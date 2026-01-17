Công bố ảnh nữ diễn viên hạng A hết thời sống lay lắt trong túp lều

Dream High là bộ phim quốc dân đình đám 1 thời giúp hàng loạt sao trẻ chạm tới thành công trong sự nghiệp. Nhưng không phải ai trong số dàn nghệ sĩ góp mặt trong bộ phim kinh điển ngày ấy cũng duy trì được độ hot tới thời điểm hiện tại. Choi Yeo Jin rơi vào trường hợp này. Nữ diễn viên từng nổi rần rần trong thời gian Dream High phát sóng nhưng tới nay người đẹp đã hết thời, không còn được mời đóng phim suốt 5 năm qua.

Trong thời gian gần đây, Choi Yeo Jin bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội, chỉ có điều cô phủ sóng truyền thông không phải nhờ tác phẩm nghệ thuật. Theo đó, mỹ nhân đình đám 1 thời gây xôn xao vì lộ ảnh sống lay lắt, tạm bợ trong 1 túp lều sau đám cưới. Từ đây, công chúng không khỏi hoang mang tự hỏi rốt cuộc vợ chồng cô đã gặp phải chuyện gì mà tới mức phải sống như người vô gia cư.

Công chúng xôn xao trước loạt ảnh cho thấy Choi Yeo Jin đang sống trong 1 túp lều. Ảnh: Naver

Tình cảnh hiện tại của mỹ nhân họ Choi gây hoang mang tột độ. Ảnh: Nate

Tới chiều 16/1, tờ Sports Donga đưa tin, mỹ nhân họ Choi đã xuất hiện trên chương trình AM Plaza (KBS1) và làm rõ về tình trạng cuộc sống của gia đình mình. Theo lời Choi Yeo Jin, vợ chồng cô chỉ sống tạm trong túp lều và xe caravan vì căn nhà của họ vẫn đang trong quá trình xây dựng: "Ngôi nhà của chúng tôi chưa xây xong. Vì chưa có nhà nên chúng tôi đang sống tạm trong xe caravan và túp lều. Tôi cứ hay nói đùa rằng mình trở thành người vô gia cư trong khoảng thời gian này. Mà nói chung là tôi cứ có cảm giác giống như mình đang đi du lịch mỗi ngày vậy đó".

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn, Choi Yeo Jin mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc đáp lại rằng: "Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày".

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, mỹ nhân Dream High bồi hồi nhớ lại hôn lễ đáng nhớ của mình: "Vợ chồng tôi đã tổ chức hôn lễ trên sông Bukhan. Đó là 1 điều khá lạ lẫm, mới mẻ ở Hàn Quốc. Đám cưới đã diễn ra trên con tàu du lịch chạy bằng điện. Vào ngày hôm đó, chị Jo Hye Ryun đã làm náo động bầu không khí bằng bản hit Anakkana".

Thì ra vợ chồng Choi Yeo Jin chỉ sống tạm ở túp lều trong khi chờ ngôi nhà được xây xong. Ảnh: Nate

Còn nhớ hôn lễ của Choi Yeo Jin và ông xã Kim Jae Wook đã được diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái. Đám cưới hoành tráng được tổ chức trên chuyến du thuyền ngắm cảnh dọc sông Bukhan ở Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Danh sách khách mời nổi tiếng của đám cưới Choi Yeo Jin gồm có Ayumi (nhóm Sugar), người mẫu Lee Hyun Yi - Song Hae Na - Lee Hye Jung, diễn viên hài Jo Hye Ryun - Kim Won Hyo, Park Hana, Park Sun Young...

Đám cưới diễn ra trong bầu không khí vô cùng đầm ấm và vui vẻ. Cô dâu diện váy cưới trễ vai, để tóc ngắn trẻ trung, cá tính và cười rạng rỡ suốt buổi lễ. Thậm chí, tân lang - tân nương và dàn khách mời còn biến buổi lễ thành tiệc khiêu vũ Zumba, tạo thêm nét tươi mới và hiện đại, thể hiện niềm đam mê nhảy múa bất tận của cô dâu. Được biết, ông xã Choi Yeo Jin hơn nữ diễn viên 7 tuổi, hiện đang điều hành hoạt động kinh doanh liên quan tới các môn thể thao theo mùa.

Hôn lễ của Choi Yeo Jin đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Naver

Choi Yeo Jin ra mắt làng giải trí Hàn Quốc kể từ năm 2001 với vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Xin Lỗi, Anh Yêu Em (2004), Cô Dâu Vàng (2007), Surgeon Bong Dal Hee (2007), Dream High 2 (2012)…