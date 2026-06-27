Nữ diễn viên đau đớn mất con vì đứa bé trong bụng mắc bệnh di truyền hiếm gặp

Sáng 26/6, tờ Pagesix đưa tin, nữ diễn viên người Mỹ Justene Alpert đã buộc phải phá thai sau khi phát hiện em bé trong bụng mắc bệnh di truyền hiếm gặp và không có khả năng sống sót.

Nữ diễn viên 36 tuổi cho biết, cô nhận được tin dữ liên quan tới tình trạng thai nhi đúng vào giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2 (giai đoạn giữa thai kỳ). Khi ấy, Justene Alpert đang cùng ông xã bắt đầu khoe chuyện bầu bí cho người thân biết thì bất ngờ được phía bệnh viện thông báo rằng đứa con mà cô đang mang trong bụng không có khả năng sống sót vì căn bệnh hiếm.

Justene Alpert buộc phải phá thai vì em bé trong bụng cô mắc bệnh hiếm. Ảnh: IGNV

Nhớ lại về khoảng thời gian đen tối, Justene Alpert tâm sự: “Cuộc điện thoại ngắn ngủi đó (cuộc điện từ bác sĩ) đã cướp đi niềm hạnh phúc trong cuộc đời tôi. Thông tin này với tôi đúng là chuyện không thẻ chấp nhận nổi. Trong buổi siêu âm sau đó, các bác sĩ đã chỉ ra những bất thường về tình trạng của thai nhi mà tôi đang mang trong bụng”. Khi ấy, phía bệnh viện cảnh báo, việc tiếp tục mang thai sẽ mang đến những “rủi ro cao” cho nữ diễn viên và đặc biệt khuyến nghị cô nên thực hiện các biện pháp đình chỉ thai kỳ càng sớm càng tốt.

Sau khi được phía bệnh viện thông báo tin dữ, Justene Alpert đã suy sụp, chìm trong đau khổ. Cô luôn hy vọng vào 1 kỳ tích hoặc phép màu sẽ xảy ra với con mình. Thậm chí trong lúc tuyệt vọng, nữ diễn viên còn mong bản thân mình bị sảy thai tự nhiên chứ không muốn can thiệp bằng các biện pháp phá thai.

Cuối cùng, Justene Alpert đã cùng ông xã tới bệnh viện phá thai theo chỉ định từ bác sĩ. Vào hôm thực hiện ca phá thai, nữ nghệ sĩ đã đau khổ và bị sang chấn tâm lý tới mức nôn mửa. Sau khi buộc phải phá thai, cô đã trải qua những ngày dài đau đớn, suy sụp. Cô gọi bi kịch mà mình phải trải qua là “nỗi đau tột cùng”. Nữ diễn viên tâm sự: “2 vợ chồng tôi đã cố gắng tranh thủ từng phút giây khi đứa bé còn trong bụng tôi, cùng nhau cố gắng vượt qua nỗi đau mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Mọi thứ diễn ra quá sốc, khiến tôi vẫn còn cảm thấy thật khó tin. Chúng tôi không muốn phải đưa ra quyết định này (quyết định phá thai). Không có người cha người mẹ nào đáng phải bị đặt vào tình huống như thế này. Đây đúng là nỗi đau tột cùng” .

Những chia sẻ từ nữ diễn viên đã khiến cho công chúng không khỏi xót xa. Ảnh: IGNV

Ông xã đã đồng hành cùng Justene Alpert khi cô phải trải qua bi kịch mất con. Cũng từ đây, nữ diễn viên cảm nhận được tình yêu chân thành mà ông xã dành cho cô: “Tôi yêu chồng mình nhiều hơn sau khoảng thời gian đen tối của cuộc đời, vì anh ấy đã ở bên hỗ trợ tôi trong mọi hoàn cảnh, trong lúc tôi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh” .

Đồng thời, Justene Alpert cũng bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình và những người xung quanh đã liên tục hỏi thăm, an ủi, động viên, dang rộng vòng tay giúp đỡ vợ chồng cô trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời.

Ông xã đã luôn ở cạnh bên Justene Alpert cùng nữ diễn viên vượt qua giai đoạn sóng gió. Ảnh: IGNV

Cuối tâm thư, Justene Alpert đã gửi lời nhắn xúc động tới cậu con trai đang ở trên thiên đường: “Con trai tôi đã trở về thiên đường trong tình yêu thương trọn vẹn. Gửi con trai bé bỏng của mẹ, cảm ơn con rất nhiều. Con là người đã tiếp thêm cho mẹ động lực trong cuộc sống. Con trai à, mẹ đã sẵn sàng vì con. Mẹ sẽ yêu con mãi mãi”.

Justene Alpert bắt đầu gây chú ý từ khi trở thành hoạt náo viên của đội bóng bầu dục Los Angeles Rams. Sau đó, cô lấn sân diễn xuất và từng bước khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm gây tiếng vang như 9-1-1, How I Met Your Mother, Lincoln Lawyer,...