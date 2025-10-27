Ngày 25/10, Sohu đưa tin nữ diễn viên Viên Băng Nghiên sau hai năm yên lặng vì scandal bất ngờ trở lại trên mạng xã hội Weibo và đăng tải video trên nền tảng Xiaohongshu. Nữ diễn viên cập nhật ảnh đại diện và có những hoạt động báo hiệu sự trở lại sau khi bị cấm sóng vì trốn thuế.

Sohu cho biết thêm hiện tại Viên Băng Nghiên khó trở lại đóng phim truyền hình chính thống. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn có lượng người hâm mộ hùng hậu, sẵn sàng ủng hộ cô trong các hoạt động nghệ thuật. Một số nhà sản xuất phim ngắn đã ngỏ lời mời Viên Băng Nghiên tham gia các dự án mới. Thị trường phim ngắn Trung Quốc đang nở rộ với doanh thu lên tới gần 50,44 tỷ nhân dân tệ (6,91 tỷ USD) mỗi năm, là cơ hội để Viên Băng Nghiên bắt đầu lại từ đầu.

Viên Băng Nghiên trở lại sau ba năm tạm dừng diễn xuất.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ các tác phẩm như Lưu ly, Chúc khanh hảo, Tương dạ, thính tuyết lâu, Lão cửu môn ... Nữ diễn viên từng được coi là "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" với phong cách thời trang và gương mặt khá giống đàn chị.

Năm 2020, với bộ phim Lưu ly đóng cặp với Thành Nghị, Viên Băng Nghiên trở thành mỹ nhân cổ trang thế hệ mới đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Cảnh khóc của cô được đánh giá cao mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tuy nhiên, khi đang phát triển mạnh mẽ, Viên Băng Nghiên bị tố trốn thuế vào tháng 7/2022. Một công ty mà Viên Băng Nghiên đầu tư cũng phạm tội trốn thuế và bị phạt với số tiền là 146.000 USD. Tuy nhiên, trước khi công ty bị thông báo có hành vi vi phạm pháp luật, Viên Băng Nghiên đã nhanh chóng rút khỏi công ty, phủi sạch mọi sự liên quan.

Viên Băng Nghiên đánh mất sự nghiệp vì hành vi trốn thuế năm 2022.

Đến tháng 9/2023, cục thuế Trùng Khánh đưa ra thông báo phạt Viên Băng Nghiên và công ty có liên quan số tiền tổng cộng là hơn 4,3 triệu NDT (gần 600.000 USD) vì hành vi trốn thuế.

Thời gian gần đây, một ngôi sao khác cũng bị tố trốn thuế nhưng đã hoạt động trở lại là Tống Tổ Nhi. Có thể thấy với số tiền trốn thuế nhỏ, các nghệ sĩ sẽ bị phạt hành chính và cấm hoạt động nghệ thuật một thời gian mới được quay trở lại làng giải trí.