Gương mặt méo mó gây sốc của bản sao Lưu Diệc Phi: Thế này mà đòi là thần tiên tỷ tỷ

Đối với các khán giả yêu thích dòng phim cổ trang Trung Quốc, Trần Đô Linh là cái tên không còn xa lạ trong khoảng thời gian hơn 2 năm trở lại đây. Nổi lên từ sau thành công với Trường Nguyệt Tẫn Minh, mỹ nhân 32 tuổi liên tiếp xuất hiện ở nhiều dự án cổ trang khác nhau.

Trong lòng khán giả, Trần Đô Linh gắn liền với hình tượng bạch nguyệt quang, còn được so sánh với Lưu Diệc Phi khi cũng sở hữu khí chất trong trẻo, thoát tục. Thậm chí, cô còn được tung hô là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới.

Dẫu vậy mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một chủ đề gây tranh luận, đó là gương mặt méo mó của Trần Đô Linh mỗi khi thực hiện những phân cảnh cần biểu cảm mạnh. Dẫn chứng được đưa ra là một cảnh khóc của Trần Đô Linh trên phim trường Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Có thể thất, Trần Đô Linh khi khóc thể hiện gương mặt méo mó đầy lạ lẫm, không mang chút mỹ cảm nào khiến người xem không khỏi thất vọng. Với những người đã quen nhìn Trần Đô Linh ở những khung hình đẹp phong thần, chắc chắn họ không khỏi cảm thấy bị sốc.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân của việc Trần Đô Linh chỉ cần biểu cảm mạnh là sẽ hết đẹp nằm ở khả năng diễn xuất. Thế nhưng cũng có ý kiến bênh vực nữ diễn viên, cho rằng đây có thể là khoảnh khắc cô đang lấy cảm xúc nên không kiểm soát biểu cảm tốt, hơn nữa bản thân cô cũng đang cho thấy sự tiến bộ theo thời gian.

