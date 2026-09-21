Muốn giành tài sản và quyền nuôi con, chồng tôi đã dựng lên một kịch bản mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy lạnh gáy

Tôi từng nghĩ trên đời này, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là phản bội. Nhưng sau những gì xảy ra, tôi mới hiểu, đáng sợ hơn cả phản bội là khi người đầu gối tay ấp với mình có thể bình tĩnh dựng lên một câu chuyện giả, rồi biến mình thành kẻ có lỗi trong mắt tất cả mọi người.

Chồng tôi có bồ. Tôi biết chuyện nhưng anh ta không bao giờ thừa nhận. Một thời gian dài, anh ta liên tục tìm cách gây gổ, lạnh nhạt rồi bóng gió chuyện ly hôn. Sau này tôi mới hiểu, anh ta muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng lại không muốn chịu thiệt. Chúng tôi có tài sản chung, có con nhỏ và anh ta muốn giữ phần lợi ích của mình, đặc biệt là quyền nuôi con.

Không tìm được lý do để đổ lỗi cho tôi, anh ta bắt đầu dựng một kịch bản mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy lạnh người.

Ảnh minh họa

Một hôm, anh ta lén lấy điện thoại của tôi khi tôi không để ý. Tôi không biết anh ta đã làm gì trên đó. Sau này, khi mọi chuyện vỡ lở, tôi mới biết anh ta đã dùng chính máy của tôi để đặt một chuyến taxi từ cơ quan tôi đến một khách sạn ở ngoại ô. Anh ta còn âm thầm chụp lại màn hình đặt xe.

Trưa hôm đó, đang ở chỗ làm thì tôi nhận được điện thoại của mẹ hỏi tôi mọi chuyện là thế nào? Lúc đó tôi còn chưa hiểu gì, bà bảo chồng tôi đang "bóc phốt" tôi ngoại tình trên Facebook. Tôi mở ra xem thì không thấy gì, tôi phải dùng tài khoản của mẹ tôi để vào mới biết anh ta đăng bức ảnh đặt xe, rồi tung hê lên như thể anh ta bắt quả tang vợ ngoại tình. Anh ta chặn Facebook của tôi nên tôi không hề hay biết.

Tôi chết lặn khi thấy anh ta đã kể câu chuyện theo cách khiến tất cả mọi thứ trông như bằng chứng rõ ràng.

Điều đau đớn nhất không phải những lời người ngoài nói, mà là thái độ của những người thân trong gia đình chồng. Họ lập tức quay sang trách móc tôi, có người còn nói tôi không biết giữ gìn gia đình. Chồng tôi đóng vai người chồng bị phản bội quá đạt.

Gia đình tôi cũng không dám đứng về phía tôi. Họ không biết sự thật, lại nhìn những gì chồng tôi đưa ra nên chỉ khuyên tôi im lặng, giải quyết cho êm chuyện.

Nhưng tôi sao có thể để im được, nếu để im, giải quyết cho êm thì khác gì tôi là kẻ có lỗi trong khi rõ ràng tôi là nạn nhân. Tôi phải làm gì để lật ngược tình thế này đây? Đến lúc này thì tôi không cần cuộc hôn nhân này nữa, nhưng tôi muốn ra đi trong đường đường chính chính chứ không phải một kẻ lăng loàn như vậy.