Soha Ali Khan Pataudi (sinh ngày 4 tháng 10 năm 1978) là một nữ diễn viên Ấn Độ đã từng tham gia các bộ phim tiếng Hindi, Bengal và tiếng Anh. Cô là con gái út của nữ diễn viên kỳ cựu Sharmila Tagore và cựu đội trưởng cricket Ấn Độ Mansoor Ali Khan, ở Bhopal, và là em gái của nam diễn viên Saif Ali Khan. Ngoài nổi danh với sự nghiệp diễn xuất, công chúng còn bị cuốn hút bởi Soha Ali Khan ở mảng ẩm thực hay được cô chia sẻ.

Trong podcast sức khỏe "All About Her series", nữ diễn viên đã chia sẻ một công thức công thức pha trà mà theo mô tả của cô thì là "cách khắc phục nhanh chóng tình trạng khó chịu tiền kinh nguyệt (PMS)". Trong phần giới thiệu, Soha Ali Khan đã viết: "Giới thiệu Trà giảm chuột rút PMS! Siêu dễ dàng, chỉ cần nạo một ít gừng tươi và cho vào nước sôi, sau đó cho một thanh quế, một chút mật ong vào để có vị ngọt tự nhiên".

Công thức "chữa nhanh" triệu chứng tiền kinh nguyệt của Soha Ali Khan:

Bước 1: Bào một ít gừng vào một cái bát nhỏ.

Bước 2: Trộn gừng nạo vào cốc nước nóng.

Bước 3: Thêm một thanh quế và một thìa mật ong. Khuấy đều và thưởng thức nóng.

Theo Soha Ali Khan, loại trà này có tác dụng làm dịu tình trạng chuột rút một cách nhanh chóng, đơn giản và hoàn hảo, đồng thời nâng cao tâm trạng, hỗ trợ sức khỏe của bạn trong những ngày đó. Gừng, quế và mật ong đều có tác dụng chống viêm trong khi quế có tác dụng giảm đâu.

Soha Ali Khan thường xuyên chia sẻ các công thức nấu ăn đơn giản và có ý thức về sức khỏe của mình trên mạng xã hội Thói quen ăn uống lành mạnh này của Soha Ali Khan tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ của cô.

Những dấu hiệu tiền kinh nguyệt khiến nhiều chị em khó chịu

Dấu hiệu tiền kinh nguyệt (hội chứng tiền kinh nguyệt - PMS) có thể gây khó chịu cho nhiều chị em với các triệu chứng đa dạng, ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần. Dưới đây là các dấu hiệu phổ biến:

1. Triệu chứng thể chất

Đau bụng dưới: Cảm giác chuột rút hoặc đau âm ỉ ở vùng bụng dưới do tử cung co bóp.

Đau ngực: Ngực căng tức, nhạy cảm hoặc đau do thay đổi nội tiết tố.

Mệt mỏi: Cảm giác kiệt sức, thiếu năng lượng dù không hoạt động nhiều.

Đau đầu hoặc đau nửa đầu: Thay đổi hormone có thể gây đau đầu hoặc làm nặng thêm chứng đau nửa đầu.

Đầy hơi, khó tiêu: Hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, dẫn đến cảm giác đầy bụng hoặc táo bón.

Tăng cân tạm thời: Giữ nước do thay đổi hormone khiến cơ thể có cảm giác nặng nề.

Nổi mụn: Da dễ bị mụn hoặc trở nên nhạy cảm hơn do tăng tiết dầu.

2. Triệu chứng tinh thần và cảm xúc

Tâm trạng thay đổi thất thường: Dễ cáu gắt, buồn bã, lo âu hoặc thậm chí khóc mà không rõ lý do.

Khó tập trung: Giảm khả năng tập trung hoặc cảm thấy đầu óc "mơ màng".

Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều: Thay đổi hormone có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Thèm ăn hoặc chán ăn: Có thể thèm đồ ngọt, đồ béo hoặc ngược lại, mất cảm giác thèm ăn.

3. Các triệu chứng khác

Đau khớp hoặc cơ: Một số người cảm thấy đau nhức cơ thể.

Nhạy cảm với ánh sáng hoặc âm thanh: Một số chị em có thể cảm thấy khó chịu với ánh sáng mạnh hoặc tiếng ồn.

Mức độ và thời gian

Các triệu chứng này thường xuất hiện 1-2 tuần trước kỳ kinh và giảm dần khi kỳ kinh bắt đầu.

Mức độ nghiêm trọng khác nhau ở mỗi người, từ nhẹ đến nặng, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày (trường hợp nặng gọi là rối loạn tiền kinh nguyệt - PMDD).

Cách giảm sự khó chịu trong thời kỳ kinh nguyệt

Chế độ ăn uống: Hạn chế muối, caffeine, ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu omega-3.

Tập thể dục: Yoga, đi bộ hoặc các bài tập nhẹ giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Ngủ đủ giấc: Duy trì giấc ngủ đều đặn giúp giảm mệt mỏi.

Quản lý stress: Thiền, hít thở sâu hoặc các hoạt động thư giãn.

Tham khảo bác sĩ: Nếu triệu chứng nghiêm trọng, có thể cần dùng thuốc giảm đau, bổ sung vitamin (như B6, magiê) hoặc điều trị nội tiết.