú ý.

Khi Cát Hiểu Thiến truy hỏi vì sao 2 luật sư biết địa chỉ nhà và thông tin của gia đình cô, 2 người này cho biết đó là do họ đoán mò. Tuy nhiên, tất cả những lời giải thích của 2 luật sư đều gây cười và không được công chúng chấp nhận.

Đáng chú ý, 1 người trong số 2 kẻ đe dọa mang họ Tôn từng cùng Trương Vũ Kỳ tham gia 1 chương trình truyền hình. Hồ sơ của luật sư Tôn cũng công bố thông tin cho thấy anh đã cung cấp dịch vụ giám sát dư luận cho 1 sao nữ hạng A trong thời gian dài. Từ đây, nữ diễn viên Trương bị tố đã thuê 2 luật sư nói trên nhằm đe dọa, dằn mặt chính thất Cát Hiểu Thiến.

Luật sư Tôn cùng Trương Vũ Kỳ tham gia 1 show truyền hình trong quá khứ. Ảnh: 163

Cát Hiểu Thiến đăng bài ngầm tố cáo Trương Vũ Kỳ ngay sau khi chương trình Xuân Vãn của Đài truyền hình Liêu Ninh mời nữ diễn viên họ Trương tham gia ghi hình. Truyền thông cùng khán giả nhận định, đây là màn trả đũa mà chính thất Cát Hiểu Thiến dành cho tiểm tam Trương Vũ Kỳ sau khi cô bị đối phương thuê người gọi điện hăm dọa.

Trong diễn biến mới nhất, công chúng đang đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời yêu cầu đài Liêu Ninh gạch tên Trương Vũ Kỳ ra khỏi danh sách khách mời tham gia chương trình mừng năm mới.

Trương Vũ Kỳ đang tích cực tham gia tập dượt cho chương trình Xuân Vãn của đài Liêu Ninh. Ảnh: Sohu

Trước đó, Cát Hiểu Thiến khiến dư luận xôn xao khi tung hẳn CCTV ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ đến nhà cô vụng trộm với chồng cũ - doanh nhân Viên Ba Nguyên trong lúc nữ MC đi công tác vào tháng 5/2016. Thời điểm này, Cát Hiểu Thiến - Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, ảnh cưới của họ còn được treo trên tường. Khi Cát Hiểu Thiến sắp về nước, Trương Vũ Kỳ rời đi và được doanh nhân họ Viên sắp xếp cho ở khách sạn.

Chưa dừng lại ở đó, Cát Hiểu Thiến còn tố Trương Vũ Kỳ nhờ người mang thai hộ. Theo lời nữ MC họ Cát, vào năm 2018, Trương Vũ Kỳ có bầu nhưng đồng thời cũng nhờ công ty môi giới ở nước ngoài tìm giúp người mang thai hộ. 2 đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm khá sát nhau và Trương Vũ Kỳ sau đó luôn khẳng định 2 bé là cặp sinh đôi do cô sinh ra.

Được biết, Trương Vũ Kỳ đã chia tay Viên Ba Nguyên vào năm 2018 và nhanh chóng lao vào mối tình mới.

Trương Vũ Kỳ bị tung hẳn CCTV ngoại tình với Viên Ba Nguyên. Ảnh: 163