Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Dương Mịch - Dương Tử đọ sắc gây cấn, Tiêu Chiến xuống cấp trầm trọng khiến cả MXH phát hoảng
Thảm đỏ Bạch Ngọc Lan năm nay chứng kiến cả dàn mỹ nhân lên đồ lộng lẫy, khoe nhan sắc đáng ngưỡng mộ.
Tối 26/6, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan diễn ra ở Trung Quốc, quy tụ dàn sao hàng đầu Cbiz như Dương Mịch, Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Mao Hiểu Đồng, Trương Tịnh Nghi, Tiêu Chiến, Trương Lăng Hách...
Tâm điểm tại sự kiện hôm nay là 2 nàng "song Dương" Dương Mịch và Dương Tử. Cả hai vừa tranh tài ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, vừa tạo nên màn so kè visual cực gắt trên thảm đỏ, khiến mạng xã hội bùng nổ. Dương Mịch xuất hiện đầy cuốn hút trong thiết kế dạ hội tông xanh chuối nổi bật, khéo léo tôn lên làn da trắng mịn không tỳ vết cùng vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Kiểu tóc búi gọn gàng kết hợp phong cách trang điểm sắc sảo càng làm nổi bật khí chất sang trọng và quyền lực của nữ diễn viên.
Trong khi đó, Dương Tử lại lựa chọn hình tượng hoàn toàn đối lập. Người đẹp ghi điểm với vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào như một tiểu thư quý tộc khi diện mẫu váy dạ hội cúp ngực ôm sát cơ thể. Mái tóc búi cao cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ đẹp nữ tính, thanh thoát của nữ diễn viên. Một người sắc sảo, kiêu sa và một người ngọt ngào, đài các, Dương Mịch - Dương Tử mang đến hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng đều ghi điểm tuyệt đối. Chính vì vậy, màn đọ sắc của hai ngôi sao trên thảm đỏ Bạch Ngọc Lan nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi với nhiều ý kiến cho rằng cả hai mỗi người mỗi vẻ, bất phân thắng bại.
Ở phía nam, một trong những ngôi sao được mong chờ nhất tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan hôm nay là đỉnh lưu Tiêu Chiến. Tuy nhiên, thay vì nhận "cơn mưa" lời khen điển trai như thường lệ, diện mạo xuống sắc trầm trọng của anh lại trở thành chủ đề gây hoang mang khắp MXH. Qua những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, nam diễn viên để lộ gương mặt hốc hác hơn trước, hai bên má hóp thấy rõ, thần sắc mệt mỏi.
Dương Mịch đổ bộ thảm đỏ Bạch Ngọc Lan. Nguồn: Weibo.
Dương Tử ngọt ngào, cuốn hút tại Bạch Ngọc Lan 2026. Nguồn: Weibo.
Trương Tịnh Nghi khoe bờ lưng trần quyến rũ trên thảm đỏ Bạch Ngọc Lan
Nguồn: Weibo, Sohu