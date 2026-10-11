Mẹ đơn thân ở Ninh Bình từng có con gái riêng, lấy chàng trai tân nổi tiếng kém 3 tuổi, được đối xử không tin nổi

Nhiều phụ nữ sau một lần đổ vỡ, đặc biệt là những người đã có con riêng, thường mang theo không ít mặc cảm khi nghĩ đến chuyện yêu thêm lần nữa. Họ có thể lo mình không còn "phù hợp" để bắt đầu lại, sợ con trở thành rào cản, sợ người mới không đủ bao dung hoặc chính bản thân luôn thấy mình lép vế vì quá khứ đã qua.

Nhưng câu chuyện của Trần Bích Hạnh và cầu thủ Vũ Văn Thanh lại cho thấy, nếu gặp đúng người, những điều từng khiến một người phụ nữ tự ti chưa chắc đã là trở ngại của hạnh phúc.

Mẹ đơn thân vẫn có thể gặp được một người khiến mình tin vào tình yêu thêm lần nữa

Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Trước khi đến với nam cầu thủ, cô đã có một cô con gái riêng. Bản thân Bích Hạnh cũng có công việc và cuộc sống riêng, đồng thời khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Chính vì vậy, chuyện tình cảm giữa cô và Văn Thanh từng được cả hai giữ kín trong thời gian đầu.

Hai người bắt đầu quen nhau từ năm 2023 nhưng đến 2025, nam cầu thủ mới chính thức công khai bạn gái trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Văn Thanh gây chú ý khi chia sẻ câu nói: "Bao nhiêu tuổi không quan trọng. Năm tháng bình an mới quan trọng".

Một câu nói ngắn nhưng khá phù hợp với hoàn cảnh của hai người. Bích Hạnh hơn tuổi, có con riêng, còn Văn Thanh là cầu thủ nổi tiếng, thường xuyên thi đấu và di chuyển. Dù vậy, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành thay vì để những khác biệt trở thành áp lực.

"Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba"

Sau 3 năm bên nhau, đám cưới của cặp đôi cũng chính thức diễn ra. Đáng chú ý nhất là tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 6/2026. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều cầu thủ, nghệ sĩ và bạn bè thân thiết, một nhân vật đặc biệt đã khiến nhiều người xúc động: bé Bông - con gái riêng của Bích Hạnh. Và đây cũng là lần đầu tiên cô công khai con gái nhỏ trước đông đảo quan khách và công chúng.

Khi đó chú rể Văn Thanh cúi xuống ôm cô bé, và cũng ngay trên sân khấu ấy, Văn Thanh có một lời nhắn đặc biệt dành cho con gái của vợ: "Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba".

Với một đứa trẻ, đó có thể chỉ là vài phút bước lên sân khấu. Nhưng với một người mẹ từng giữ con tránh xa sự chú ý của dư luận, quyết định ấy lại không hề đơn giản.

Sau lễ cưới, Bích Hạnh cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh của con. Những tương tác được cô đăng tải cho thấy Văn Thanh và bé Bông khá thân thiết. Thậm chí Văn Thanh còn đi họp phụ huynh cho bé Bông vào đầu năm học mới.

Khi kết quả học tập của bé không được tốt như kỳ vọng, ông bố lại tìm lý do bênh con. Ở nhà, nếu Bích Hạnh nghiêm khắc với con gái, Văn Thanh thường là người gọi bé ra nói chuyện, động viên, thậm chí mua đồ ăn hoặc quà dỗ con rồi quay sang nhắc vợ hãy nhẹ nhàng với con hơn.

Với một người phụ nữ có con riêng, có lẽ điều quý giá không chỉ là tìm được một người đàn ông yêu mình. Mà còn là tìm được người hiểu rằng: muốn bước vào cuộc đời người mẹ ấy, phải biết tôn trọng và yêu thương cả đứa trẻ đã có mặt trước mình xuất hiện.

Với mẹ đơn thân, hạnh phúc là được yêu và thấy con mình cũng được yêu thương

Sau đám cưới, cuộc sống của Bích Hạnh và Văn Thanh tiếp tục nhận được sự chú ý. Hai người bắt tay xây dựng tổ ấm mới tại Hà Nội. Văn Thanh được cho là khá thoải mái trong chuyện để vợ quản lý tài chính gia đình, trong khi Bích Hạnh vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian tới sân cổ vũ chồng thi đấu.

Bích Hạnh cũng tiếp tục việc học ngành Y tại Hải Phòng song song với kinh doanh và chăm sóc gia đình. Việc học khiến cô có thời điểm phải sống xa chồng trong tuần, rồi cuối tuần mới trở về.

Mới đây, Văn Thanh tiếp tục khiến MXH xôn xao khi mua tặng vợ một chiếc xế hộp để vợ và con gái tiện đi lại, học tập. Chiếc xe có thể trị giá lớn, nhưng điều đáng nói trong câu chuyện này không nhất thiết nằm ở giá tiền. Văn Thanh không chỉ nói về việc mua xe cho vợ mà còn nhắc đến cả Bích Hạnh và con gái như những thành viên trong cùng một gia đình.

Khi nói về con gái, Bích Hạnh từng tâm sự, bé Bông sống tình cảm, tự lập và chưa từng khiến mẹ phải quá vất vả vì chuyện nuông chiều hay đòi hỏi. Ngoài ra, bà xã Văn Thanh còn bật mí sự gắn bó đặc biệt giữa con gái của mình và chồng.

"Bông vẫn không cho mẹ khoe ảnh em bây giờ. Bông giờ lớn rồi, ra style lắm. Hồi này em tầm 5-6 tuổi nè. Từ lúc chưa biết nói tới giờ chưa bao giờ biết mè nheo mẹ gì luôn. Hồi bé đi đâu em cũng nói với mọi người: 'Mẹ con nghèo, không có tiền ạ'.

Giờ em lớn, em vẫn giữ thói quen không đòi hỏi mẹ gì, nhưng em toàn nhắn tin xin ba Thanh vì em biết ba luôn ký duyệt cho em mọi thứ ".

Dưới phần bình luận, Văn Thanh cũng nhanh chóng để lại bình luận: "Giờ tin nhắn ba ơi là hiểu vấn đề rồi". Dù chỉ là một màn tương tác ngắn dưới phần bình luận, nhưng cũng phần nào hé lộ mối quan hệ gần gũi, thân thiết giữa Văn Thanh và con gái riêng của Bích Hạnh.

"Năm tháng bình an mới quan trọng" - đôi khi tình yêu đến sau lại chính là điều khiến người ta muốn ở lại lâu nhất

Nhìn lại hành trình từ lúc hẹn hò kín tiếng, công khai tình cảm, cầu hôn rồi kết hôn, điều khiến câu chuyện của hai người được nhiều phụ nữ quan tâm có lẽ không nằm ở những món quà giá trị hay cuộc sống vật chất.

Đó là việc một người phụ nữ có con riêng, hơn bạn đời 3 tuổi vẫn có thể bước vào một cuộc hôn nhân mới trong sự trân trọng.

Phụ nữ từng có con hay từng đi qua một mối tình không trọn vẹn không vì thế mà kém xứng đáng với hạnh phúc. Cũng không cần tự đặt mình vào vị trí thấp hơn và nghĩ rằng phải biết ơn vì có người "chấp nhận" mình.

Điều quan trọng là người đến sau có đủ trưởng thành để tôn trọng quá khứ, yêu thương đứa trẻ đã có mặt trước mình và cùng người phụ nữ ấy xây dựng tương lai hay không.

Đừng sợ bắt đầu lại chỉ vì đã từng tổn thương. Đừng sợ tái hôn chỉ vì mình đã có con. Và cũng đừng sợ một mối quan hệ chỉ vì tuổi tác, hoàn cảnh hay ánh nhìn của người ngoài khiến bạn cảm thấy hai người "không cân xứng"....

Bởi sau cùng, như chính Văn Thanh từng chia sẻ: "Năm tháng bình an mới quan trọng".