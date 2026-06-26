Trong Lửa trắng, Thu Quỳnh đảm nhận vai Lan - một bà trùm ma túy bí ẩn, sở hữu vẻ ngoài mềm mỏng nhưng ẩn sau đó là hàng loạt toan tính khó lường. Vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên trên sóng giờ vàng sau hơn một năm tập trung cho vai trò làm mẹ, kể từ Cha tôi, người ở lại.

Vai diễn My Sói khiến Thu Quỳnh sẵn sàng "đặt cược" với nghề

Không nhiều diễn viên nhìn lại một vai diễn thành công như một "canh bạc". Nhưng với Thu Quỳnh, My Sói của Quỳnh búp bê chính là bước ngoặt như thế.

Trong chương trình Khí chất phái đẹp trên VTV3, nữ diễn viên từng thẳng thắn thừa nhận:

"Đây là vai diễn vô cùng liều lĩnh. Trước đây mình rất an toàn, luôn hiền lành, chân chất hoặc những người phụ nữ cam chịu. Và đây là vai diễn như kiểu Thu Quỳnh 'đặt cược' ấy".

Không chỉ bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho khả năng thất bại:

"Nếu như mình đi casting vai diễn này mà mình không trúng, hoặc khi mình diễn mà khán giả không đón nhận thì mình sẽ chấp nhận việc dừng bước phim truyền hình tại đây. Mình sẽ không làm nữa và chỉ tập trung vào sân khấu thôi".

Thực tế diễn ra theo chiều ngược lại. My Sói không chỉ giúp Thu Quỳnh giành được sự ghi nhận về diễn xuất mà còn trở thành một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất của phim truyền hình Việt nhiều năm qua.

Những ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng và cách nhân vật thao túng người khác khiến khán giả nhiều lần bức xúc đến mức "ghét lây" cả người đóng phim. Nhưng với người trong nghề, đó lại là minh chứng rõ nhất cho sức nặng của một vai diễn được thể hiện trọn vẹn.

Từ "chị đại" giang hồ đến "người đàn bà hai mặt" đầy bí ẩn

Sau thành công của My Sói và nhiều vai diễn gây ấn tượng trên màn ảnh, Thu Quỳnh trải qua không ít thay đổi trong cuộc sống riêng. Những năm gần đây, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các con, đặc biệt sau khi chào đón bé gái thứ hai.

Trên trang cá nhân, hình ảnh quen thuộc của cô không còn là những vai diễn gai góc hay những buổi ghi hình kéo dài, mà là những khoảnh khắc đời thường bên các con, những chia sẻ về hành trình làm mẹ và cách cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân.

Khoảng lặng ấy không khiến Thu Quỳnh rời xa nghệ thuật, mà dường như mang đến cho cô thêm những trải nghiệm sống để làm giàu cho diễn xuất. Sau hơn một năm ưu tiên cho gia đình, sự trở lại với Lửa trắng vì thế cũng nhận được nhiều sự chú ý, khi khán giả không biết nữ diễn viên sẽ mang đến điều gì mới sau một giai đoạn nhiều biến động trong cuộc sống.

Lần trở lại này, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong một hình tượng khó đoán.

Lan của "Lửa trắng" không phải mẫu phản diện bộc lộ sự nguy hiểm bằng những màn đối đầu trực diện. Nhân vật gây chú ý bởi sự điềm tĩnh, khéo léo che giấu tham vọng sau vẻ ngoài nhã nhặn và mềm mỏng. Càng tiếp xúc, người đối diện càng khó xác định đâu là con người thật của cô.

Theo ê-kíp sản xuất, Lan là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm xuyên suốt bộ phim. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài và bản chất khiến nhân vật trở thành một trong những "ẩn số" lớn nhất của câu chuyện.

Chia sẻ tại họp báo ra mắt phim, Thu Quỳnh cho biết: "Dù đảm nhận nhân vật ở 'mặt đen' hay 'mặt trắng', tôi đều thấy người nghệ sĩ có trách nhiệm lan tỏa thông điệp tích cực".

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với màn ảnh, nữ diễn viên không còn khiến người xem chờ đợi bằng việc mình sẽ đóng vai tốt hay xấu. Điều tạo nên sức hút của Thu Quỳnh nằm ở khả năng khiến mỗi nhân vật mang một sắc thái riêng, ngay cả khi họ cùng thuộc tuyến phản diện.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Lan đã được xem là một trong những nhân vật nhiều bí ẩn của "Lửa trắng". Người phụ nữ mang vẻ ngoài điềm tĩnh ấy được dự báo sẽ giữ vai trò quan trọng trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Với Thu Quỳnh, đây cũng là cơ hội để cô tiếp tục phát huy thế mạnh ở những nhân vật có chiều sâu tâm lý và khó đoán định.

(Ảnh trong bài: FBNV)