Nụ cười của Neko Lê

Sau khi tập 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, bên cạnh những cuộc chia tay đầy tiếc nuối của Vương Anh Tú và 14 Casper hay khoảnh khắc Quách Văn Thơm bật khóc nức nở khiến nhiều khán giả xúc động, mạng xã hội cũng xuất hiện một chủ đề gây bàn luận liên quan đến Anh Tài Neko Lê.

Nguồn cơn bắt đầu từ một bức ảnh được cắt ra từ chương trình và lan truyền trên Threads cùng nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong khung hình này, khi nhiều Anh Tài đang rơi nước mắt vì kết quả loại, đặc biệt là lúc Quách Văn Thơm không giấu được cảm xúc, Neko Lê lại bị một số tài khoản cho rằng đang nở nụ cười và chu môi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn cũng đủ tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trên Threads, không ít tài khoản cho rằng biểu cảm của Neko Lê trong thời điểm đó chưa thực sự phù hợp với bầu không khí của chương trình. Một số ý kiến nhận định, khi những người đồng nghiệp đang xúc động vì phải chia tay thành viên trong đại gia đình Anh Tài, việc xuất hiện với biểu cảm như đang cười hay chu môi dễ tạo cảm giác thiếu tinh tế nếu chỉ nhìn qua hình ảnh. Thậm chí, có những bình luận bày tỏ quan điểm khá gay gắt, cho rằng Neko Lê nên dừng cuộc chơi sau những tranh cãi liên tiếp xoay quanh chương trình.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là quan điểm của một bộ phận cư dân mạng và nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến phản biện.

Những tranh luận sau mỗi tập phát sóng không còn xa lạ

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng việc kết luận thái độ của Neko Lê chỉ từ một khung hình là khá vội vàng. Theo những người theo dõi đầy đủ tập phát sóng, một bức ảnh hoặc một góc quay khoảnh khắc biểu cảm đang chuyển động hoặc rơi vào góc máy khiến người xem hiểu theo hướng khác.

Một số tài khoản cũng chỉ ra rằng trong các chương trình truyền hình thực tế, việc cắt một khung hình giữa lúc nhân vật đang nói chuyện, đổi biểu cảm hay tương tác với người bên cạnh hoàn toàn có thể tạo ra cảm giác khác với diễn biến thực tế. Vì vậy, họ cho rằng không nên dùng duy nhất một bức ảnh để đánh giá cảm xúc hay thái độ của một nghệ sĩ.

Có ý kiến bình luận rằng nếu xem toàn bộ phân đoạn, rất khó khẳng định Neko Lê thực sự cười trước khoảnh khắc chia tay hay chỉ vô tình bị ghi lại đúng lúc biểu cảm thay đổi.

Từ đầu mùa, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 liên tục tạo ra nhiều chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Ngoài các màn trình diễn, khán giả còn quan tâm đến cách các Anh Tài tương tác, ứng xử với nhau trong hậu trường cũng như phản ứng của từng người ở những thời điểm quan trọng. Đặc biệt, tập 4 vốn được xem là một trong những tập giàu cảm xúc nhất khi chương trình lần đầu tiên phải nói lời chia tay hai Anh Tài.

Vương Anh Tú và 14 Casper dừng cuộc chơi trong sự tiếc nuối của đồng đội. Khoảnh khắc Quách Văn Thơm bật khóc nức nở, còn Thái VG chỉ lặng lẽ vỗ vai động viên cũng được chia sẻ rộng rãi và nhận về nhiều lời khen vì sự chân thành. Chính trong bối cảnh cảm xúc ấy, mọi biểu cảm của những người còn lại cũng dễ trở thành tâm điểm chú ý hơn bình thường.

Không chỉ riêng Neko Lê, nhiều nghệ sĩ từng rơi vào tình huống bị tranh cãi chỉ vì một bức ảnh hoặc một đoạn video rất ngắn lan truyền trên mạng xã hội. Trong thời đại mà mỗi khoảnh khắc đều có thể được cắt riêng và chia sẻ với tốc độ rất nhanh, một biểu cảm kéo dài chưa đến một giây đôi khi lại trở thành chủ đề bàn tán suốt nhiều ngày.

Không ít trường hợp sau đó được làm rõ là do góc quay, thời điểm chụp hoặc thiếu bối cảnh đầy đủ. Vì vậy, nhiều khán giả cũng cho rằng cần thận trọng trước khi đưa ra kết luận về thái độ của bất kỳ ai chỉ từ một hình ảnh lan truyền.





Tính đến thời điểm hiện tại, Neko Lê chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến những ý kiến đang xuất hiện trên mạng xã hội.

Phía chương trình cũng không đưa ra bình luận về bức ảnh đang được lan truyền. Vì thế, những tranh luận hiện vẫn chủ yếu xuất phát từ góc nhìn và cảm nhận của người xem.

Dù vậy, câu chuyện cũng cho thấy sức hút của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, khi không chỉ các tiết mục mà cả những chi tiết rất nhỏ trong mỗi tập phát sóng đều nhanh chóng trở thành đề tài được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Đến lúc này, chưa có cơ sở để khẳng định bức ảnh phản ánh chính xác thái độ của Neko Lê trong thời điểm đó, vì vậy mọi nhận định vẫn nên được nhìn nhận như những ý kiến đang được thảo luận trên mạng xã hội, thay vì coi đó là kết luận về hành động hay cảm xúc của nam nghệ sĩ.