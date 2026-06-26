Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Dương Mịch - Dương Tử đọ sắc gây cấn, Tiêu Chiến xuống cấp trầm trọng khiến cả MXH phát hoảng

Tối 26/6, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan diễn ra ở Trung Quốc, quy tụ dàn sao hàng đầu Cbiz như Dương Mịch, Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Mao Hiểu Đồng, Trương Tịnh Nghi, Tiêu Chiến, Trương Lăng Hách...

Tâm điểm tại sự kiện hôm nay là 2 nàng "song Dương" Dương Mịch và Dương Tử. Cả hai vừa tranh tài ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, vừa tạo nên màn so kè visual cực gắt trên thảm đỏ, khiến mạng xã hội bùng nổ. Dương Mịch xuất hiện đầy cuốn hút trong thiết kế dạ hội tông xanh chuối nổi bật, khéo léo tôn lên làn da trắng mịn không tỳ vết cùng vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Kiểu tóc búi gọn gàng kết hợp phong cách trang điểm sắc sảo càng làm nổi bật khí chất sang trọng và quyền lực của nữ diễn viên.

Trong khi đó, Dương Tử lại lựa chọn hình tượng hoàn toàn đối lập. Người đẹp ghi điểm với vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào như một tiểu thư quý tộc khi diện mẫu váy dạ hội cúp ngực ôm sát cơ thể. Mái tóc búi cao cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ đẹp nữ tính, thanh thoát của nữ diễn viên. Một người sắc sảo, kiêu sa và một người ngọt ngào, đài các, Dương Mịch - Dương Tử mang đến hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng đều ghi điểm tuyệt đối. Chính vì vậy, màn đọ sắc của hai ngôi sao trên thảm đỏ Bạch Ngọc Lan nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi với nhiều ý kiến cho rằng cả hai mỗi người mỗi vẻ, bất phân thắng bại.

Ở phía nam, một trong những ngôi sao được mong chờ nhất tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan hôm nay là đỉnh lưu Tiêu Chiến. Tuy nhiên, thay vì nhận "cơn mưa" lời khen điển trai như thường lệ, diện mạo xuống sắc trầm trọng của anh lại trở thành chủ đề gây hoang mang khắp MXH. Qua những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, nam diễn viên để lộ gương mặt hốc hác hơn trước, hai bên má hóp thấy rõ, thần sắc mệt mỏi.

Dương Mịch đổ bộ thảm đỏ Bạch Ngọc Lan. Nguồn: Weibo.

Nữ diễn viên lựa chọn hình ảnh sang trọng và quyền lực khi diện thiết kế dạ hội tông xanh lá chuối nổi bật. Bộ váy với đường cắt may tinh tế ôm trọn vóc dáng giúp nữ diễn viên khoe vòng eo thon gọn cùng thân hình thanh mảnh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40. Ảnh: Weibo.

Gam màu xanh rực rỡ làm nổi bật làn da trắng sứ không tỳ vết của Dương Mịch. Trong khi kiểu tóc búi gọn kết hợp lối trang điểm sắc sảo giúp mỹ nhân Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa toát lên thần thái kiêu sa, quý phái. Dù không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, Dương Mịch vẫn ghi điểm nhờ khí chất ngôi sao và phong thái tự tin, cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Ảnh: Weibo.

Dương Tử ngọt ngào, cuốn hút tại Bạch Ngọc Lan 2026. Nguồn: Weibo.

Dương Tử gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh tao, trong trẻo. Nữ diễn viên diện mẫu váy dạ hội công phu với thiết kế cúp ngực khoe khéo bờ vai trần và xương quai xanh quyến rũ. Phần corset ôm sát giúp tôn vòng eo nhỏ nhắn, kết hợp chân váy đuôi cá mềm mại được thêu hoa và đính kết thủ công vô cùng tinh xảo. Nguồn: Weibo.

Mái tóc búi cao cùng layout trang điểm trong trẻo càng giúp Dương Tử tôn lên đường nét gương mặt thanh tú và khí chất dịu dàng. Nguồn: Weibo.

Trương Tịnh Nghi khoe bờ lưng trần quyến rũ trên thảm đỏ Bạch Ngọc Lan

Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên sinh năm 1999 diện mẫu váy dạ hội đính kết pha lê và hạt cườm tinh xảo. Thiết kế hai dây mảnh khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh gợi cảm cùng cánh tay thon gọn. Sự hài hòa đến từ kiểu tóc, trang sức đến trang phục, làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, kiêu sa của Trương Tịnh Nghi. Ảnh: Weibo.

Trên thảm đỏ Bạch Ngọc Lan, "em gái quốc dân" Quan Hiểu Đồng trở thành tâm điểm với tạo hình lộng lẫy như công chúa. Nữ diễn viên diện mẫu đầm dạ hội màu vàng được chế tác công phu, phủ kín những chi tiết đính đá và sequin lấp lánh, giúp cô tỏa sáng dưới ánh đèn sự kiện. Ảnh: Weibo.

Mao Hiểu Đồng lên đồ tông xanh pastel vô cùng mát mắt, rất phù hợp với hình tượng nữ tính mà người đẹp này theo đuổi nhiều năm qua. Ảnh: Sina.

Mã Tư Thuần xuất hiện đầy rạng rỡ trên thảm đỏ lễ trao giải Bạch Ngọc Lan với phong cách sang trọng, tối giản nhưng không kém phần cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế dạ hội tông đen ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối cùng bờ vai thanh mảnh. Nguồn: Weibo.

"Tướng quân kem nền" Trương Lăng Hách vô cùng bảnh bao, điển trai với bộ suit lạ mắt. Ảnh: Sina.

"Đỉnh lưu" Tiêu Chiến gây hoang mang khi dự sự kiện với diện mạo xuống sắc thấy rõ, gương mặt hốc hác, má hóp. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo, Sohu