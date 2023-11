“Búp bê” Điền Hi Vi chứng minh “danh xứng với thực” qua loạt ảnh quá khứ, có 1 điểm cực giống Lisa

Điền Hi Vi đang là một trong những nữ diễn viên trẻ được yêu thích hiện nay với lối diễn xuất linh hoạt cùng nhan sắc xinh đẹp trong bộ phim Điền Canh Kỷ. Thậm chí, người đẹp sinh năm 1997 còn được dân mang ví von là "búp bê cổ trang" với những khoảnh khắc lung linh, hút hồn. Mới đây, ngôi sao trẻ tiếp tục gây sốt MXH với loạt ảnh trong quá khứ xinh đẹp ngút ngàn, chứng minh "danh xứng với thực".

Điền Hi Vi đang là một trong những nữ diễn viên trẻ nhận được nhiều tình cảm của công chúng hiện nay



Thời điểm chưa debut, Điền Hi Vi vẫn "đốn tim" người nhìn với vẻ đẹp như búp bê. Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao, gương mặt V-line thanh thoát. Đặc biệt, làn da trắng sáng, mịn màng không một chút khuyết điểm của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Dù chỉ trang điểm nhẹ hoặc hầu như để mặt mộc nhưng Điền Hi Vi vẫn ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, nổi bật trong mọi khung hình.

Đáng chú ý, cô nàng còn khiến người hâm mộ thích thú với 1 điểm cực giống Lisa đó chính là tóc mái. Nhìn vào loạt ảnh trong quá khứ, có thể thấy khuôn mặt Điền Hi Vi rất phù hợp với kiểu tóc mái bằng. Khi để kiểu tóc này, gương mặt của cô sẽ thêm phần baby, hút hồn hơn, thăng hạng nhan sắc đáng kể.

Điền Hi Vi xinh càng thêm xinh khi để tóc mái