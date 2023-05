Nữ cựu đại úy công an từng gây náo loạn tại Tân Sơn Nhất lại sắp hầu toà

Trước đó, ngày 11-8-2019, bà Lê Thị Hiền làm thủ tục đi chuyến bay VN 248, từ TP HCM ra Hà Nội. Sau khi đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, bà yêu cầu nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cho gửi thêm 1 vali và bị từ chối, đề nghị xách tay. Không được đáp ứng yêu cầu, bà Hiền to tiếng chửi bới, xúc phạm nhân viên an ninh sân bay. Vụ việc đã được phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Sau đó, Công an Hà Nội đã giáng cấp hàm từ Đại úy xuống Trung úy với bà Lê Thị Hiền; Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng với Trung úy Lê Thị Hiền. Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, Trung úy Lê Thị Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và được Ban Giám đốc Công an Hà Nội đồng ý. Ngày 18-11-2019, Công an TP Hà Nội đã có quyết định xuất ngũ với Trung úy Lê Thị Hiền.