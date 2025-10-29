Lori Loughlin được biết đến với vai diễn Becky trong phim "giờ vàng" Full House, kéo dài từ 1987-1995. Tuy nhiên danh tiếng của nữ diễn viên này đã hoen ố sau bê bối chi 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) chạy cho 2 con gái vào trường đại học danh tiếng Southern California. Cô và chồng bị phạt tiền, đi tù.

Đến đầu tháng 10/2025, Lori Loughlin thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân 28 năm với nhà thiết kế thời trang Mossimo Giannulli. Lúc này, sự thật cay đắng đằng sau cuộc hôn nhân "hoàn hảo" mới được hé lộ. Trái ngược với hình ảnh người đàn ông của gia đình thể hiện trước công chúng, Mossimo Giannulli thực chất vô cùng ái kỷ, ăn chơi, coi thường vợ. Nữ diễn viên đã hy vọng chồng thay đổi sau khi ra tù, nhưng mọi chuyện vẫn vậy, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân.

Lori Loughlin và chồng đã ly hôn

1 người bạn của gia đình kể Mossimo Giannulli thường xuyên đến hộp đêm Skin on Robertson ở Los Angeles. Lori Loughlin thậm chí đã phải đến đó, nói chuyện với các vũ nữ thoát y để biết chồng đang ở đâu, làm gì. Bạn diễn lâu năm của Lori Loughlin trong Full House - John Stamos thì tiết lộ cô đã phải chịu đựng rất nhiều trong những năm qua: "Mossimo Giannulli là kẻ tự luyến khủng khiếp. Mọi điều tiêu cực, khó khăn mà Lori Loughlin trải qua trong đời đều liên quan đến gã này. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa".

Ngoài ra, Mossimo Giannulli còn rất đam mê, cờ bạc và chơi golf. Niềm vui của nhà thiết kế này là được chơi golf tại - Bel Air Country Club, câu lạc bộ riêng tư sang chảnh của giới thượng lưu và người nổi tiếng. Vì thú chơi, Mossimo Giannulli bỏ bê gia đình. 1 người bạn khẳng định Mossimo Giannulli đã làm phật lòng những người nổi tiếng khác trong câu lạc bộ, dẫn đến bị đuổi đi vì thốt ra 1 lời nhận xét khiếm nhã.

Bạn diễn lên tiếng bóc phốt Mossimo Giannulli nhiều lần làm Lori Loughlin tổn thương

Suốt nhiều năm chịu đựng, "giọt nước tràn ly" khiến Lori Loughlin ly hôn là tìm thấy những tin nhắn, email "mang tính buộc tội" trên điện thoại của chồng. Mossimo Giannulli được bắt gặp đi chơi cùng 1 nhà tạo mẫu tóc 32 tuổi trẻ trung nhưng kiên quyết phủ nhận ngoại tình. Nữ diễn viên phim giờ vàng cảm thấy bị phản bội sâu sắc và không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nữa. "Đây không phải là tình huống vui vẻ với cô ấy. Hiện tại, họ đang ở những vị trí rất khác nhau và khó có khả năng họ sẽ quay lại với nhau" - bạn thân Lori Loughlin nói.

Hiện tại đôi vợ chồng nổi tiếng Hollywood chưa bắt đầu các thủ tục pháp lý, mặc dù biệt thự của họ ở Hidden Hills, California được cho là đã bán với giá 14,9 triệu USD (391 tỷ đồng) vào tuần này. TMZ đưa tin họ đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, tách biệt tài sản riêng. Như vậy, ngay cả khi Mossimo Giannulli không chung thủy, Lori Loughlin cũng không thể nhận được khoản đền bù nào.

Cặp đôi đã bán biệt thự để chuẩn bị ly hôn

Lori Loughlin sinh năm 1964, tham gia nhiều phim truyền hình "giờ vàng" Full House, 90210, When Calls the Heart... Theo Forbes, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản 8 triệu USD (210 tỷ đồng) sau nhiều năm miệt mài làm nghệ thuật. Chồng cô sinh năm 1963, là nhà thiết kế thời trang kiêm sáng lập thương hiệu Mossimo. Đây là thương hiệu bình dân có độ phủ sóng rộng rãi trong giới trẻ Mỹ, giúp Mossimo Giannulli có khối tài sản lên đến 80 triệu USD (2100 tỷ đồng).

Năm 2019, cảnh sát Mỹ triệt phá đường dây làm giả hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng. Vợ chồng Lori Loughlin bị phát hiện dùng 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) để hối lộ, "chạy" cho 2 con gái vào trường đại học Southern California danh tiếng. Trước những lời cáo buộc, Lori Loughlin và chồng kiên quyết khẳng định mình vô tội. Giới chức địa phương đánh giá đây là hành động sai lầm, thiếu khôn ngoan vì họ vừa có tội âm mưu gian lận, rửa tiền hối lộ, vừa thêm tội không thành khẩn khai báo.

Đến năm 2020, Lori Loughlin và chồng bị tòa xét xử và đưa ra phán quyết cuối cùng. Lori Loughlin bị phạt 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng) vì tội hối lộ, giam giữ thêm 2 tháng cùng 100 giờ lao động công ích. Chồng cô bị phạt 250.000 USD (6,5 tỷ đồng) cùng 5 tháng tù giam, 250 giờ lao động công ích. Bản án này đã khiến danh tiếng nhiều năm của đôi vợ chồng quyền lực Hollywood bị hoen ố. 2 cô con gái của Lori Loughlin cũng rất xấu hổ và không dám quay trở lại đại học Southern California. Nữ diễn viên vô cùng lo lắng tương lai của 2 con bị ảnh hưởng, vì đây là vết nhơ khó xóa bỏ trong cuộc đời của các con.