Nữ diễn viên đu đỉnh giá vàng than thở: "Tôi không ổn"

Mới đây, nữ diễn viên hài Hàn Quốc Mirage đã đăng video than thở chuyện lỗ nặng khi "đu đỉnh" mua vàng. Nữ diễn viên chia sẻ cô bắt đầu đầu tư vàng từ kỳ nghỉ lễ Chuseok, khi giá vàng quốc tế liên tục tăng. Nhưng giờ đây Mirage bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm giá vàng.

Đoàn làm phim lo lắng hỏi danh hài 44 tuổi có ổn không. Đáp lại, cô chỉ nói: "Tôi không ổn. Lần trước tôi mua vàng, giá cứ tăng liên tục, nên tôi mua thêm. Tôi cứ nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng và hôm nay là ngày rẻ nhất. Nhưng giờ giá vàng đã sụt giảm". Mirage thú nhận: "Tôi chưa bao giờ đầu tư vào bất cứ thứ gì ngoài Bitcoin, nhưng tôi mua vàng vì tôi có thể giữ nó dưới dạng vật chất. Thời điểm tôi mua là đắt nhất. Tôi đã mua quá nhiều vàng đến nỗi nó trở thành gánh nặng tài chính".

Mirage "bất ổn" vì giá vàng giảm

Mirage mua vàng đến nỗi không còn tiền tiêu, muốn bán thì phải chịu cảnh lỗ nặng. Nữ diễn viên cảm thấy vô cùng bất ổn khi đầu tư vàng: "Tôi nghĩ rằng bán trong vòng 1 tuần là ổn, nhưng hôm sau giá lại giảm mạnh. Tôi nghĩ 'Liệu mình có làm sai gì không? Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới vậy? Vàng có bùng nổ ở đâu đó không?'". Vì sốt ruột với cuộc đầu tư mà Mirage liên tục xem video YouTube, cô cảm thấy bị phản bội khi những "chuyên gia mạng" khuyên hôm trước mua vào, hôm sau đã đổi giọng rằng vàng rất rủi ro.

Những chia sẻ của Mirage đã lọt top tin tức hot nhất cổng thông tin Naver trong ngày 30/10. Câu chuyện "đu đỉnh" đầu tư vàng là chuyện không của riêng ai, nên Mirage nhận được nhiều bình luận thông cảm, động viên.

Mirage mua vàng đến nỗi không còn tiền tiêu, muốn bán thì phải chịu cảnh lỗ nặng

Mirage sinh năm 1981, có tên thật là Kim Hyun Jung. Cô bắt đầu sự nghiệp hài kịch năm 2006 thông qua chương trình Gag Concert. Sau khi ra mắt, Mirage đã tham gia nhiều chương trình giải trí truyền hình lớn như Radio Star, Disguised Employment... Mirage giành được giải thưởng lớn tại lễ trao giải SBS Entertainment Awards năm 2024.

Mirage xây dựng hình ảnh “chị cả ăn giỏi” trong giới nữ danh hài – cô rất tự nhiên khi tham gia các thử thách ăn uống, mukbang, khám phá món lạ, và luôn đưa vào đó yếu tố hài hước. Mirage cũng thu hút khán giả nhờ những lời nói thẳng, chân thật, tạo được sự chú ý nhờ cách tiếp cận sự hài hước của mình. Danh hài 44 tuổi cũng không ngại đáp trả những bình luận ác ý về thân hình của mình. Cô được xem là một trong những gương mặt nữ danh hài nổi tiếng, với khả năng kết hợp ăn uống và hài linh hoạt, có tiềm năng phát triển hơn nữa trong các chương trình giải trí đa nền tảng.

Mirage là nữ danh hài nổi tiếng xứ Hàn

Nguồn: Newsis