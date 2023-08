Vợ chồng mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 “bóc phốt” nhau trên sóng truyền hình, đứng trên vờ vực ly hôn

Chiều ngày 20/8, tờ Segye đưa tin, vợ chồng nữ diễn viên Lee So Jung (Gia Đình Là Số 1) đang đứng trên bờ vực ly hôn do những bất đồng trong cuộc sống hôn nhân. Theo nguồn tin, cặp đôi vừa tham gia ghi hình cho chương trình Oh Eun Young Report - Marriage Hell của MBC. Được biết, ở chương trình này, các cặp đôi gặp vấn đề trong hôn nhân xuất hiện để xin lời khuyên từ chuyên gia.

Đoạn giới thiệu tập mới nhất của Oh Eun Young Report - Marriage Hell vừa được hé lộ. Trong video giới thiệu, Lee So Jung và ông xã không ngần ngại phô bày cuộc sống hôn nhân không êm đẹp. Ông xã mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 công khai chuyện vợ nghiện rượu nặng, 1 tuần uống hơn 30 chai rượu. Có lần Lee So Jung say rượu, ngã trong nhà tắm khiến xương bả vai bị gãy.

Lee So Jung mới đây đã tham gia ghi hình cho show Oh Eun Young Report - Marriage Hell cùng ông xã

Trong buổi ghi hình, ông xã Lee So Jung tiết lộ chuyện nữ diễn viên nghiện rượu rặng, từng bị chấn thương vai sau khi say rượu

Về phần Lee So Jung, nữ diễn viên cho rằng chồng mình vô tâm, làm cho cô rất thất vọng. Vào hôm ghi hình, ông xã Lee So Jung đã thể hiện sự vô cảm khi nữ diễn viên chia sẻ về quá khứ bất hạnh. Theo lời mỹ nhân họ Lee, cô phải trải qua tuổi thơ không êm đẹp, gắn liền với nhiều kỷ niệm buồn bã. Trước ống kính, nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1 không ngần ngại bày tỏ rằng cô kết hôn sớm chỉ vì muốn mau chóng được giải thoát khỏi mẹ ruột.

Người đẹp sinh năm 1987 tuyệt vọng đến mức thốt lên ngay trước mặt ông xã: "Em thật sự chẳng muốn sống nữa". Thế nhưng, chồng cô chỉ trả lời bằng thái độ lạnh lùng: "Anh thì chỉ muốn sống giống 1 con người bình thường mà thôi. Em xem cuộc sống của chúng ta bây giờ có giống với của con người hay không?". Thậm chí, ông xã Lee So Jung còn quát mắng vợ, khiến nữ diễn viên òa khóc ngay trong buổi ghi hình.

Chồng Lee So Jung khiến nữ diễn viên khóc nức nở vì thái độ vô tâm

Lee So Jung ra mắt làng giải trí vào năm 2003 khi mới 16 tuổi qua 1 video quảng cáo. 3 năm sau đó, người đẹp nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp ở bộ phim truyền hình Hyena. Phải tới năm 2009, cô mới bắt đầu được khán giả chú ý đến nhờ màn xuất hiện trong tác phẩm kinh điển Gia Đình Là Số 1 - Phần 2. Nhờ chiều cao ấn tượng 1m77, Lee So Jung còn hoạt động tích cực cả ở mảng quảng cáo. Kể từ sau năm 2016, cô dừng hẳn việc diễn xuất, dần rút lui khỏi làng giải trí rồi chuyển hướng sang kinh doanh.

Lee So Jung dừng đóng phim cách đây 7 năm

Nguồn: Kbizoom