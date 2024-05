Tạo hình yêu miêu của Điền Hi Vi vừa bí ẩn quyến rũ, vừa mạnh mẽ. Nữ diễn viên được nhận xét giống mèo ở đôi mắt to tròn, khuôn mặt đáng yêu. Trong video hậu trường, cảnh Điền Hi Vi vươn mình khi phơi nắng cũng rất giống những chú mèo.