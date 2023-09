Nữ diễn viên 'Gia đình là số một' hôn mê suốt 7 năm

Ngày 18/9, trên show The Village President's People của tvN STORY, diễn viên gạo cội Kim Hye Ja và Choi Bool Am hội ngộ với dàn MC của chương trình và hồi tưởng về khoảng thời gian làm việc cùng nhau. Họ từng hợp tác trong bộ phim truyền hình dài tập Country Diaries của MBC, chiếu từ năm 1980 đến năm 2002.

Không ai liên lạc được với Lee Su Na, bà được cho là đã hôn mê suốt 7 năm qua.

Khi nói về các diễn viên xuất hiện trong Country Diaries, nữ diễn viên Kim Soo Mi - người cũng có vai trong Country Diaries - đề cập đến Lee Su Na. Bà chia sẻ Lee Su Na ngã gục tại nhà và được phát hiện quá muộn. Kể từ đó, Lee Su Na rơi vào tình trạng hôn mê và không ai biết chính xác tình trạng hiện tại của bà.

Năm 2016, con gái Lee Su Na tiết lộ với Star News: “Mẹ tôi đã không tỉnh lại kể từ khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt”. Bà Lee lúc đó bất ngờ ngã gục tại nhà riêng và được đưa đến bệnh viện St. Mary ở Yeouido, Seoul. Sau đó, bà được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Con gái của Lee Suna cho biết thêm: “Mẹ tôi bị cao huyết áp và tiểu đường, nhưng tôi không biết liệu điều này có liên quan đến sự việc này hay không. Bệnh viện nói chưa rõ nguyên nhân. Hiện tại, chúng tôi chỉ theo dõi tiến độ. Bà ấy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Tôi chỉ chờ đợi và hy vọng mẹ tỉnh lại”.

Nhớ lại cách đây 7 năm, nam diễn viên Lee Gye In cho biết ông đã gặp Lee Su Na hai ngày trước khi bà nhập viện. “Chúng tôi đã cùng nhau uống bia, sau đó chúng tôi nói lời tạm biệt. Hai ngày sau tôi nghe tin chị ấy nhập viện, tôi đã tưởng chị ấy bất tỉnh vì mệt mỏi”. Đáp lại, nữ diễn viên Kim Hye Ja bày tỏ sự tiếc nuối: “Cô ấy là người có tinh thần mạnh mẽ. Cuộc sống thật khó lường”.

Theo Hankooki, Lee Su Na ngã bệnh do xuất huyết não năm 2016 và nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Đã có báo cáo về việc nữ diễn viên hôn mê và có dấu hiệu hồi phục kể từ thời điểm đó.

Lee Su Na được nhiều khán giả Việt Nam biết tới qua vai diễn nhỏ trong sitcom

Nam diễn viên Shin Chung Sik, người đóng vai chồng của Lee Su Na trong phim Nhật ký đồng quê cho biết: “Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên ngay cả sau khi bộ phim kết thúc. Năm 2016, Lee Su Na bị huyết áp cao và phải nhập viện trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi hy vọng bà ấy hồi phục càng sớm càng tốt”

Một thời gian sau, ông không thể liên lạc được với nữ diễn viên. Việc này khiến ông nghĩ đồng nghiệp đã cắt đứt liên lạc với mọi người.

“Tháng 2 năm ngoái, tôi cố gắng liên lạc với Lee Su Na vì 10 năm rồi tôi vẫn chưa kết nối được. Tôi đến bệnh viện khi biết đó là nơi anh họ của Su Na làm việc. Khi tôi hỏi làm cách nào để liên lạc với bà ấy, người này cũng nói anh ấy không thể liên lạc được. Lee Sun đã cắt đứt mọi liên hệ với mọi người” - Shin Chung Sik chia sẻ.

Lee Su Na sinh năm 1947, tốt nghiệp Khoa Luật tại Đại học Hàn Quốc và ra mắt với tư cách là phát thanh viên, diễn viên lồng tiếng của MBC năm 1965. Thời gian sau, bà lấn sân sang con đường diễn xuất và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ vai diễn trong Country Diaries . Bà để lại ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong các bộ phim sitcom Hello Franceska và High Kick 1.

Trong High Kick , nữ diễn viên hóa thân thành Gaeseong-daek, bạn thân của bà Moon Hee. Nhân vật này đang trong trại giam vì tội giết người. Bà Gaeseong-daek nhiều lần vượt ngục và trốn đến nhà Moon Hee nhưng đều bị chồng bạn thân - ông Soon Jae - làm thất bại. Do đó, bà không ưa ông Soon Jae và luôn tìm cách trả thù.

