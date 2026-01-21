Xuân Hinh: “Tôi chỉ là người chọc cười dân dã"

Ngày 20/1, bộ phim điện ảnh Mùi Phở tổ chức showcase đầu tiên tại Hà Nội trong không gian mang đậm sắc xuân truyền thống. Sự kiện quy tụ đạo diễn – nhà sản xuất Minh Beta, nghệ sĩ Xuân Hinh, dàn diễn viên cùng đông đảo nghệ sĩ, khách mời đến ủng hộ dự án trước thềm khởi chiếu Tết

Bên cạnh việc ra mắt poster và giới thiệu những phân đoạn đầu tiên, showcase Mùi Phở thu hút sự chú ý khi nghệ sĩ Xuân Hinh có những chia sẻ thẳng thắn về danh xưng “vua hài” gắn với ông suốt nhiều năm qua.

“Tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài’”

Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ Xuân Hinh khẳng định ông chưa bao giờ tự nhận mình là “vua hài” hay chủ động xưng danh theo cách đó. Theo ông, danh xưng này là cách khán giả và báo chí yêu mến mà đặt cho.

“Từ trước đến nay, tôi chỉ là Xuân Hinh, hay là kẻ chọc cười dân dã. Cái tên ‘vua hài’ chắc là do báo chí và khán giả yêu quý mà gọi. Nhưng tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài’. Cùng lắm là danh hài, hay hề chèo Xuân Hinh như ngày xưa thôi, chứ gọi như thế sợ lắm”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Theo Xuân Hinh, điều ông trân trọng nhất không phải danh xưng, mà là tình cảm khán giả dành cho mình suốt nhiều thập kỷ. Ông cho rằng những cách gọi như nghệ sĩ hài, diễn viên kịch hay “anh hề chèo” cũng đã đủ để nói về một người làm nghề gắn bó với sân khấu và văn hóa dân gian.

Cũng tại showcase, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ thẳng thắn về quyết định tham gia Mùi Phở – dự án điện ảnh đầu tiên ông chính thức góp mặt sau nhiều năm gắn liền với sân khấu dân gian Bắc Bộ.

Nghệ sĩ cho biết ban đầu ông không có ý định tham gia điện ảnh vì lo ngại sức khỏe khó đáp ứng lịch quay dài ngày. “Thú thật, lúc đầu tôi không có ý định tham gia điện ảnh vì sợ không theo được đoàn phim ròng rã suốt hai tháng”, ông nói.

Tuy nhiên, quyết định này thay đổi khi ông lắng nghe những chia sẻ từ đạo diễn và ê-kíp về thông điệp của bộ phim. Theo Xuân Hinh, Mùi Phở thuyết phục ông bởi cách tiếp cận phở như một biểu tượng văn hóa, gắn với ký ức, bản sắc và đời sống tinh thần của người Việt.

“Khi nghe đạo diễn nói về việc tôn vinh phở như một ‘quốc hồn quốc túy’, gắn liền với bản sắc dân tộc, tôi thấy mình không thể từ chối. Là người đi lên từ văn hóa truyền thống, được hưởng ‘lộc’ của tiền nhân, tôi cảm thấy có trách nhiệm góp sức cho một tác phẩm ý nghĩa như vậy”, nghệ sĩ chia sẻ.

Làm nghề vì giá trị văn hóa, không vì danh xưng hay tiền bạc

Ở giai đoạn hiện tại, Xuân Hinh cho biết động lực lớn nhất để ông tiếp tục làm nghề không còn nằm ở danh xưng hay tiền bạc. “Ở tuổi này, tiền bạc không còn là ưu tiên hàng đầu. Điều quan trọng là được làm nghề, được để lại những giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau”, ông nói.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự hào hứng khi làm việc cùng ê-kíp trẻ của Mùi Phở . Theo ông, năng lượng và tinh thần làm nghề nghiêm túc của các bạn trẻ khiến ông cảm thấy mình “trẻ lại”. Xuân Hinh cho biết nếu sức khỏe cho phép, ông vẫn sẵn sàng thử sức với những vai diễn mới, thậm chí là các thể loại khác biệt hơn trong tương lai.

Trong phần giao lưu, với lối nói hóm hỉnh quen thuộc, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng phủ nhận những đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng ông là “đại gia”. “Tôi chỉ da bọc xương, dây da, giả da thôi chứ làm gì có đại gia”, ông nói, khiến khán phòng bật cười.

Mùi Phở: Câu chuyện gia đình Việt qua hình ảnh phở

Mùi Phở là sự kiện công bố đầu tiên của bộ phim tại thị trường miền Bắc. Tác phẩm khai thác câu chuyện gia đình Việt thông qua hình ảnh phở, xoay quanh ký ức và mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình ông Mùi – nơi tồn tại những khác biệt, mâu thuẫn, nhưng vẫn được kết nối bởi sợi dây tình thân.

Tại showcase, ê-kíp trình chiếu một số phân đoạn tiêu biểu, đồng thời ra mắt poster chính thức với gam màu ấm, khắc họa hình ảnh đại gia đình quây quần bên căn bếp, gợi lên tinh thần của một bộ phim Tết dành cho nhiều thế hệ khán giả.

Chia sẻ thêm về vai diễn, diễn viên Tiến Lộc người vào vai con trai ông Mùi kể lại kỷ niệm “dở khóc dở cười” khi hóa thân thành một họa sĩ. Anh cho biết đã bỏ công học pha màu, luyện kỹ thuật vẽ, nhưng đến khi quay mới “té ngửa” vì nhân vật lại vẽ… không bằng học sinh tiểu học.

Trong khi đó, diễn viên Hà Hương vào vai con gái ông Mùi nhìn Mùi Phở như một bức tranh đa sắc màu. Nhân vật của cô mong muốn nối nghiệp nấu phở truyền thống nhưng vấp phải rào cản từ quan niệm của người cha: nghề chỉ nên truyền cho con trai. “Dù có mâu thuẫn hay khác biệt, vượt lên trên tất cả vẫn là tình cảm gia đình. Bộ phim giống như một bức tranh nhiều gam màu, nhưng mọi mảnh ghép đều hướng về một giá trị chung: tình thân”, nữ diễn viên chia sẻ.

Mùi Phở dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào Mùng 1 Tết 2026.